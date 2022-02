Opinie: Ook ik had pech met wetgeving, maar zie mezelf als lid van gelukgeneratie

Studentenmanifestatie voor een hogere compensatie voor degenen die onder het zogenoemde leenstelsel studeerden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ik werd gegrepen door het woord ‘pechgeneratie’. Pech wordt tegenwoordig niet meer geaccepteerd. Als je geluk hebt is dit normaal; als je pech hebt, ga je verontwaardigd op zoek of die pech nog ergens te verhalen valt.

Ik ben van 1970 en ben een van de laatsten die nog in dienst moest: 16 maanden. Ik kreeg 900 gulden per maand aan wedde, terwijl leeftijdgenoten al gauw 2.000 gulden gingen verdienen of gingen studeren. Ik had dus 16 x 1.100 = 17.600 gulden pech. Door het land te dienen.

Ik ging daarna alsnog studeren. Mijn twee huisgenoten, net een jaartje eerder aan een hbo-studie begonnen, stroomden door naar de universiteit. Ze vielen in de 4+3- regeling: als je je hbo in vier jaar had afgerond, kreeg je er drie jaar studiebeurs bij (was 550 gulden per maand).

Ik stroomde een jaar later door. Ik had weer pech: ik viel in de 5+2-regeling. Nieuwe regeling van Onderwijsminister Ritzen. Na vier jaar hbo kreeg ik één jaar beurs en twee jaar recht op lenen. Dus 24 x 550 = 13.200 gulden pech. Bij elkaar dus zo’n kleine 31.000 gulden ofwel 15.000 euro pech. En nu?

Door het artikel denk ik er weer aan. Mijn huisgenoten hadden iets eerder een dure auto dan ik, maar ik heb me goed gered. Ik geloof niet dat ik meer of minder gelukkig ben dan zij. Sterker nog, ik ben meer van de gelukgeneratie. En onze studenten toch ook? We hebben geen oorlog meegemaakt; kunnen zeggen, denken en doen en laten wat we willen. Het is voor de student (en ouders…) best even zuur als je inzoomt op deze situatie, maar als je uitzoomt, zie je hopelijk dat we weinig reden tot verontwaardiging hebben.

Hopelijk wordt dit op school gedoceerd, als de verhitte studenten na een verontwaardigd dagje protesteren weer in de collegebanken zitten.

Rinke ter Haar, architect BNA.