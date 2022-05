Opinie: Ook niet-Oekraïense vluchteling wil aan de slag, dus verlaag de arbeidsdrempel

Arbeidskrachten sorteren tomaten bij Greenpack, Maasdijk, 5 mei 2022. Beeld Marcel van den Bergh

Onlangs meldde meldde de Volkskrant dat sinds hun vlucht duizenden Oekraïners in Nederland betaald werk hebben gevonden. Deze snelle arbeidsparticipatie van Oekraïense vluchtelingen staat nogal in contrast met die van Syrische en Eritrese vluchtelingen die eerder naar Nederland kwamen.

In de eerste jaren van hun verblijf hebben namelijk weinig vluchtelingen uit deze groepen betaald werk. Dit verschijnsel, ook te zien in andere West-Europese landen, staat wel bekend als het refugee entry effect: de arbeidsparticipatie komt moeizaam op gang vanwege voor vluchtelingen specifieke factoren, zoals het ontbreken van netwerken in het herkomstland, buitenlandse diploma’s die weinig waard blijken te zijn en het niet beheersen van de taal van het bestemmingsland.

Dit geldt ook voor veel Oekraïense vluchtelingen. Maar op een aantal punten verschillen zij van andere vluchtelingen. Zo verkeren zij niet in onzekerheid over hun verblijf – zij hoeven geen asielprocedure te doorlopen en mogen voor een periode van drie jaar in Nederland blijven. Verder hebben Oekraïense vluchtelingen geen tewerkstellingsvergunning nodig en kunnen direct actief worden op de arbeidsmarkt.

Vluchtelingen die als asielmigrant naar Nederland komen, worden opgevangen in een azc, waar zij pas mogen werken nadat hun asielvergunning een half jaar in behandeling is genomen. Daarna mogen ze maximaal 24 weken per jaar werken en hebben ze een werkvergunning nodig.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar Syrische statushouders die in de periode 2014-2016 een verblijfsvergunning hebben gekregen, bleek dat slechts 5 procent van hen gedurende de opvangperiode betaald werk heeft verricht. Verder weten we uit ditzelfde onderzoek dat niets doen in de opvang vluchtelingen een slechte start bezorgt. En omgekeerd: vluchtelingen die tijdens de opvang hebben gewerkt, vrijwilligerswerk hebben gedaan of taallessen hebben kunnen volgen, integreren sneller. Hun psychische gezondheid is beter, ze maken sneller voortgang met de Nederlandse taal en de arbeidsparticipatie verloopt voorspoediger.Een andere startpositie lijkt dus van invloed te zijn op de arbeidskansen van vluchtelingen die naar Nederland komen.

De discussie over het vroegtijdig bevorderen van integratieprocessen van vluchtelingen loopt al langer. De WRR Policy Brief van 2015 riep hier al toe op. En vorig jaar stelden instanties als het SCP, het WODC en RIVM dat opvangbeleid als eerste stap in het integratiebeleid moet worden gezien, met als kern het wegnemen van beperkingen zoals de werkvergunning voor asielzoekers in de opvang en het structureel investeren in de Nederlandse taalbeheersing en participatie van asielzoekers die een grote kans hebben op het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Breder draagvlak, ander beleid

Met de komst van Oekraïense vluchtelingen blijkt het afschaffen van een werkvergunning minder problematisch dan lang werd gedacht. Ook zijn zij verzekerd van verblijf voor de komende drie jaar. Een en ander heeft met een ander juridisch kader te maken – het zijn geen asielmigranten – maar dat is niet de enige reden. De snelle veranderingen in het beleid kunnen niet los worden gezien van het brede draagvlak voor het beleid voor Oekraïense vluchtelingen. Het feit dat het ‘echte’ vluchtelingen zijn die vanwege het oorlogsgeweld onze kant op zijn gekomen en dat West-Europa nu de regio is die verantwoordelijk is voor de opvang dragen aan dit brede draagvlak bij.

Ook factoren als ervaren culturele nabijheid – wit, Europees, christelijk – en het gegeven dat overwegend vrouwen en kinderen komen, zijn hierbij van belang. In de keuze voor een verwelkomend beleid heeft mogelijk ook de veronderstelling meegespeeld dat veel Oekraïners zullen terugkeren. Dat denken en hopen veel Oekraïners zelf ook, maar een spoedige terugkeer zal vooral afhangen van het verloop van de oorlog.

Bij de komst van bijna elke nieuwe migrantengroep overheerst het idee dat de migratie tijdelijk is, maar in de praktijk pakt dit vaak anders uit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat van de voormalig Joegoslaven die vanwege de oorlog tussen 1995 en 1999 asiel aanvroegen, 70 procent vijftien jaar later nog steeds in Nederland woont.

Vroege integratieprocessen

Het gunstige beeld van een snelle arbeidsparticipatie van Oekraïense vluchtelingen onderstreept het belang van veranderingen in het beleid voor andere vluchtelingengroepen. Zorg voor asielprocedures die snel duidelijkheid geven of mensen in Nederland mogen blijven. Neem belemmeringen weg, zoals die met betrekking tot de mogelijkheden om gedurende de opvangperiode betaald werk te doen. De huidige arbeidsmarkt komt handen te kort.

Investeer daarnaast in goede mogelijkheden om gedurende de opvangperiode de Nederlandse taal te leren. Dergelijke investeringen zijn niet generiek, maar worden gericht op asielzoekers die kansrijk zijn om een verblijfsvergunning te krijgen. De noodzaak voor deze beleidsveranderingen is de laatste jaren alleen maar toegenomen omdat asielzoekers én statushouders steeds langer in de opvang zitten.

Vroegtijdig participeren is voor alle asielzoekers van groot belang, ook voor degenen die van buiten Europa om oorlogsgeweld en politieke vervolging hun heil hebben gezocht in Nederland.

Jaco Dagevos is als senior-onderzoeker verbonden aan het SCP en is bijzonder hoogleraar Integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.