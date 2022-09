Opinie: Personeelstekorten kunnen worden teruggedrongen door arbeidstijdverlenging

Drukte op Rotterdam Centraal in verband met NS-stakingen in regio West. Personeel van de Nederlandse Spoorwegen legde plaatselijk het werk neer. Beeld ANP

Diverse keren is ons poldermodel ten grave gedragen dan weer als een feniks uit zijn as herrezen. Ook Frank Kalshoven deed in zijn serie mooie pogingen om nieuw leven te blazen in het model, via een soort bestuurdersvariant. Mooi.

Ikzelf zie onverkort mogelijkheden om het ‘oude’ model van sociale partners en overheid te revitaliseren. Hartstikke noodzakelijk gelet op de diverse problemen die snel om een ‘breed gedragen’ antwoord vragen. Laat ik me beperken tot de situatie op de arbeidsmarkt. Nagenoeg geen sector heeft géén tekorten aan werknemers. Er wordt zelfs naar allerlei onorthodoxe maatregelen gezocht, bijvoorbeeld in het onderwijs, nu de deuren van de scholen weer zijn opengegaan. Mogelijk levert die zoektocht wat op, maar ik verwacht geen wonderen.

Meer over de auteur Lei Bodelier is politicoloog.

Ouderwets orthodox

Ik zou ervoor pleiten om goed te kijken naar een ouderwetse orthodoxe mogelijkheid: de arbeidstijd zoals die in cao’s wordt vastgelegd. Dat thema staat nu niet of nauwelijks op de agenda van het arbeidsvoorwaardenoverleg, terwijl daar alle aanleiding voor is. Kortom: de Stichting van de Arbeid zou als een speer arbeidstijdverlenging moeten agenderen.

Polder, ga pompen, we verzuipen! Met als gehoopte uitkomst een aanbeveling aan contractpartijen in de bedrijfstakken om te kijken óf en hoe een uitbreiding van de normale arbeidsduur van voltijdwerkers kan worden overeengekomen. Dus een actuele versie van het Akkoord van Wassenaar uit 1981.

Toen kampten wij met massale werkloosheid. Sociale partners zagen in dat verkorting van de arbeidsduur en herverdeling van werk mogelijk een bijdrage zou kunnen leveren aan de oplossing daarvan. Hun aanbeveling maakte in nagenoeg alle bedrijfstakken de weg vrij om de arbeidstijd voor voltijdwerkers op een verantwoorde manier terug te brengen van circa 40 uur naar 38 uur, en soms naar 36 uur per week.

Substantieel effect

Hoewel de meningen uiteenliepen over de herbezetting van vrijkomende uren, wordt toch in het algemeen aangenomen dat er een substantieel effect van is uitgegaan op de werkloosheid. Nu, anno 2022, is de situatie vergelijkbaar, maar omgekeerd.

De schaarste aan personeel kan substantieel worden teruggedrongen door arbeidstijdverlenging: een of meer stapjes terug in de richting van 38 uur of meer. Onder condities die in de bedrijfstakken zelf worden bepaald. Maar uiteraard met een substantiële loonsverhoging. Dan snijdt het mes zowel aan de zijde van de personeelstekorten, als in de portemonnee (koopkracht). Twee vliegen in één klap.

Dus: een fantastische kans voor ons poldermodel: herrijs uit de as, met een centrale aanbeveling aan de cao-partijen. En, kabinet, kijk of je kunt helpen met ‘flankerend beleid’.