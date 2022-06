Opinie: Overheid, stop met dure toneelstukjes en vergoed typische aardbevingsschade zonder voorbehoud

Een boerderij in het Groningse dorp Startenhuizen is zwaar beschadigd door de aardbevingen. Beeld Kees van de Veen

De afhandeling van de bevingsschade in Groningen is een duur toneelstukje. Experts maken lijvige rapporten op, waarin bij elke scheur is aangegeven of die wel of niet aardbevingsgerelateerd is, terwijl dit volgens veel aardbevingsdeskundigen helemaal niet kan.

Vaststaat dat in een groot gebied in Groningen typische schades zoals scheuren, zettingen en verzakkingen zijn ontstaan tijdens de gaswinning. Het correlatieve verband is nagenoeg 100 procent. Dit is echter nog geen oorzakelijk bewijs, wel een sterke aanwijzing.

Ook staat vast dat je bij een individuele schade nooit met zekerheid kunt stellen dat die door de gaswinning is veroorzaakt. Het kan zelfs voorkomen dat na een zware beving er nauwelijks schade is, maar er wel een spanning is opgebouwd in het gebouw. Na een lichte beving, maanden later, kan er alsnog veel schade ontstaan. Zelfs als de woningen waren voorzien van camera’s en trilmeters valt dus niet met zekerheid vast te stellen dat de schade het gevolg is van een beving.

Over de auteur André Doorlag is gepensioneerd psycholoog en gedupeerde van aardbevingsschade in de provincie Groningen.

35 pagina's

Zogenaamde deskundigen, die, zo blijkt, elkaar ook regelmatig tegenspreken, verdienen daar veel geld mee. Geld stinkt niet – ten detrimente en frustratie van de gedupeerden. In mijn geval stelde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in haar rapport (35 pagina’s) vast dat er geen sprake was van aardbevingsgerelateerde schade.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stelde vijf jaar later in zijn rapport (600 pagina’s), waarin elke scheur minutieus en uitgebreid beschreven werd, dat 75 procent van de schade aardbevingsgerelateerd was. Iedereen, zelfs de gedupeerden en hun belangenbehartigers (Groninger Bodem Beweging en Gasberaad), blijkt dit spel mee te spelen, in plaats van de schaderegeling af te wijzen omdat deze in essentie niet deugt.

Slappe ondergrond

Zelfs de omkering van de bewijslast heeft onvoldoende geholpen, omdat de tegenpartij (NAM) nog vaak met smoezen als slappe ondergrond wegkomt en de rechters hun oordeel baseren op het oordeel van ‘deskundigen’.

Ook het IMG vergoedt niet elke scheur. Het gevolg is dat er heel veel geld in de bureaucratie verdwijnt, in mijn geval zeker 10 duizend euro, en de gedupeerden slecht worden geholpen.

Generaal pardon

De oplossing is simpel en veel goedkoper. Namelijk: alle typische bevingsschades zoals scheuren, zettingen en verzakkingen worden zonder meer vergoed. Dit betekent een generaal pardon voor het aardbevingsgebied. Schade-experts stellen onverkort, zoals bij brandschade gebruikelijk, de omvang van de schade vast met inbegrip van de verzakkingen.

Geen gesteggel meer over een scheur of een verzakking. Nu worden de verzakkingen nog door een andere instantie afgehandeld en mag de gedupeerde deze schade ook niet zelf laten herstellen. Hoe verzin je het? Nu lijden de goeden onder de slechten (die ten onrechte bevingsschade claimen). Laat de slechten voortaan maar meeprofiteren van de goeden. Helaas heeft onze overheid daar altijd veel moeite mee: die voert liever voor veel geld een toneelstukje op.