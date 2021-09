Opinie: Pak snel de lessen weer op voor grote groep laaggeletterden

Een klant in boekhandel Donner, Rotterdam. Beeld ANP

Nu steeds meer bekend is over de grote maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis wordt de balans in het onderwijs opgemaakt. Het is volkomen terecht dat er veel aandacht is voor de opgelopen achterstanden van leerlingen in het reguliere onderwijs. Dat ook de volwasseneneducatie hard is getroffen, is geen verrassende constatering, maar heeft nog weinig aandacht gehad.

Wereldalfabetiseringsdag

Een verkennende ronde langs meer dan dertig organisaties laat ons een leegloop van lessen en een terugval in het bereik van laaggeletterden zien. Een positiever geluid vandaag op Wereldalfabetiseringsdag is gewenst, maar de praktijk blijkt weerbarstig.

De coronacrisis heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt hoe zorgwekkend de huidige situatie van laaggeletterden in ons land is. De kloof tussen zij die volop mee kunnen doen en zij die daar grote moeite mee hebben, is door de pandemie vergroot. Diverse studies van onder andere het Sociaal Cultureel Planbureau laten zien dat de kwetsbare groepen door de coronacrisis het hardst werden geraakt, onder hen de laaggeletterden. Ons land kent ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook grote moeite met digitale vaardigheden. Deze basisvaardigheden zijn nodig om voldoende mee te kunnen doen in onze maatschappij.

Gesloten locaties

De aanpak van laaggeletterdheid is daarom enorm belangrijk. Duizenden mensen volgen overal in het land cursussen basisvaardigheden. Door te leren worden laaggeletterden zelfredzamer en halen zij taalachterstanden in. Echter, de invloed van de coronacrisis op de volwasseneducatie is het afgelopen anderhalf jaar enorm geweest. Locaties sloten hun deuren.

Cursussen gingen niet door of werden alleen digitaal gegeven. Daardoor haakten veel cursisten af, met name in die trajecten waar zij door vrijwilligers begeleid worden. Vooral cursisten die thuis geen computer tot hun beschikking hebben of een laag taalniveau hebben, hadden moeite met het volgen van online lessen. Ook hebben zich aanzienlijk minder nieuwe mensen aangemeld voor een cursus basisvaardigheden Met de volgende vier stappen kunnen deze achterstanden worden ingehaald en kan de volwasseneneducatie sterker uit de crisis komen.

Aandacht digitale vaardigheid

Ten eerste, zorg ervoor dat er in de lessen basisvaardigheden meer aandacht komt voor het verbeteren van de digitale vaardigheden. De digitale maatschappij is erg ingewikkeld voor hen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Maar, ten tweede, dan is het wel zaak dat cursisten toegang hebben tot een computer met goedwerkend internet. Aan deze randvoorwaarde om goed online onderwijs te kunnen volgen konden veel cursisten niet voldoen. Die hobbel zou weggenomen moeten worden, zodat iedereen dit dat wil ook online kan werken aan zijn basisvaardigheden. Dat draagt bij aan een hoger bereik en digitale inclusie.

De derde stap is om juist nu extra aandacht te besteden aan het vinden en bereiken van laaggeletterde mensen. Omdat veel fysieke aanmeldplekken tijdens de coronacrisis dicht bleven, meldden zich veel minder mensen aan voor een cursus basisvaardigheden. Ten slotte, is er een verdubbeling nodig van het budget voor scholing en aanpak van laaggeletterdheid.

Dat was al zo voor de coronacrisis, maar is nu nog urgenter. Er zijn te weinig middelen voor werving, doorverwijzen, computers en cursusaanbod. Het huidige budget is ook nog eens versnipperd en niet structureel. Vooral dat laatste is een doorn in het oog van de professionals en organisaties die onderwijs geven in basisvaardigheden. Zij kunnen op die manier geen continuïteit waarborgen. Het is van groot belang dat er overal in Nederland een laagdrempelige plek is waar mensen aan hun basisvaardigheden kunnen werken.

Groeiende groep

Het aantal laaggeletterden in ons land blijft toenemen. De zorgen om deze groep zijn groot. Zij zijn onder meer extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt en juist met de huidige krapte hebben we iedereen nodig. Het is dus een zaak van ons allemaal. We moeten alles op alles zetten om dit voor toekomstige generaties te voorkomen. Daarom dient de aanpak van laaggeletterdheid hoge prioriteit te krijgen in het nieuwe regeerakkoord.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven.