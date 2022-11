Opinie: Prettig samenleven begint met de buren, maar dan moet je bij ruzie wel ergens terechtkunnen

Een vrouw gluurt door de schutting naar de tuin van de buren. Beeld ANP / HH/ Richard Brocken

‘Mijn buurman beet een stuk van mijn vinger', ‘stinkende stof naar binnen gegooid’ en ‘bijna fatale climax in Haarlemse Dekamarkt’. Zo haalden burenruzies in de afgelopen maand de kranten. Escalatie wordt gelukkig vaak voorkomen, maar zo’n 400 duizend mensen per jaar ervaren problemen met buren die belangrijk genoeg zijn om er iets aan te doen.

Burenconflicten zijn moeilijk oplosbaar. Dat is te begrijpen. We kiezen onze buren niet maar we wonen er wel mee samen. Als we in een rechtsstaat willen samenleven, dan begint dat in de buurt.

Over de auteurs Maurits Barendrecht en Tim van den Bergh werken bij het Hague Institute for Innovation of Law, een overheidsstichting die helpt bij ontwikkeling van people-centred justice. Barendrecht is tevens hoogleraar innovatie van rechtssystemen aan Universiteit Tilburg.

De gemeente Den Haag, internationale stad van recht en vrede, wilde graag weten hoe deze idealen gerealiseerd kunnen worden in de wijken Transvaal, Ypenburg en het Statenkwartier. In het afgelopen jaar onderzochten we met betrokken overheden, hulp- en dienstverleners hoe buren die in conflict met elkaar waren geraakt, toegang krijgen tot rechtvaardige oplossingen.

Van politie tot huisarts

Nederlandse buurten zien er prachtig geordend uit. Aan het buurtleven wordt veel gedaan, van de spreekwoordelijke straatbarbecue tot het raadplegen van burgers over verkeersmaatregelen. Wanneer je als burger overlast ervaart, kun je op veel plekken je verhaal kwijt: bij de politie, de woningbouwvereniging, het gemeentelijke Meld- en Steunpunt Woonoverlast, een juridisch adviseur of de huisarts. Je krijgt dan een luisterend oor en een suggestie hoe het nog eens rustig met je buur te bespreken.

Lukt dat niet, dan kun je naar buurtbemiddeling. Die is gratis; buurtbemidelaars zijn vrijwilligers. De wachttijd is stevig. Er is ook een wijkrechter. Maar bemiddelaars en wijkrechters komen zelden in actie, want de beide partijen in onenigheid moeten daaraan meewerken – en dat is niet verplicht. Als het al lukt om een veilig gesprek op gang te krijgen, wordt dit vaak bemoeilijkt door verschillen in communicatie tussen culturen, de belangen van ondernemers en omwonenden of omdat het bijvoorbeeld gaat om mensen met psychische problemen.

Hoge kosten

Wat te doen? Blijven bellen en schrijven helpt soms, voor wie daar handig in is. Maar hoe kom je tot goede afspraken of een beslissing als de andere partij niet wil of niet kan meewerken? Wat overblijft is de civiele rechter, een strafklacht of een handhavingsverzoek bij de gemeente. Dan betreed je het domein van juridisering, rechtbanken, hoge kosten en onvoorzienbare escalatie.

Het is dus lastig om burenprobleem op te lossen als buurtgenoten geen thuis geven. Alleen in Den Haag zijn er naar schatting al achtduizend mensen per jaar die baat zouden hebben bij een sluitende oplossingsroute voor burenconflicten.

Dat begint bij een welkom voor nieuwe toetreders. Een nieuwe winkel, bedrijf of cultuur hoort erbij, maar wordt ook onderdeel van bestaande verhoudingen. Voor het maken en aanpassen van buurtafspraken kan de gemeente een structuur bieden, bekostigd door een kleine bijdrage van de nieuwe toetreder.

Drie stappen

Als toch conflicten ontstaan, moet de route systematisch naar oplossingen toewerken waarmee mensen verder kunnen in hun leven. Internationaal spreekt men van people-centred justice. Soms moet iets worden uitgepraat of hersteld. Soms zijn er ‘grensproblemen’. Soms zijn er kosten die moeten worden verdeeld.

Om dat te bereiken, heeft de burger eerst goed advies nodig over hoe in gesprek te gaan. Helpt advies niet, dan kan een derde zorgen dat alsnog een gesprek tot stand komt. De volgende stap is bemiddeling. Waar dat niet gebeurt of niet tot overeenstemming leidt, schuift er een rechter aan: iemand die met gezag een beslissing kan nemen. De rechter zoekt naar zoveel mogelijk overeenstemming en legt zo nodig passende maatregelen op: van de boel opruimen tot agressietherapie.

Na enige tijd wordt gekeken of dat werkt. Bij complicaties (verwarde personen, discriminatie/pesten, geweld, of ernstige voortdurende overlast) komt er specialistische hulp.

Het oplossingspercentage – nu onder de 40 procent – kan via gestroomlijnd en evidencebased werken naar 80 procent of nog hoger, schatten wij. De kosten van dit alles zijn beperkt. Het onderzoek liet zien hoe deze kosten grotendeels in de buurt zelf kunnen worden gedragen. Overlast goed aanpakken verdient zich immers direct terug in betere nachtrust, waardevollere huizen en minder stress, werkverzuim, bedreigingen of geweld.

Niemand verantwoordelijk

Waarom gebeurt dit niet? Het verbazende is dat niemand in het gemeentelijke of rechtsstatelijke Den Haag nu verantwoordelijk is voor het tijdig, rechtvaardig en effectief oplossen van burenconflicten. Over de rechtsstaat wordt vooral op een hoog abstractieniveau gesproken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor politie, rechters en advocaten. De gemeente bewaakt de openbare orde. Woningbouwverenigingen betalen voor buurtbemiddeling. Iedereen probeert zijn eigen rol op een betrokken en integere manier te vervullen.

Maar het totaal is niet goed genoeg voor de buren, ondernemers en conflictoplossers die ermee moeten werken. Recht en vrede zijn idealen die stap voor stap concreet moeten worden in ingewikkelde relaties tussen mensen. Te beginnen in de buurt.