Opinie: Ook op openbare scholen zijn gebedsruimtes hard nodig – en dat botst niet met neutraliteit

Op verschillende onderwijsinstellingen woedt al enige tijd de discussie over de vraag of gebedsruimtes moeten worden ingericht. Het is geen nieuwe discussie; al jarenlang vragen voornamelijk islamitische scholieren en studenten om een ruimte waarin ze zich in de pauze of op andere momenten enkele minuten kunnen terugtrekken.

In de discussie wordt door tegenstanders vaak neutraliteit als argument aangehaald. De vraag is alleen: wat is neutraal en wie bepaalt dat? Sommigen lijken neutraliteit te verwarren met staatsatheïsme; de volledige afwezigheid van elke uiting van religie in publieke instellingen.

Kiezen voor dat laatste behelst echter óók een levensbeschouwelijke keuze en dat ondermijnt juist de essentie van wat neutraliteit zou moeten betekenen. Namelijk dat openbare instellingen geen expliciet standpunt innemen over ‘het goede leven’.

Over de auteurs

Esma Kendir is gemeenteraadslid in Utrecht en fractievoorzitter Student & Starter. Assamaual Saidi is voorzitter van de Moslimstudenten Associatie Nederland. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Problematisch is bovendien dat neutraliteit in de praktijk wordt ingekleurd naar het referentiekader van de meerderheid. Zo bepaalt dus impliciet de meerderheid welke gedragingen of uitingen neutraal zijn en welke niet. Een kerstboom of vrijdagmiddagborrel past daar in, een gebedsruimte of het dragen van een sikhtulband niet.

Norm van de meerderheid

Een beroep op neutraliteit is dus in veel gevallen een verkapt beroep op de norm van de meerderheid. Als gevolg daarvan vallen minderheden buiten de boot en wordt toegang tot de publieke ruimte en maatschappelijke participatie voor hen minder toegankelijk.

Voor sommigen lijkt neutraliteit een bruikbaar gelegenheidsargument te zijn om het ideaal tot werkelijkheid te brengen waarin moslims geen zichtbaar onderdeel zijn van het maatschappelijk leven. Zo zien we in Frankrijk dat doorgeslagen neutraliteitsdenken ertoe heeft geleid dat vrouwen die een hoofddoek dragen niet naar basis- en middelbaar onderwijs mogen. Ze mogen niet als docent voor de klas staan, niet deelnemen in sportcompetities en in sommige gevallen zelfs niet mee op schoolreisjes. Allemaal met neutraliteit als rechtvaardigingsgrond. Zo ver kan ‘neutraliteit’ gaan.

Religie voor achter voordeur?

In de discussies hoor je vaak ‘religie is voor achter de voordeur’. Het is alsof je zegt ‘Je hebt de vrijheid van meningsuiting, maar je mag alleen thuis je mening uiten’. Dat is niet hoe vrijheden werken. Vanuit de grondwet heb je – óók op een openbare school – gewoon het recht om in je eigen tijd, in de pauze of een tussenuur, een plek te nemen en te bidden. Net zoals je in de pauze ook het recht hebt om je mening te uiten en niemand tegen je zegt dat je dat maar buiten de school moet doen. Dat is niet het twistpunt van de discussie.

De vraag is of je voor dat bidden dan ook een aparte ruimte moet inrichten. Voor moslims is bidden een essentiële dagelijkse aangelegenheid. Een behoorlijke bestuurder die wil voorkomen dat studenten en scholieren onder de trap, op de gang, midden in de kantine of onder een brug naast het schoolplein bidden, richt daarvoor een adequate ruimte in.

Inclusieve faciliteiten

Volgens Stine Jensen moet je maar kiezen voor een islamitische school als je wilt bidden in de pauze, zo stelt ze in NRC. Wat je als leerling ook doet, het lijkt nooit goed te zijn. Ga je naar een islamitische school? Dan zonder je je af van de samenleving. Ga je naar een openbare school en vraag je om inclusieve faciliteiten? Dan krijg je de reactie dat het openbare karakter van scholen zich hier niet voor leent, en je maar moet kiezen voor een bijzondere school op basis van je overtuigingen.

Het blijven politiseren van gebedsruimtes werkt segregatie in de hand. Júíst als je wilt dat ‘kinderen van allerlei achtergronden elkaar in de klas en op het schoolplein ontmoeten’ – zoals Jensen wenst – dien je als instelling zo inclusief mogelijk te zijn.

Als je elke uitdrukking van religie uit scholen wilt bannen en een atheïstische levenswijze dominant wil maken, dan moet je een bijzondere atheïstische school oprichten en niet onder het mom van neutraliteit groepen scholieren het openbaar onderwijs uitjagen.