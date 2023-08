Opinie: ‘Op vrijdag dan maar naar kantoor? Buiten de spits is het even druk’

Een propvolle intercity. Beeld Arie Kievit

De NS gaat (waarschijnlijk) een spitsheffing invoeren, om reizigers te stimuleren de spits te mijden. Ik vraag me alleen af waarom NS dan niks doet aan drukte buiten de spits. Ik reis regelmatig van mijn huis in Den Haag naar mijn werk bij Amsterdam. Vertrek ik eind van de dag om vijf uur of half zes, dan is het inderdaad druk, er is kans dat ik moet staan. Helemaal begrijpelijk.

Maar wat als ik me aanpas? Nou, als ik om 4 uur of half 7 vertrek, dan is de kans op een zitplaats nauwelijks groter. Er zijn weliswaar een stuk minder reizigers, maar dit wordt gecompenseerd doordat de NS kortere treinen inzet. Pas als ik om 8 uur stop met werken is het rustig. En ga ik op vrijdag naar kantoor? Dat kan, maar ik moet wel eerder opstaan omdat er minder treinen rijden. Wordt het niet tijd hier eerst wat aan te doen?

Emil Bode, Den Haag

Effect

Milieuregels aan de burger opleggen werkt eerder niet dan wel aan bewustzijnsvorming dus gedragsverandering, blijkt vaker. Dit psychologische effect zullen ze bij het NS-management zeker ook doorzien hebben om de tickets in de spits met tientallen procenten te gaan verhogen. Alles voor verbetering. Van het eigen ‘financiële milieu’, wel te verstaan.

René van Splunder, Eindhoven



Geniaal

De spitsheffing is geniaal. De treinreizigers in de spits rijden grotendeels met een door de overheid betaald kaartje, is mijn indruk. Ze krijgen hun reiskosten vergoed en kunnen niet later naar hun werk of studie. Als de treinkaartjes duurder worden, betaalt de overheid dat verschil. De NS kunnen dan aantonen dat ze het commercieel goed doen. Geen ‘bodemloze put voor onze belastingcenten’!

Maar als de tekorten rechtstreeks bijgepast zouden worden, wat waarschijnlijk efficiënter is, dan is dat wel schandalig: ‘ze kunnen hun eigen broek niet ophouden’. Zit Wouter Koolmees, die van het pensioenakkoord, ook achter deze vondst?

Reinder Rustema, Amsterdam

Echt bedrijf

Treinverkeer moet in elk geval worden aangeboden op momenten dat de vraag naar vervoer het grootst is: in de ochtend- en avondspits. Op die momenten is de kostprijs per rit het laagst en zou de capaciteit verhoogd en de prijs van het kaartje verlaagd moeten worden. In uren waarin de vraag naar vervoer laag is verlaag je óf de capaciteit of je verhoogt de prijs van het kaartje. Met het verder verlagen van de prijs in uren met weinig vraag naar vervoer, worden die uren nog onrendabeler dan ze al zijn.

Reizigers die zijn gebonden aan de spits, kunnen zelfs met een prijsprikkel niet op zogenaamde ‘daluren’ gaan reizen, maar de NS krijgt als bijna monopolist toch groen licht om dat te doen. In een écht bedrijf zou zo’n besluit je de kop kosten. Maar niet bij de NS, daar mag de directie valse voorwendselen blijven gebruiken, totdat er weer een ex-politicus of andere hotshot na tegenvallende jaarcijfers met een riante oprotpremie in het zand bijt.

Hans Nagtegaal, Bussum.



Ordinair

Het demissionaire kabinet keurt midden in de zomer het voornemen van de NS goed, om in de spits de kaartjes met ‘tientallen procenten’ te gaan verhogen. Het is te druk in de spits en de inkomsten van NS zijn te laag. Kan iemand mij uitleggen wat de logica achter de oplossing is, de invoering van een spitstarief? Ik verbaas me over de oplossing om het reizen per spoor dan maar duurder te maken. Ongetwijfeld leidt dit tot meer autoverkeer.

Als we de logica van het asfalt zouden toepassen, zijn er mooie oplossingen. Te druk? Dan meer spoorlijnen en treinen, net zoals er meer snelwegen aangelegd worden. Inmiddels kunnen we in rotten van vijf auto’s over de A2 naar Amsterdam scheuren. Maar nee, de ultieme oplossing is duurdere kaartjes. Handig, dan wordt het inkomen van de NS ook beter. Na corona blijkt dat belabberd. Dus het is gewoon een ordinaire prijsverhoging?

Marie-Thérèse Meijs, Haarlem.

Over de auteur Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.