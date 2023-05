Opinie: Pas de Kieswet aan en maak uitslagen langer beschikbaar, dan zijn verkiezingen pas écht transparant

Een moeder maakt in Terwolde haar dochter en vriendinnetjes wegwijs in het stemlokaal, bij de Provinciale Statenverkiezingen van dit jaar. Beeld Marcel van den Bergh

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet in op het transparant en controleerbaar maken van het verkiezingsproces. Als mensen kunnen meekijken wat er gebeurt, dan neemt het vertrouwen in de verkiezingsuitslag – en daarmee in de democratie – toe, is de gedachte.

Ook de Kiesraad stelt dat verkiezingen een proces van vertrouwen zijn. Daarom worden uitslagen ook op stembureauniveau openbaar gemaakt. Maar toch hoeven documenten op stembureauniveau niet langer bewaard te worden dan drie maanden, waardoor juist flink op transparantie wordt ingeleverd. Waarom worden stembiljetten en tellingen anno 2023 nog vernietigd en offline gehaald?

Over de auteur

Rosa Juffer is onderzoeker bij Open State Foundation en freelance journalist. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Het verkiezingsproces en de stemuitslag is wettelijk verankerd in de Kieswet. Om de transparantie te vergroten is deze per 2019 aangepast, met de verplichte online openbaarmaking van uitslagen op stembureauniveau. Hierbij worden de processen-verbaal, de documenten waarin de uitslag per stembureau staat, door elke gemeente online gepubliceerd.

Controleerbaarheid

Door de processen-verbaal aldus beschikbaar te stellen, zijn de uitslagen per stembureau voor iedereen inzichtelijk. Dit is een stap vooruit, want dit komt de controleerbaarheid van het proces en de uitslag ten goede.

Maar deze stap richting meer transparantie schuurt tegelijkertijd met een ander artikel uit de Kieswet, namelijk dat ‘alle (papieren) stempassen, volmachtbewijzen en stembiljetten – ongebruikt, onbruikbaar gemaakt of gebruikt – worden tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist bewaard’ (artikel N33). Daarna moeten ‘deze stukken onmiddellijk vernietigd worden’.

Transparantie met een houdbaarheidsdatum dus. En niet alleen op de papieren documenten – die wellicht niet eeuwig bewaard kunnen worden – zit een houdbaarheidsdatum, ook op de digitale bestanden. Hierover staat in artikel Na33 namelijk dat deze ‘ten minste tot drie maanden’ bewaard moeten worden. Waardoor gemeenten vrij zijn deze er na drie maanden weer af te halen.

Discussie over uitslag

Het kabinet geeft als toelichting dat hiermee wordt voorkomen dat er achteraf nog discussie ontstaat over de juistheid van de uitslag of over telfouten. Maar dit maakt kritiek of onderzoek na drie maanden vanaf de bekendmaking van de uitslag niet meer mogelijk, en werkt transparantie van het verkiezingsproces juist tegen.

Daarnaast zorgt de vrij te interpreteren regel voor een informatiekloof. Sommige gemeenten laten de processen-verbaal met verkiezingsuitslagen langer online staan dan andere gemeenten. Zo zijn de bestanden van de gemeenteraadsverkiezingen uit 2022 nog wel toegankelijk voor Den Haag, maar bijvoorbeeld niet voor Amsterdam en Coevorden. Dit bemoeilijkt het voor onderzoekers om vergelijkend onderzoek te doen naar verkiezingen.

Juist dit soort onderzoeken zijn van belang voor de uitvoering van overheidsbeleid: zo voerde het kabinet afgelopen jaar een nieuwe telmethode in, maar vergelijkend onderzoek is niet meer mogelijk. Gemeenten konden dit jaar kiezen voor een centrale telling, in plaats van zoals andere jaren decentraal op elk stembureau.

Minder gevoelig

Gemeenten krijgen van het kabinet ruim 3 miljoen euro extra om deze nieuwe wet uit te voeren, omdat het zou moeten leiden tot een beter controleerbaar verkiezingsproces dat minder gevoelig is voor fouten. Maar nu de processen-verbaal met uitslagen van 2022 niet meer beschikbaar zijn, kan niet onderzocht worden of de nieuwe methode daadwerkelijk minder fouten oplevert. Dat is een gemis voor écht transparante en controleerbare verkiezingen.

Het kabinet heeft nu plannen klaar liggen om meer taken en bevoegdheden aan de Kiesraad over te hevelen, om de kwaliteit van het verkiezingsproces te bevorderen. Bij deze de oproep om ook de Kieswet onder handen te nemen. Het offline halen van de processen-verbaal van stemuitslagen past niet bij het streven naar een digitaal toegankelijke en controleerbare overheid.