Opinie: ‘Out-of-officemelding’ draagt niet bij aan vrij vakantiegevoel

Marianne van Woerkom stelt dat voor het verkrijgen van dat fijne vrije vakantiegevoel het voldoende is om ‘Een out-of-officemelding’ in te stellen en je laptop achter slot en grendel te zetten.’ (volkskrant.nl, 21/7). Helaas, was het maar zo’n feest, want ook dan komen die mailtjes nog gewoon binnen op je telefoon, je iPad, et cetera – daar helpt geen moedertjelief tegen.

Voor Van Woerkom zelf blijkt het toch ook niet zo simpel, want voor zichzelf heeft ze besloten dat ze alleen mails beantwoordt die haar weinig tijd en vooral weinig energie kosten, zoals het doorgeven van een telefoonnummer aan een collega die daarom vraagt. ‘Dat heeft geen invloed op mijn vakantiegevoel.’

Dat laatste echter waag ik te betwijfelen, want precies in het (kunnen) weten van wat er tijdens je vakantie binnenkomt, schuilt een verwoestend effect op nou net precies dat fijne vrije vakantiegevoel. Twee, drie (vier?!) weken lang die gedachte dat er ieder moment ‘iets’ kan binnenkomen, iets dat wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn – een psycholoog zou toch moeten weten wat die onzekerheid met een mens doet.

Voorbeeld: op dag twee van de vakantie van Van Woerkom komt het volgende mailtje bij haar binnen: ‘Marianne, je bent ontslagen!’

Had Marianne dit niet geweten, dan had zij in ieder geval nog een fijne vakantie kunnen hebben. De oplossing is even simpel als voor de hand liggend: verwijder je werkaccount van al je apparaten en maandagochtend na je vakantie, onder werktijd, voeg je dat werkaccount weer toe. Klaar.

Bijkomend gunstig neveneffect is dat je een scheiding aanbrengt in privé- en zakelijke contacten en, inderdaad, soms worden collega’s privé ook vrienden, maar dus niet die ene van Marianne, die van dat mailtje, want dat is natuurlijk een eikel, hij had immers ook even kunnen wachten.

Frits G.J. Meijerink is universitair docent methodologie aan de Universiteit Leiden.