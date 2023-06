Opinie: Politiek en KNVB behandelen supporters als potentieel gevaarlijk tuig – dat is achterhaald

AZ-hooligans vallen op 18 mei West Ham United-fans aan in het Afas-stadion te Alkmaar. Beeld Getty Images

15 april 1989 was een warme lentedag in Sheffield. In het Hillsborough-stadion stond de halve finale van de FA Cup tussen Nottingham Forest en Liverpool op het punt van beginnen. Veel Liverpool-fans waren laat, kort voor de aftrap stonden nog duizenden fans te popelen om de staantribunes achter het doel te beklimmen. Ze konden maar mondjesmaat naar binnen, slechts een paar trage draaihekken functioneerden.

Toen maakte de plaatselijke politiechef een fatale fout: hij gelastte een groot toegangshek open te zetten, zodat de fans sneller naar binnen konden. Later zou hij zeggen dat Liverpool-fans dit hek hadden geforceerd. Het gevolg was dat duizenden fans belandden in twee staanvakken die al overvol waren. De politie sloeg mensen die eruit probeerden te klimmen terug. Het gevolg: 95 mensen werden doodgedrukt, onder wie veel kinderen.

Over de auteur

Friso Schotanus is jurist en auteur, onder meer vanToen was geweld heel gewoon, over de historie van het voetbalvandalisme. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Op dat moment werd Engeland al twee decennia geteisterd door hooliganisme. Vandaar ook de hoge hekken met scherpe punten om te voorkomen dat supporters het veld op zouden klimmen. Er werd een commissie in het leven geroepen om dit probleem rigoureus aan te pakken. Deze commissie-Taylor kwam niet met nog meer repressieve maatregelen, maar koos een andere route: de hekken moesten weg. Er kwamen all-seater stadiums, de staanplaatsen verdwenen. Het stadion werd weer een veilige, open plek, waar een nieuw publiek – mensen die voorheen wegbleven – de weg naartoe vond.

Scheermesjes

Het is nog maar kort geleden dat de Nederlandse stadions ook voorzien waren van hoge hekken, soms met scheermesjes eraan. Het hooliganisme zoals we dat ook hier kenden in de stadions, is (nagenoeg) verdwenen. Toch is het volgens velen – journalisten, politici, BN’ers, de KNVB – nu ook crisis. Er worden vaak plastic bekers op het veld gegooid en tijdens Feyenoord-Ajax, in maart in de Kuip, kreeg Ajacied Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd, dat daardoor begon te bloeden.

Op dat moment was de maat vol voor de KNVB: de bond koos ervoor wedstrijden stil te leggen en na een tweede keer definitief te staken als er iets op het veld wordt gegooid. Als gevolg van dit beleid werd onlangs een 8-jarig kind bij PEC Zwolle het stadion uitgezet. Bij Feyenoord zijn hoge netten opgetrokken om voorwerpen tegen te houden.

Er zijn meer problemen: er worden vaak homofobe en antisemitische leuzen geschreeuwd, voetballers en bestuurders worden online of fysiek door kwaadwillenden lastiggevallen. Deze narigheid rond het voetbal is een veelkoppig monster. Sommige zaken, zoals het online bedreigen, zijn onderdeel van een kwalijke maatschappelijke tendens die je ook los kunt of moet zien van het voetbal.

Zelden iets zinnigs

Hoe maak je toch een begin met het gezonder maken van de voetbalbeleving? Er wordt van alles geroepen, maar zelden iets zinnigs. ‘Er moet een voetbalwet komen’, roept de één, onwetend van het feit dat Nederland over de strengste voetbalwet (een verzamelnaam voor allerhande preventieve en punitieve civiel- en strafrechtelijke maatregelen om overtreders te straffen) ter wereld heeft.

‘We moeten kijken naar Engeland’, roept de ander, ‘daar gebeurt nooit iets.’ Even een paar feiten: vorige maand werd Burnley-speler Jóhann Berg Gudmundsson bekogeld vanuit het Middlesbrough-publiek toen hij zijn doelpunt vierde. Supporters van Sheffield United en Wigan raakten onlangs slaags met elkaar op een station. Afgelopen januari moest de keeper van Arsenal een trap incasseren van een Tottenham-supporter.

Ook wordt vaak verwezen naar Duitsland, waar supporters van de verschillende clubs voor de wedstrijd gewoon door elkaar heen lopen. Toch is het een illusie te denken dat daar geen clashes tussen hooligans plaatsvinden.

Gastvrij ontvangen

Hoe moet het dan wel? Om te beginnen door tóch over de grenzen te kijken. Engeland en Duitsland kennen een echte ‘away-cultuur’, waarbij duizenden fans hun club achterna reizen. Ze worden gastvrij ontvangen, eten en drinken wat en bezoeken daarna de wedstrijd. De begeleiding van deze supporters is afgestemd op de massa, die vooral een gezellige dag wil hebben.

In Nederland is dat heel anders. Zo ging de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) een tijdje terug mee met FC Emmen-supporters naar PEC Zwolle. ‘We moesten zó lang wachten in een tunnel, er blaften honden, beveiligers stond in onze hek te hijgen… We werden behandeld als vee, ik werd er zelf recalcitrant van’, aldus de politicus, die in zijn vrije tijd predikant is.

In Nederland worden reizende supporters nog precies zo behandeld als in de jaren tachtig en negentig: als potentieel gevaarlijk tuig. Dat is ook de benadering die de KNVB en de politiek aanhouden. Vorige zomer heeft het ministerie van VWS miljoenen uitgetrokken voor een pilot, waarbij camera’s en geluidsinstallatie worden gekoppeld aan AI-systemen om afwijkend gedrag of spreekkoren waar te nemen en uit te schakelen (‘anomaliedetectie’).

Roze tak

Of dit systeem in de praktijk zal werken, laat staan of het proportioneel is, is maar zeer de vraag. Het moet helpen om kwetsende spreekkoren tegen te gaan. Racistische spreekkoren zijn echter nagenoeg verdwenen. Antisemitische en homofobe leuzen niet. Maar daarvoor is een andere aanpak nodig. Voetbalclubs moeten de ‘roze tak’ van hun fanschare eerst zelf accepteren en promoten. En zich niet verschuilen, zoals nu gebeurt. En zolang Ajax-fans zichzelf ‘superjoden’ blijven noemen, zullen hun vijanden zich bedienen van een vreselijk tegengeluid. Daarover moet eerst eens worden nagedacht.

Het ‘two strikes out’-principe van de KNVB – definitief staken als er twee keer een voorwerp op het veld belandt – werkt evenmin. ‘Als je iedere wedstrijd voor elk gegooid bekertje staakt, wordt er in sommige landen helemaal niet meer gevoetbald’, zei Dusan Tadic van Ajax, nadat de wedstrijd tegen FC Groningen na 10 minuten definitief werd gestaakt.

De bottomline is dat méér repressie niet werkt en dat je moet uitgaan van de welwillende massa. Ieder weekend bezoeken ruim 200 duizend mensen een voetbalstadion en ze delen hoge waarderingscijfers uit. Er wordt in Zeist al langer gesproken over normalisatie, het principe waarbij supporters met name bij uitwedstrijden meer bewegingsvrijheid krijgen. Maar zodra zich een incident voordoet, zijn mannetjesputters als Buma (burgemeester van Leeuwarden), Dijsselbloem (Eindhoven) of Depla (Breda) er als de kippen bij om supportersvakken leeg te houden.

Kinderen en vrouwen

Het is nu zaak door te zetten. We moeten werken aan een cultuur waarin het bezoeken van een voetbalwedstrijden een mooi uitje is voor iedereen, juist ook voor uitsupporters. Ook voor kinderen en (nog meer) vrouwen. Heel veel supporters vinden het leuk om een praatje te maken met fans van een andere club. Dat kan, maar dan moeten alle betrokken wel durven.

Een mooi voorbeeld is de aanpak van de Engelse voetbalbond FA van de fans die Engeland achterna reisden op het vasteland. Die zorgden decennialang voor problemen. De FA koos ervoor om deze wedstrijden te promoten als gezinsuitje: neem je vrouw en kind mee. Dat heeft goed gewerkt.

Hierbij is het aan de media de taak niet elk incident tot gigantische proporties op te blazen, daarmee beloon je de onruststokers. En de harde kernen van alle clubs moeten de erecode dat je ‘gewone’ supporters met rust laat en van spelers afblijft, strikter naleven. Als hooligans elkaar toch willen opzoeken, moeten ze dat maar elders doen. Dat klinkt niet fraai, maar wees je ervan bewust dat hooliganisme, een honderd jaar oud fenomeen, nooit helemaal is uit te bannen.

Wettelijke mogelijkheden

Natuurlijk horen bij deze werkwijze kanttekeningen. Je moet dit beleid niet loslaten op pakweg Ajax-Feyenoord. Begin bij Heerenveen tegen Volendam. Of PEC Zwolle tegen Excelsior. En pak overtreders, mensen die toch het veld oplopen of vuurwerk gooien, keihard aan. De wettelijke mogelijkheden zijn er, die moeten alleen wel worden gehandhaafd. Maar loop je niet vast in de fuik van nog meer repressie en frustratie door nodeloos gestaakte wedstrijden.

Het roer moet om, het vizier moet op de vele duizenden welwillende supporters. Kijk naar de stadionramp van 1989: we hebben niet nog meer hekken en politie-inzet nodig, maar minder.