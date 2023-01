Opinie: Pas als verdachte schuldig is bevonden moet het slachtoffer zijn zegje kunnen doen

Een stille tocht ter nagedachtenis aan twee vrouwen die in Almelo om het leven zijn gekomen bij het 'kruisboogincident'. Beeld ANP / ANP

De recente wettelijke uitbreiding van de rol van het slachtoffer in het strafproces heeft opnieuw de vraag aan de orde gesteld of die niet te groot wordt. Het gaat daarbij met name om het slachtoffer dat op de zitting een verklaring tegen een vervolgens onschuldig verklaarde verdachte aflegt.

Daarvoor bestaat een eenvoudige oplossing: splitsing van het strafproces in twee delen. Het eerste gaat over de vraag of de verdachte heeft gedaan waarvan hij wordt beschuldigd. Als de rechter die vraag met ‘ja’ beantwoordt, komen in het tweede deel de strafmaat en het slachtoffer aan bod. Dat tweede stuk blijft echter achterwege, als de rechter bepaalt dat de verdachte het feit niet heeft gepleegd. De strafmaat komt dan niet meer aan de orde – en ook niet het slachtoffer. Splitsing is in landen met een juryrechtspraak volstrekt normaal.

Over de auteur: Willem F. Korthals Altes is oud-seniorrechter

Dit splitsingsvoorstel heb ik ruim tien jaar geleden een keer gedaan. Het werd echter afgewezen, omdat het te veel tijd zou kosten. Nu mag tijd nooit een argument zijn, als je een zorgvuldige procedure wil voeren.

Hoe desastreus dat kan uitpakken, bewijst de toeslagenaffaire. Bij de invoering van de Wet op de toeslagen werd op voorstel van de Raad voor de rechtspraak de zogenaamde hardheidsclausule eruit gehaald. Toepassing daarvan zou de rechters te veel tijd kosten. Een hardheidsclausule, die in diverse wetten voorkomt, houdt in dat de rechter een wettelijke regel niet of minder streng toepast, als strikte hantering tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Als die clausule wel was opgenomen, was misschien veel ellende voorkomen.

Onnodige emoties

Splitsing van het proces in twee delen hoeft ook niet (veel) meer tijd in beslag te nemen. Het voorkomt dat in een zaak waarin de verdachte ontkent het feit te hebben begaan en onschuldig wordt verklaard, tijd aan strafmaat en slachtoffer wordt besteed. Onnodige emoties blijven eveneens achterwege.

Splitsing zal niet vaak nodig zijn. Voor toepassing daarvan is alleen plaats als een verdachte verklaart het niet te hebben gedaan en het niet kan hebben gedaan, bijvoorbeeld omdat hij/zij er niet bij was.

Voor splitsing bestaat dus geen aanleiding, als de verdachte het feit wel heeft gepleegd, maar niet strafbaar is. Dat speelt bijvoorbeeld als hij zich op noodweer of zelfverdediging beroept, of als hij gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar is. In dat soort situaties moet het slachtoffer het recht hebben zich in alle emoties te uiten.

Mijn wenkbrauwen fronsten dan ook bij het lezen van het relaas van Hans Marijnissen over de Almelose rechter, die zou hebben ingegrepen, toen het slachtoffer de verdachte van de kruisboogmoord een ‘monster’ noemde. Volgens de rechter mocht het slachtoffer alleen zeggen dat de verdachte ‘zich monsterlijk had gedragen’, omdat hij nog niet was veroordeeld. Maar dit ‘vermoeden van onschuld’ is iets waaraan het slachtoffer op een zitting, anders dan de rechter, geen boodschap hoeft te hebben.

Ontoerekeningsvatbaar

In deze zaak van de kruisboogschutter stond bovendien blijkbaar vast dat hij de schoten had gelost. De vraag was dus uitsluitend of hij daarvoor gezien zijn geestelijke gesteldheid moest worden gestraft. Zijn zaak zou daarom niet hoeven te worden gesplitst. Dat hij uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar werd verklaard en hem tbs werd opgelegd, maakt dat niet anders. In zo’n geval heeft een slachtoffer het volle recht zijn of haar gevoelens kenbaar te maken, ook al blijkt de verdachte een psychiatrische patiënt te zijn.

Tot slot nog een opmerking over een andere aanvulling: de mogelijkheid de verdachte te verplichten ten behoeve van het slachtoffer op de zitting aanwezig te zijn. Het is de wetgever die dit wil, maar ik vind het iets ongemakkelijks hebben. De vraag is ook of het helpt. Het slachtoffer zit in de meeste zittingzalen (schuin) achter de verdachte en zij zien elkaar niet. Je moet je niet de situatie voorstellen waarin de verdachte met fysieke middelen wordt gedwongen het slachtoffer in de ogen te kijken.