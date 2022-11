Opinie: Ons antikoloniale verleden verdient nu alle aandacht

Het beeld van Anton de Kom in Amsterdam-Zuidoost, omstreden omdat het de Surinaamse verzetsheld half naakt laat zien. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De kogel is door de kerk. Het kabinet heeft aangekondigd officieel excuses te maken voor het aandeel van de Nederlandse overheid in de slavernij. Daarnaast stopt de staat 200 miljoen euro in een fonds om kennis over deze geschiedenis te vergroten. Het is de zoveelste ontwikkeling in onze omgang met het koloniale verleden. En die zit in een stroomversnelling.

Kijk alleen al naar wat er dit jaar is gebeurd. Het erfgoed in Nederlandse musea? De Indonesische staat wil die nu terug, inclusief de wereldberoemde Javamens. Het optreden van de Nederlandse troepen in Indonesië? Daar bood premier Rutte eerder dit jaar zijn excuses voor aan, nadat een groot onderzoek naar de koloniale oorlog vernietigende conclusies trok.

Onze steden? Later deze maand komt het onderzoek naar het koloniale verleden van Den Haag uit, nadat eerder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aan de beurt waren. En de slavernij? Die krijgt in 2023 een officieel herdenkingsjaar, voorafgegaan door de excuses die het kabinet dan zal hebben aangeboden.

Meer over de auteur Sander van der Horst is historicus en als PhD-kandidaat verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar vredesbewegingen in Indonesië ten tijde van de dekolonisatie.

Indonesische en Surinaamse activisten

Toch wringt er iets. Want terwijl de slavernij, ons erfgoed en de koloniale oorlog in Indonesië (terecht) veel aandacht krijgen, blijven andere verhalen achter. Een van de belangrijkste is die van het antikolonialisme. Dat is het verhaal van Indonesische en Surinaamse activisten uit de koloniën die in de vorige eeuw in Nederland opkwamen voor onafhankelijkheid.

Ze schreven vurige pamfletten, organiseerden drukbezochte congressen en wisten een stevige stempel te drukken op het publieke debat. Ze daagden niet alleen de koloniale mentaliteit van toen uit – vaak met gewelddadige onderdrukking tot gevolg – maar kwamen ook tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet tegen de Duitsers (in het geval van Indonesiërs in Nederland zelfs één op de acht).

Eén van die activisten is gelukkig steeds bekender aan het worden: de Surinaamse schrijver Anton de Kom. Maar de eenzijdige focus op De Kom zorgt ervoor dat het grotere verhaal van verzet op de achtergrond raakt. Wie weet dat er Indonesische studenten in Leiden samenkwamen die later aan het roer van het onafhankelijke Indonesië zouden staan? Dat diezelfde Indonesiërs maandenlang zonder proces in een Haagse gevangenis zaten? Of dat De Kom samen met de Afro-Amerikaanse vrouw Ada Wright heel Nederland afreisde voor een antiracistische campagne? Dat de Indonesische vrouw Soekaesih een soortgelijke tour maakte om te pleiten voor de afschaffing van concentratiekamp Boven-Digul in Indonesië, waar ze zelf in had gezeten? En dat de Tweede Kamer meer dan tien jaar lang de Indonesische Roestam Effendi als lid had?

Hardnekkige mythe

Deze verhalen zijn het vertellen meer dan waard. Deze geschiedenis kan namelijk een einde maken aan de hardnekkige mythe dat het kolonialisme ‘iets van ver weg’ was. De Kom, Hatta, Soekaesih: ze waren mensen van vlees en bloed. Ze maakten hun plannen in Nederlandse huizen die nu nog bestaan, protesteerden in straten waar we dagelijks doorheen fietsen. Daarnaast toont hun verhaal dat koloniale onderdrukking niet werd geaccepteerd.

Wie voortaan zegt dat ‘je het kolonialisme in zijn tijd moet zien’, moet bedenken dat deze activisten duizenden mensen op de been wisten te krijgen. Ten slotte stelt dit verleden ook vragen over onszelf. Wat zegt het dat deze activisten in hun eigen tijd zo gewelddadig de mond werden gesnoerd en vervolgens zo lang werden vergeten?

Perspectief kantelen

Het is dus hoog tijd om het perspectief te kantelen. Het eerder aangekondigde ‘ruiterlijke gebaar’ voor Anton de Kom is mooi, maar lang niet genoeg. Waarom krijgen Indonesische activisten niet een dergelijk gebaar? En waarom slechts ‘een gebaar’? Excuses zijn ook hier op zijn plaats, voor de behandeling van activisten door de overheid, maar ook voor de stilte die tot op de dag van vandaag heerst.

Er zou een antikoloniale herdenkingsdag moeten komen, waarbij door het hele land wordt stilgestaan bij het moedige verzet tegen kolonialisme. Maar het begint bij meer bewustzijn, waar net als bij de slavernij een fonds met genoeg geld voor moet komen. Het blijkt immers uit de kabinetsplannen: de tijd is er rijp voor.