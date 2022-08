Opinie: Ook de Belarussen verdienen het Europese perspectief waarvoor Oekraïne nu strijdt

Belarussen en hun kinderen betogen voor het paleis van president Aleksandr Loekasjenko, september 2020. Beeld AP

Augustus 2020 was een uniek moment van hoop voor Belarus. Plots was de dictatuur het brandpunt van de wereldwijde strijd tegen autocratie en onderdrukking. Onder leiding van een gelegenheidscoalitie van drie vrouwelijke activisten, moedig aangevoerd door lerares Engels Svetlana Tichanovskaja, gingen honderdduizenden Belarussen in het hele land de straat op om Loekasjenko’s aftreden te eisen. Onafhankelijke vakbonden organiseerden grootschalige stakingen in de vele staatsfabrieken. De internationale gemeenschap, inclusief Nederland, weigerde Loekasjenko te erkennen als staatshoofd.

Loekasjenko reageerde met extreem geweld. Tienduizenden demonstranten werden achter de tralies gezet. Duizenden werden gemarteld. Tenminste 21 burgers, waaronder Raman Bandarenka, werden vermoord. Zelfs voor het kapen van een vliegtuig met een journalist aan boord, Raman Pratasevitsj, deinsde het regime niet terug.

Maar Loekasjenko kon het niet alleen af. Om te overleven werd zijn regime steeds afhankelijker van Russische steun. En Poetin bood die graag. Niet alleen beschouwt het Kremlin alle democratische vernieuwing in voormalige Sovjetstaten als bedreiging voor de Russische autocratie, maar Loekasjenko’s zwakte gaf Moskou ook de gelegenheid zijn invloed in het land te verstevigen. De gevolgen daarvan werden overduidelijk toen Loekasjenko Poetin toestond het grondgebied van Belarus te gebruiken voor zijn mislukte aanval op Kyiv.

Meer over de auteurs Thijs Reuten is lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Ardy Beld is Belarus-expert en journalist.

Veel Belarussen zetten zich nu, woedend over de medeplichtigheid van hun gehate dictator bij de invasie van hun vrije buurland, in voor de verdediging van Oekraïne. Verzet tegen Poetin is immers indirect verzet tegen Loekasjenko. Sommigen, zoals de leden van het Kastus Kalinouskiregiment, vechten zij aan zij met de Oekraïense strijdkrachten. Aan het front worden gewonde soldaten verzorgd door Belarussische artsen.

Op internationaal niveau zet Svetlana Tichanovskaja, die na de verkiezingen vanuit Litouwen de oppositie leidt, zich nu ook in voor Oekraïne. Maar het belangrijkste wapenfeit van vrij Belarus was de grootschalige clandestiene spoorwegsabotageoperatie waarmee burgers en vakbonden een grote bijlage leverden aan het falen van Ruslands noordelijke invasie.

Intimidatie

Weer sloeg Loekasjenko hard terug. In de afgelopen maanden nam het aantal politiek gemotiveerde arrestaties, intimidatiecampagnes en showprocessen nog verder toe om iedere hoop op vrijheid in de kiem te smoren. De weinige overgebleven onafhankelijke vakbonden werden verboden als ‘extremistisch’ en hun leiders systematisch opgepakt.

Maar zijn wreedste wapen was een wetswijziging. Op 18 mei tekende de Belarussische dictator een wet waarmee de doodstraf kan worden opgelegd voor ‘pogingen tot terrorisme’. Niet geheel toevallig begon op dezelfde dag het langverwachte showproces tegen de ‘bende van Mikalaj Autukhovitsj’, een lukraak door de veiligheidsdiensten samengestelde groep van 12 dissidenten.

Ook de gepensioneerde boekhoudster Halina Dzerbysh, de 61-jarige gehandicapte Uladzimir Hundar en dierenactiviste Volha Mayorava staan terecht, evenals het hele gezin van priester Siarhei Razanovitsj. Elk van hen wordt verdacht van ‘pogingen tot terrorisme’.

Geloofwaardigheid

De lijst van aanklachten tegen hen is lang en absurd. Zo worden zij onder andere verdacht van een ‘poging tot moord op het staatshoofd met behulp van Amerikaanse atoomwapens’. Maar geloofwaardigheid is niet Minsks doel. Loekasjenko gebruikt het schijnproces om zijn bevolking verder te intimideren.

Dat begint al in de rechtszaal, waar de door hongerstaking uiterst verzwakte Autukhovitsj en priestervrouw Liubou Razanovitsj wegens zogenaamde ‘extreme gevaarlijkheid’ gekooid de ellenlange zittingen moeten bijwonen. Maar het belangrijkste signaal dreigt het regime te geven door in oktober, wanneer het vonnis wordt verwacht, voor het eerst sinds de gestolen verkiezingen een politieke tegenstander te veroordelen tot de doodstraf.

Dit is waar de internationale gemeenschap een grens moet stellen. Dat kan allereerst door Autukhovitsj’ zaak, zowel in de media als via diplomatieke kanalen, de aandacht te geven die het verdient. Tegelijkertijd moet, bij veroordeling, iedereen die bij dit showproces betrokken is onder EU-sancties worden geplaatst.

Sowieso moet de sanctiedruk tegen Belarus hoognodig worden uitgebreid. Nu het regime in Minsk medeplichtig is aan de genocidale invasie van Oekraïne, dient het op exact dezelfde wijze te worden behandeld als het Kremlin.

Steun

Vandaag loopt het front tussen democratie en dictatuur dwars door Europa. Het is duidelijk dat de vertegenwoordigers van democratisch Belarus, inclusief hun volksambassades in EU-hoofdsteden, onafhankelijke ngo’s en de vrije pers, onze volledige steun verdienen. Zij verdienen tevens het Europese perspectief waarvoor Oekraïne nu strijdt: de belofte dat, wanneer hun land na vrije verkiezingen is bevrijd van Loekasjenko’s regime, ook de Belarussische bevolking de keuze voor Europese waarden kan maken.

Maar de beste hulp die we de moedige Belarussen op dit moment kunnen bieden, is het verdubbelen van onze steun aan Oekraïne. De leden van het Kalinouski-regiment zijn zich daar sterk van bewust. Hun motto: eerst Oekraïne, dan Belarus.