Opinie: Profiteert de Hongaarse premier Viktor Orbán van Poetins oorlog?

Onverwachte gebeurtenis

Wie had een paar weken geleden gedacht dat de verkiezingsoverwinning van Viktor Orbán in gevaar zou komen door een onverwachte politieke wereldgebeurtenis? Toch is het gebeurd, (...) de Russische agressie heeft verwarring gezaaid onder het tot nu toe verenigde electoraat van Fidesz. Als premier van Navo-lid Hongarije heeft Orbán zich gedwongen of schoorvoetend aangesloten bij de resoluties waarin Moskou veroordeeld is. (...) Na twaalf jaar pro-Russische propaganda weten zelfs de aanhangers van Orbán niet hoe ze moeten reageren op deze zoveelste verandering van standpunt van hun verafgode leider. Ook het verschijnen van massa’s aan Oekraïense vluchtelingen in Hongarije vergroot nog eens hun verwarring.

Columnist Tamás Beck in de Hongaarse oppositiekrant Népszava.

Kruitdampen

Uitgerekend nu wil de burgemeester van een kleine stad die nog maar een paar jaar in de politiek zit (oppositiekandidaat Péter Márki-Zay, red.), premier worden. In 1999 bombardeerde de Navo Servië slechts enkele weken na de toetreding van Hongarije tot het militaire bondgenootschap. Voor Orbán, die destijds op 36-jarige leeftijd een nieuwkomer was als premier, was dit zeker een beslissende ervaring. (...) Nu, bijna een kwart eeuw later, wordt er voor de tweede keer op de hoofdstad van een buurland geschoten. We beleven tijden waarin het voordeel ligt bij degenen die al eerder kruitdampen hebben geroken - al is het maar symbolisch.

Columnist László Szócs in de regeringsgezinde Hongaarse krant Magyar Nemzet.