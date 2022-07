Opinie: Poetin de schuld geven van de hongersnood in Afrika is een zwaktebod

Een Oegandese vrouw geeft haar gewassen water in Amudat, nabij de grens met Kenia. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Een hongersnood van ongekende proporties broeit in de Hoorn van Afrika. Deze zomer zullen er alleen al in Somalië 350 duizend kinderen van honger sterven als we de voedselhulp niet snel verhogen. Nu al zijn 5,7 miljoen kinderen in Somalië, Kenia en Ethiopië acuut ondervoed. Hulporganisaties en onderzoeksinstituten luiden al twee jaar de noodklok. Hoe kan het dat we lijdzaam toekijken hoe deze hel zich ontvouwt voor miljoenen mensen? Zijn we echt zo overvallen door deze ramp?

Het is geen gebrek aan kennis of capaciteit, maar een gebrek aan politieke wil. Geld wordt pas beschikbaar gemaakt als het te laat is. Pas als de beelden op tv vreselijk genoeg zijn, komen politieke leiders in actie. Deze manier van reageren is niet alleen onmenselijk, maar ook heel erg duur. Is onze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bereid om met de vuist op tafel te slaan en andere landen te volgen door nu in actie te komen?

Meer over de auteur Christel Bultman is programmadirecteur van Save the Children Nederland.

'Dit nooit meer’

Na de hongersnood van 2011, toen meer dan 250 duizend mensen stierven in Somalië, zeiden internationale overheden: ‘Dit nooit meer.’ Er werd afgesproken flink te investeren in twee zaken. Ten eerste, in duurzame oplossingen zoals droogtebestendige gewassen, betere klimaatafspraken en goed en verantwoordelijk bestuur. Ten tweede, in het verbeteren van early warning-systemen, die tijdig alarm slaan bij voortekenen van hongersnood, zoals grasland dat te arm wordt aan voedingsstoffen. Wanneer dergelijke alarmsignalen van de boeren op tijd de autoriteiten bereiken, kan die daar hulpbeleid op maken. En desgewenst internationale hulp vragen.

Toch is nu, ruim tien jaar later, de honger in de Hoorn van Afrika ernstiger dan ooit, met miljoenen kinderen en volwassenen die wéér aangewezen zijn op noodhulp van buitenlandse donoren.

Anticiperen

Zolang we onvoldoende investeren in duurzame ontwikkelingsperspectieven voor de Hoorn van Afrika, dwingt klimaatverandering en geopolitiek ons om droogte te zien als iets dat terug keert. Iets dat voorspelbaar is, zou niet de kans mogen krijgen om uit te groeien tot een ramp, want je kunt er, met politieke wil, beleid op voeren.

Hulporganisaties wijzen al jaren op het belang van anticiperen op voorspelbare situaties. In 2005 was ik lid van een werkgroep van VN-organisaties, ngo’s, internationale donoren en de nationale overheid van Ethiopië die een innovatief model ontwierp om hongersnood voortaan te voorkomen. Op basis van weersvoorspellingen voor de lange termijn, economische en politieke trends voorspelden we wie wanneer het hardst hulp nodig zou hebben.

In plaats van achteraf voedselhulp te bieden, hielpen internationale hulporganisaties de overheid om de kwetsbaarste groepen in de samenleving een sociaal vangnet te bieden en verbeterde landbouwpraktijken te introduceren. Allemaal zaken die geld in de economie pompen en hongersnood helpen voorkomen. Geld inbrengen stimuleert de markt, terwijl voedselhulp het omgekeerde doet. Het eerste is minstens drie keer zo goedkoop als te laat reageren op een hongersnood.

Escaleren

Voor de huidige voedselcrisis wijzen politici uit donorlanden nu de Russische president Poetin aan als schuldige, en wassen ze zelf hun handen in onschuld. En eerlijk is eerlijk, door de oorlog in Oekraïne escaleert de situatie verder, doordat de blokkade van graanvervoer tot schaarste en prijsstijgingen leidt. Echter, het Famine Early Warning Systems Network voorspelde al in 2020 dat het regenseizoen de daaropvolgende twee jaren slecht zou zijn. Sindsdien is er zes keer een waarschuwing geweest vanuit lokale overheden, de Verenigde Naties en hulporganisaties dat de situatie aan het escaleren was, inclusief waarschuwingen voor een ongeëvenaarde humanitaire catastrofe tegen de zomer van 2022.

Alle verzamelde data tonen aan dat er nu grootschalige ondervoeding is. Niet alleen in de Hoorn van Afrika, maar ook in de westelijke Sahellanden. En ook het regenseizoen van oktober tot december zal onvoldoende zijn om de gebieden weer voedselzeker te maken.

Je kunt niet één schuldige, Poetin die het graan uit Oekraïne blokkeert, aanwijzen. De reden dat miljoenen mensen nu lijden onder ondervoeding en honger, is politiek, want internationale donoren hebben de waarschuwingen van de Verenigde Naties en de hulporganisaties in de wind geslagen en niet op tijd geld ter beschikking gesteld voor duurzame oplossingen, om hongersnood te voorkomen.