Opinie: Optreden tegen radicale boeren is dure plicht van de rechtsstaat

Afval gedumpt door boeren op de A7 tussen Drachten en Groningen, uit protest tegen de stikstofregels. Beeld Jilmer Postma / ANP

Zelfs op mijn buitenlandse vakantieadres, tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en oplopende spanningen rondom Taiwan, kon het mij niet ontgaan: boeren die met hun oorlogsmaterieel de A7 blokkeerden, en vervolgens een stukje gingen spookrijden. Je moet toch wat als Den Haag niet naar je wil luisteren. Ook nu bleef hun strafbare gedrag onbestraft, want voor de politie ‘lag de prioriteit bij het beëindigen van de gevaarlijke situatie op de snelweg’.

Met deze beargumenteerde laksheid draagt de politie onbedoeld bij aan een normalisering van onwettig activisme, en daardoor aan de verdere escalatie van de boerenprotesten. Want boze boeren komen nu al jaren weg met intimidatie en terreur. Met een krachtig antwoord van de rechtsstaat lijken ze onderhand geen rekening meer te houden. Sterker: zij ontzeggen justitie en openbaar bestuurders het recht om hun blauw-wit-rode wappie-vlaggen te verwijderen of om de rotzooi op te ruimen die ze bij wijze van protest op snelwegen hebben achtergelaten.

Met het grimmige genoegen van iemand die boven de wet meent te staan, kondigde krijgsheer Mark van den Oever ‘de hardste acties ooit’ aan. Als reactie op vruchteloos overleg waaraan hij zelf niet eens had willen deelnemen.

Weifelend

Hopelijk is onze rechtsstaat weerbaarder dan uit zijn weifelende houding tegenover boze boeren kan worden opgemaakt. Hopelijk denken wetshandhavers op z’n minst na over maatregelen waarmee ‘de hardste acties ooit’ gepareerd kunnen worden.

Als Nederlandse burger zou ik al enigszins zijn gerustgesteld als een verbod van de Farmers Defence Force als terroristische organisatie zou worden overwogen, als de inzet van militair materieel tegen trekkers niet zou worden uitgesloten, of als de aanjagers van geweld er serieus rekening mee moeten gaan houden dat zij ’s nachts door een arrestatieteam van hun bed worden gelicht.

De rechtsstaat die niet bereid is zwaar geschut in stelling te brengen tegen zijn vijanden, zal uiteindelijk tegenover hen het onderspit delven, en laat de overgrote meerderheid van de burgers jammerlijk in de steek. Optreden tegen radicale boeren is zijn dure plicht.

Zwakte

De uitkomst van krachtmetingen tussen de vijanden en de verdedigers van de rechtsstaat wordt niet uitsluitend bepaald door de kracht (of het fanatisme) van de eersten, maar ook door de zwakte van de laatsten. Of door hun aarzeling om ter verdediging van de rechtsstaat tot het uiterste te gaan. Het verloop van de vorige eeuw is daar in hoge mate door bepaald.

In 1917 slaagde Alexander Kerenski, het hoofd van de Russische Voorlopige Regering, er niet in om de bolsjewistische minderheid voldoende weerwerk te bieden. De nazi’s hebben bij Rijksdagverkiezingen nooit meer dan 43,9 procent van de stemmen vergaard, en waren in 1933 met slechts vier ministers in het kabinet van Adolf Hitler vertegenwoordigd, maar slaagden er nochtans in om de democratische rechtsstaat binnen twee maanden na de machtsovername grondig te ontmantelen.

In zijn beschrijving van dit proces toonde Hitler-opponent Sebastian Haffner zich niet zozeer verbaasd over de gewetenloosheid van de nazi’s, maar vooral over de weerloosheid van de democratische meerderheid.

Dát is de parallel met Nederland in de warme zomer van 2022: het feit dat de rechtsstaat (vooralsnog) een passend antwoord schuldig blijft op de talrijke aanslagen waaraan hij wordt blootgesteld.

Hakenkruisvlag

Heel veel tijd om zich te herpakken heeft hij niet meer: de eerste hakenkruisvlag is inmiddels al op het strijdtoneel gesignaleerd, langs de A1 bij Stroe. Boze boeren ontkennen hier iets mee te maken te hebben. En er zijn altijd ruimdenkende burgers die op de sociale media betogen dat de meeste boeren deugen, en dat ‘extreemrechts’ verantwoordelijk is voor het vlagincident. Daarmee gaan ze eraan voorbij dat het voorval onderdeel is van de dynamiek die boze boeren hebben ontketend.

Sander van Walsum is historicus en redacteur van de Volkskrant.