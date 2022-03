Opinie: Poetins invasie in Oekraïne is ook een testcase voor de Russisch-Chinese vriendschap

De Russische president Poetin en de Chinese president Xi Jinping bij een militaire parade in Beijing, juni 2018. Beeld AP

De strategische samenwerking tussen Moskou en Beijing is de afgelopen jaren, mede door corona, sterk geïntensiveerd. Poetins invasie in Oekraïne is daarom ook een test voor deze samenwerking. De mondiale machtsbalans waarin de VS vooralsnog dominant zijn, staat op een keerpunt: de transformatie naar een multipolaire orde. De internationale rechtsorde gebaseerd op liberale waarden en met democratie als dominant model, staat onder hoogspanning. Daar zijn zowel Rusland als China debet aan.

Vrienden

Bij de opening van de Olympische Spelen kondigden Rusland en China nog aan een nieuwe wereldorde te vestigen met ‘echte democratie’, op basis van de vriendschap ‘zonder grenzen’, tussen de twee landen. Beijing vroeg het Russische leiderschap nog wel even te wachten met acties in Oekraïne tot ná de Olympische Spelen, dat doe je voor je vrienden. Maar China lijkt in een spagaat beland over Poetins invasie in Oekraïne: mogelijk had Beijing niet gerekend op een ‘full scale war’.

De manier waarop Beijing zijn buitenlandsbeleidsdogma van ‘respect voor territoriale integriteit, soevereiniteit en non-interventie in binnenlandse aangelegenheden’ tot het uiterste probeert te verenigen met de Russische aanval op Oekraïne – een land dat Beijing niet alleen ziet als soevereine natie, maar ook als een veelbelovende markt voor handel en investeringen – duidt hierop.

De Chinese regering heeft tot dusver terughoudend gereageerd op de invasie in Oekraïne en onthield zich van stemming – c.q. steunde Rusland dus niet – in de VN-Veiligheidsraad, net als bij de invasie van de Krim in 2014. China schippert tussen (ideologische en praktische) steun voor Rusland, zijn non-interventieprincipes, en de economische belangen in de regio en de stabiliteit die daarvoor nodig is. Bovendien wil het zijn relatie met de VS en Europa niet verder verslechteren.

Corona-samenwerking

De strategische samenwerking tussen China en Rusland is sterk geïntensiveerd tijdens de coronapandemie, toen China besloot tot een mondiale campagne om het narratief over (de oorsprong van) covid-19 naar zich toe te trekken, middels intensieve censuur, intimidatie en desinformatiecampagnes. China heeft hierin geleerd van Rusland en Russische tactieken overgenomen. Rusland steunde op zijn beurt China in de strijd om het corona-narratief en beide beschuldigden het Westen van het politiseren van de vaccinproductie en -verspreiding.

De twee trokken zelfs samen op in het verspreiden van nepnieuws: China nam het Russische bericht over dat er twintig Amerikaanse biologische laboratoria zouden zijn in Oekraïne waar het virus werd geproduceerd. Dit veronderstelt tenminste een gedeelde agenda in het delen van desinformatie om het Westen te verzwakken, en specifiek om Amerika in diskrediet te brengen.

China heeft de afgelopen jaren zijn invloed in Oekraïne uitgebreid. Kyiv en Beijing zijn strategische partners sinds 2011; ze tekenden in 2021 een samenwerkings- overeenkomst voor infrastructuurontwikkeling. Sinds de Rusland-Oekraïneoorlog van 2014 ziet Poetin de rol van China in Oekraïne door het prisma van zijn confrontatie met het Westen. China’s invloed in Oekraïne zou Kyivs partnerschap met het Westen en het pad naar Europese integratie moeten ondermijnen.

Chinese interesse

Op zijn beurt is China geïnteresseerd in Oekraïne vanwege zijn bredere mondiale ambities: het veroveren van nieuwe markten, het verwerven van nieuwe (defensie-)technologieën (in Oekraïne vooral: ruimtevaart- en rakettechnologie), en het streven naar het vervangen van de VS als nummer één in de wereld. De import van graan was daarnaast van belang voor China en Oekraïne speelde een belangrijke rol als toegangspoort tot Europese markten als knooppunt in de Nieuwe Zijderoute (Belt and Road Initiative), al heeft de bezetting van de Krim in 2014 dat al enigszins bemoeilijkt.

De ‘Ruslandfactor’ – de vroegere Sovjetrepublieken en de Russische invloedssfeer, die ook in andere Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen nog een grote rol speelt – ondermijnt echter China’s invloed en (economische) ambities in de regio. China probeert zich dus tegelijkertijd wat te distantiëren van Moskou, voor zover mogelijk, om zijn eigen pad te bewandelen. China’s weigering Ruslands claim op de Krim te erkennen en Beijings steun voor Oekraïense territoriale integriteit en soevereiniteit – zoals vastgelegd in de partnerschapsovereenkomst tussen China en Oekraïne (2011) – moet in dit kader worden bezien.

Balanceeract

China’s gedrag is illustratief voor de balanceeract tussen Moskou, Washington, Kyiv en Brussel. Ideologisch delen Rusland en China de bredere doelen van ondermijning van de Amerikaanse invloed in wat zij zien als hun invloedsregio’s, ondermijning van de internationale rechtsorde gebaseerd op liberale waarden, en de bevordering van autocratische praktijken en de autocratie als (alternatief) bestuursmodel.

En het autoritaire getij is nog niet gekeerd, meldt Freedom House jaar na jaar. Oekraïne is hierin een test voor het ‘marriage of convenience’ tussen Rusland en China. Echt trouwe bondgenoten zijn het niet, daarvoor is er historisch te veel wantrouwen en zijn de belangen te verschillend. Zoals een Chinese uitdrukking zegt: ‘Ze liggen in hetzelfde bed, maar hebben verschillende dromen’.

Het grote verschil tussen Rusland en China is dat Poetin vooral is gericht op het creëren van instabiliteit in verschillende regio’s en het ondermijnen van trans-Atlantische ambities van landen in de Russische invloedssfeer, waar China de voorkeur geeft aan stabiliteit en het aanhalen van banden om economische ambities en politieke invloed te behalen. Bovendien valt Beijing niet (althans niet openlijk) de trans-Atlantische of Europese ambities van partnerlanden aan.

De Russische invasie in Oekraïne heeft daarbij het Westen juist verenigd, niet alleen in het opleggen van zware sancties en verhogen van defensiebudgetten, maar ook als waardengemeenschap – het laatste waarop China zat te wachten. Op de achtergrond van het gigantische menselijke drama dat zich nu afspeelt in Oekraïne, woedt dus de mondiale rivaliteit tussen het autocratische en democratische model en bijbehorende waarden en gedragsregels.

Hoe de strategische samenwerking tussen Rusland en China zich gaat ontwikkelen in de komende tijd, is hierin bepalend. ‘The million dollar question’ is op welk moment de dromen van Beijing en Moskou dermate uiteen gaan lopen, dat hun onderlinge strategische samenwerking verzwakt raakt. Het Westen zou er goed aan doen hierop in te spelen.

Susanne Kamerling is associate fellow bij het Institute for Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden en werkt als senior onderzoeker/ adviseur op projectbasis voor de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), EU Delegatie in China en Europese Commissie op vraagstukken gerelateerd aan veiligheid en Azië. Deze opiniebijdrage is op persoonlijke titel.