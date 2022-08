Opinie: Pedagogische straffen niet voor jongvolwassenen? Een gemiste kans

Jongeren voeren hun taakstraf uit voor een overtreding tijdens de jaarwisseling. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De pedagogische straffen van Halt blijven alleen beschikbaar voor minderjarigen, schreef minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (CU) onlangs aan de Tweede Kamer. Hij is er onvoldoende van overtuigd dat de buitengerechtelijke afdoening zin heeft voor 18- tot 23-jarigen en betwijfelt of een Halt-interventie kan voorkomen dat ze vaker de fout in gaan (Halt is een bureau dat met alternatieve straffen jongeren tot 18 jaar uit de strafrechtketen probeert te houden, red.).

Wij van Restorative Justice Nederland zien dit als een gemiste kans. De Halt-interventie bevat herstelrechtelijke elementen die juist ook voor jongvolwassenen bruikbaar zijn, namelijk: kijken naar achtergronden en motieven van de dader, steunfiguren betrekken en aandacht hebben voor slachtofferbelang, om zodoende schadevergoeding, excuus en waar nodig een herstelgesprek in te zetten. Er is geen andere strafrechtelijke maatregel voor meerderjarigen die deze aanpakken verenigt.

Over de auteurs Annemieke Wolthuis is kinderrechtenconsultant en coördinator jeugdrecht bij Restorative Justice Nederland. Marijke van Genabeek is voormalig pedagogisch directeur Justitiële jeugdinrichtingen en adviseur bij Restorative Justice Nederland.

Lichte delicten

Adolescentenstrafrecht is ingevoerd om jongvolwassenen ook via het jeugdstrafrecht te kunnen berechten. Kinderrechters en officieren van justitie maken er regelmatig gebruik van op basis van rapportages over de jongere. Bij lichte delicten wordt hier echter nauwelijks gebruik van gemaakt, omdat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is en het volwassenenstrafrecht voldoende mogelijkheden biedt, aldus de minister.

Echter, een groot deel van de lichte delicten wordt gepleegd door jongvolwassenen. En een pedagogisch georiënteerde afdoening wordt nu gemist bij dit soort lichte vergrijpen.

Des te opmerkelijker is het dat het ministerie toch heeft geëxperimenteerd met deelname van 18-plussers aan Halt in Rotterdam-Rijnmond met een positieve evaluatie als uitkomst. Uit onderzoek naar deze pilot, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, blijkt dat strafrechtspartners een Halt-afdoening geschikt achten voor alle jongvolwassenen die voldoen aan de Halt-criteria, tenzij een pedagogische maatregel niet passend is.

Criteria

Meer principieel is de vraag voor wie Halt mogelijk moet worden gemaakt en op basis van welke criteria. Waar een interventie als Halt ingezet kan worden als een herstelgerichte interventie, dient overwogen te worden de criteria voor minderjarigen en jongvolwassenen, conform het adolescentenstrafrecht, gelijk te trekken. Het betreft immers een pedagogische maatregel die ongeacht het delict voor de gehele groep jongvolwassenen toegankelijk zou moeten zijn, zoals ook onderschreven door experts.

En het past bij het recente advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming die mede op basis van nieuwe neurologische inzichten het uitgangspunt van ‘volwassenstrafrecht, tenzij’ wil omdraaien naar: ‘jeugdstrafrecht, tenzij’.

Het wordt tijd om deze rechtsongelijkheid die ontstaan is in het adolescentenstrafrecht, op te heffen. Daartoe biedt Halt een uitgelezen kans. Wij vinden het positief dat de minister meer aandacht wil voor de rol van het slachtoffer. Ook dat past in de Halt-interventie. Wij vragen minister Weerwind daarom om zijn besluit te herzien. Het is aan de politiek om dit via een wetswijziging mogelijk te maken. En ook hier geldt: de kost gaat voor de baat uit.