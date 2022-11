Opinie: Overvolle treinen? Weg met de eerste klas

Proefpersonen doen alsof ze met de trein reizen in de eerste klas van een nagemaakte NS-coupé. Beeld ANP / Erik van 't Woud

Over de auteur: Maarten Lemmens is student en fervent treinzreiziger

Begin deze maand kondigde de NS aan dat het nóg verder gaat snijden in de dienstregeling, ondanks dat de treinen nu al vaak overvol zijn. Vorige week kwam daar nog het droevige bericht bij dat mensen met een beperking door de drukte soms treinreizen moeten mijden.

Het ligt niet voor de hand dat deze situatie op de korte termijn verbetert. In persberichten suggereert de NS apologetisch (dat dan weer wel) dat het niets aan de drukte kan veranderen. Reizigers die blaffen, krijgen telkens de onoverkomelijkheid van het probleem voorgeschoteld: door het personeelstekort is een voortschrijdende beknotting van de dienstregeling – en dus een almaar toenemende drukte – onvermijdelijk, zo luidt de redenering. Inmiddels worden zelfs medewerkers met kantoorfuncties ingezet als conducteurs. Het bedrijf lijkt ermee te willen uitdragen dat het er alles aan doet om de reiscrisis te bezweren.

Nu de NS zelfs tot dergelijke ad hoc-maatregelen besluit, is lastig te begrijpen waarom het bedrijf nog immer vasthoudt aan zijn eersteklaszitplaatsen – in tegenstelling tot concurrent Arriva in Groningen en Friesland. Misschien houdt de halsstarrigheid verband met de enorme bedragen voor eersteklasabonnementen die maandelijks aan de NS worden uitgekeerd.

Op zich is er natuurlijk niets mis met de gedachte dat wie meer betaalt, meer krijgt (in dit geval reiscomfort); dat is tenslotte in meerdere facetten van de samenleving zo. Treinen zijn echter bij uitstek deel van het openbaar vervoer, ze zijn vervoersmiddelen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn, of tenminste voor zoveel mogelijk passagiers. Terwijl eersteklaszitplaatsen voorheen nog relatief probleemloos samengingen met tweedeklaszitplaatsen – toen vaak iedereen nog zittend kon worden vervoerd - zijn ze in de context van de huidige drukte onredelijk geworden.

Natuurlijk, het omzetten van eersteklas- naar tweedeklascoupés is geen tovermiddel dat volgestouwde treinen verandert in rondrijdende tempels. Maar iets is beter dan niets. Het zou een pleister op de wonde zijn en veel onredelijkheid wegnemen. Pas wanneer de NS de stoelpoten onder zijn eersteklaszetels wegzaagt, kan het met recht zeggen dat het er alles aan heeft gedaan om de reiscrisis te bezweren.