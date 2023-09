Opinie: Politici, steek jullie nek uit zodat mensen niet langer doodgaan in een woestijn of in de zee

Migranten op weg naar Europa op de Middellandse zee tussen Tunesië en Italië. Beeld AFP

Een handdruk van de autocratische Tunesische president Kais Saied met Ursula von der Leyen, Mark Rutte en Giorgia Meloni bekrachtigde in juli de deal waarmee Tunesië in ruil voor wat geld de rol van grenswacht gaat vervullen. Een zoveelste treurige episode in het al jaren falende Europese asielbeleid. Twee dagen later zagen we de foto van een door dorst en uitputting gestorven moeder met haar kind in de woestijn, drie weken later verdronken 41 mensen die geprobeerd hadden in een overvolle boot vanuit Tunesië Europa te bereiken.

Slechts twee ‘incidenten’ in de eindeloze reeks berichten over mishandelde en omgekomen vluchtelingen. Mensen die probeerden de onmenselijke omstandigheden in het land van herkomst of die van de zogenaamde vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa te ontvluchten. Het Europese asielbeleid bestaat uit een gebrek aan daadkracht, uit het lafhartig lippendienst bewijzen aan populistisch gebazel.

Het maakt de zorgvuldig uitgesproken vermaningen over ‘humanitaire’ behandeling van de mensen die tegen een heel hoge prijs buiten Europa moeten worden gehouden, tot een gotspe. Het Europese asielbeleid is al jarenlang inhumaan.

Over de auteurs Renée Borgonjen is kunsthistoricus en curator. Eva Bouman is promotie- en marketingmedewerker bij uitgeverij Unieboek. Karin Fontein is docent Filosofie Joke Smit College. Henna Goudzand Nahar is schrijver voor kinderen en volwassenen. Saskia Goldschmidt is schrijver en theaterdocent. Sanneke van Hassel is schrijver. Joke Hermsen is schrijver en filosoof. José Kuijpers is actrice en theatermaker. Maaike Meijer is emeritus hoogleraar genderstudies universiteit Maastricht, criticus en biograaf. Christine Otten is schrijver en theatermaker en artistiek leider van Stichting Blocknotes. Hagar Peeters is schrijver, dichter, performer, cultuurhistorica en kunstenaar. Sandra Rottenberg is journalist en programmamaker. Fleur Speet is recensent, mede-oprichter van Fixdit, fotograaf en architect. Manon Uphoff is auteur. Maria Vlaar is schrijver, biograaf en criticus en interviewer voor De Standaard. Marja Vuijsje is schrijver en journalist. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

En dat terwijl er alternatieven voorhanden zijn.

De oproep van onze bestuurders om vluchtelingen vooral in eigen regio op te vangen is geen nieuw beleid, daarvan is al jarenlang sprake. Van de vluchtelingen die hun land van herkomst ontvluchten, verblijft 80 procent in de nabije regio.

Slechts een klein percentage zoekt zijn heil op een andere plek, sommigen van hen proberen daarbij een van de welvarendste gebieden van de wereld te bereiken: ons continent. En onderweg met de hoop op een betere toekomst, vindt een groot aantal van hen de dood in een woestijn of in zee.

Wij doen hierbij een dringend beroep op onze politici om over hun eigen schaduw heen te stappen. Ja, inclusief een deel van de demissionaire regering die de nood van mensen die hun land moesten ontvluchten hebben gebruikt voor eigen electorale overwegingen.

Laten de bestuurders van ons land beginnen met het vertellen van een eerlijk verhaal, een goed en inspirerend verhaal, waarin we worden aangesproken op onze humaniteit in plaats van op onze angst. Wij vragen onze politici hun nek uit te steken. We snakken naar een beleid waarop we trots kunnen zijn, in plaats van dat we ons doodschamen, omdat we hier, in een van de rijkste landen ter wereld, zo’n racistische politiek moeten accepteren.