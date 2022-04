Opinie: Poetins goddeloze priester mag niet gespaard blijven van sancties

Patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk schudt president Poetin de hand na afloop van de Paasdienst in de Christus de Redder-kathedraal in Moskou, 24 april. Beeld AP

Onlangs vergezelde ik een delegatie van activisten uit het maatschappelijk middenveld naar Washington om leden van het Congres in te lichten over de voortdurende wreedheden van Rusland tegen Oekraïne. Na een gesprek met voorzitter Nancy Pelosi zagen we dat zij een aantal gebedsparels in haar hand had, haar aangeboden door een Oekraïense priester in DC. We maakten van die gelegenheid gebruik haar een weliswaar harde, maar noodzakelijke maatregel voor te stellen: het opleggen van sancties aan de leider van de Russisch-orthodoxe Kerk.

Hooggeplaatst politicus

Voor sommigen is een dergelijke maatregel ondenkbaar, aangezien religieuze leiders buiten de politieke orde vallen. Maar patriarch Kirill of, om zijn seculiere naam te gebruiken, Vladimir Michailovitsj Goendjajev, is verre van een dienaar van God en vooral dienaar van de oorlogszuchtige arm van het Kremlin, de aanjager van de wreedheden in Oekraïne. De 70-jarige leider heeft Moskous ‘speciale militaire operatie in de Donbas’ (de officiële Orwelliaanse term voor de oorlog in het hele land) bestempeld als rechtvaardig en zelfs heilig. De verkiezingsoverwinning van Vladimir Poetin in 2012 was in zijn woorden ‘een wonder van God’. Simpel gesteld: Goendjajev is een van de hoogstgeplaatste politici van het land, behalve dan in naam.

Op 10 april riep de spirituele leider zijn volgelingen op zich achter de autoriteiten te scharen om de vijanden, zowel externe als interne, te helpen bestrijden. Eerder, in een preek op 6 maart, schilderde hij de oorlog in Oekraïne af als onderdeel van een metafysische strijd tussen ‘traditionele oosterse waarden’ en ‘westerse decadentie en immoraliteit’. Het verkrachten, vermoorden en plunderen van ongewapende Oekraïense burgers is volgens Goendjajev dan ook verexcuseerd omdat in Kyiv één keer per jaar een gay-prideparade wordt gehouden. Ook is volgens hem ‘de waarheid van God’ dat Rusland en Oekraïne een nationaal en spiritueel erfgoed delen – de echo van Poetins overtuiging dat Oekraïne geen soevereine natie is.

De Russische samenleving gaat niet alleen mee in deze oorlogszuchtige retoriek tegen de mythische ‘naziregering’ in Kyiv, maar wordt nu ook actief haatdragend jegens alle Oekraïners. In een losgeslagen toespraak, vlak voor het begin van de invasie, verwees Poetin zelf naar Oekraïne als ‘een onvervreemdbaar deel van onze eigen geschiedenis, onze cultuur en spirituele ruimte’. Het Kremlin gebruikt Goendjajev – net als andere priesters die raketten hebben gezegend die op weg waren naar de Krim en Syrië – om de hele Russische samenleving medeplichtig te maken aan hun oorlogsmisdaden.

In beslag nemen

Daarom zou Goendjajev niet vrij over de wereld mogen reizen om de haatboodschap van het Kremlin overal te verspreiden. Zijn eigen, veelbesproken, fortuin, dat volgens Russische en internationale journalisten zit verstopt in banken en overzeese tegoeden, moet onmiddellijk worden onderzocht en in beslag genomen. Het is verbijsterend dat hij als een van de belangrijkste aanhangers van het Russische regime tot dusver is ontsnapt aan sancties.

Afgezien van de man zelf, moeten we op onze hoede zijn voor bijkomende risico’s. Amerikanen en Europeanen moeten goed nadenken of zij willen blijven toestaan dat kantoren van de Russisch-orthodoxe kerk, lang gebruikt als uitvalsbasis voor spionage en subversieve activiteiten, op hun grondgebied opereren. Is het toeval dat in de nieuwste Navo-lidstaat Montenegro de straatprotesten en de spanningen, aangewakkerd door de door Moskou gesteunde kerk, toenemen? Gelet op de onderdrukking van de kerk in de communistische tijd, geloven velen dat de vroegere relatie tussen geestelijken en inlichtingendiensten de tand des tijds heeft doorstaan.

Geestelijken tegen oorlog

Dit is niet alleen een Oekraïense klacht. Waar Rusland al een pariastaat is geworden, nemen sommige spirituele autoriteiten elders in de wereld ook afstand van hun kerk. De oecumenische patriarch Bartholomeüs – hoofd van de wereldwijde Orthodoxe Kerk – erkende in 2019 dat de Orthodoxe Kerk van Oekraïne onafhankelijk is van de Moskouse patriarch. Bartholomeüs veroordeelde op 27 februari de oorlog van Poetin als een ‘schending van de mensenrechten’ en sprak van ‘bruut geweld tegen onze medemensen’.

Al op 16 maart van dit jaar berispte paus Franciscus de oorlogszuchtige retoriek van Goendjajev door te zeggen: ‘Ooit werd er in onze kerken ook gesproken over een heilige oorlog of een rechtvaardige oorlog. Vandaag kunnen we zo niet spreken.’’ De huidige Russisch-orthodoxe kerk fungeert als een communicatiebureau voor het regime van Poetin, dat de aanval van Moskou op Oekraïne aan de kerkgangers verkoopt als een instrument van ‘soft power’.

In de Sovjettijd zijn talloze kerken verwoest en tienduizenden priesters geëxecuteerd. In 2022 bombarderen Russische troepen onze kerken en vermoorden ze onze priesters. Het doel is onze identiteit te vernietigen, maar ons geloof is onverwoestbaar. Er zullen veel Russisch-orthodoxe volgelingen zijn die walgen van de capriolen van Goendjajev en inderdaad heeft een groot aantal geestelijken de oorlog van Rusland de afgelopen weken ongekend hard bekritiseerd.

Maar het Westen moet een krachtig signaal afgeven dat niemand, ook niet degenen die beweren God te dienen en ondertussen de goddeloze acties van de Russische strijdkrachten in Oekraïne steunen, ongestraft blijft. Goendjajev is een stroman van Poetin en zijn levensstijl en bezittingen moeten dienovereenkomstig worden aangepakt.

Hanna Hopko is voormalig hoofd van de commissie buitenlandse zaken in het Oekraïense parlement en is hoofd van het bestuur van het National Interest Advocacy Network (ANTS), een groep van voormalige parlementsleden die de mensenrechten en de democratie in Oekraïne steunen.