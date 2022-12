Opinie: Omwille van de gezondheid moeten we roken verbieden in appartementencomplexen

Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

Dat er behoefte is aan rookvrij wonen, tonen recente ontwikkelingen aan. Halverweg 2022 werd het allereerste particuliere rookvrije appartementencomplex geopend in Almere. Het opsteken van een sigaret in en om de woning kan daar leiden tot opzegging van het huurcontract. Door de sociale controle en motivatie van de bewoners, is de naleving geen struikelblok.

Initiatiefnemer is projectontwikkelaar Robert Oostmeijer. Hij is lid van Clean Air Nederland, een vereniging die opkomt voor de belangen van niet-rokers. Toen hij op zijn vakantieadres last had van rokende buren, kwam hij op het idee voor het rookvrije complex.

Over de auteur Eline Wester is werkzaam voor het RIVM en heeft daarnaast een tekstbedrijf.

Oostmeijer is niet de enige: overlast door rokende buren is een probleem. Naar schatting hebben 400- tot 500 duizend mensen – ongeveer net zoveel als de hele stad Utrecht – behoefte aan een rookvrije woonomgeving. Weliswaar is dat een berekening van belanghebbende partij Clean Air Nederland, maar betere cijfers zijn er niet. Er komen hoe dan ook elke dag zo veel klachten binnen bij deze organisatie dat zij een meldpunt heeft geopend.

Aso-wet

Rookgedrag van buren bederft het woongenot en leidt vaak tot burenruzie. Hoewel hinder bij buren veroorzaken niet is toegestaan, is roken in de open lucht en eigen woning dat wel. Invloed uitoefenen via de Wet aanpak woonoverlast uit 2017, ook wel bekend als de Aso-wet, waarin een burgemeester een bewoner bij overlast berispt, kan pas na meerdere bemiddelingspogingen. Verhuurders hebben geen juridische handvatten om roken op balkons of in de woning te verbieden.

De bal ligt dus bij de overheid om roken in de woonomgeving tegen te gaan. Argumenten tegen meeroken zijn bekend. Het is net zo ongezond als roken en veroorzaakt dezelfde ziekten. Ongeveer 9 procent van de niet-rokende Nederlanders werd in 2021 nog regelmatig blootgesteld aan sigarettenrook. Een deel van die blootstelling zal in de eigen woning zijn, zonder dat gezinsleden rookten. Meeroken is vooral schadelijk voor opgroeiende kinderen; ze lopen risico op longproblemen en oorontsteking. Ook zij wonen in flats, waarbij de rook van de buren soms zo hun slaapkamer inwaait.

Premnitz

Nederland zou een voorbeeld kunnen nemen aan andere landen. In Litouwen is sinds 2020 een rookverbod op balkons van kracht. Dit werd vastgelegd in de tabakswet. En in 2016 heeft het hoogste rechtscollege in Duitsland een echtpaar uit Premnitz, dat zich stoorde aan op het balkon rokende onderburen, in het gelijk gesteld wegens extreme hinder.

Deels beschermt de overheid burgers gelukkig tegen roken. De huidige Tabaks- en rookwarenwet verbiedt roken op de werkplek, in openbare gebouwen en horeca. Op plekken waar veel mensen samenkomen en ze dezelfde lucht inademen, geldt het collectieve belang. Een rookverbod in ruil voor volksgezondheid.

Maar daarmee behoedt de overheid burgers onvoldoende, want het rookverbod geldt niet in de open lucht en privéruimten. Een sigaret opsteken in de eigen postzegeltuin, op het balkon of in het trappenhuis van het appartementencomplex gaat dus prima. Dat is eigenlijk vreemd, omdat een flatgebouw overeenkomsten heeft met een openbaar gebouw en horeca. Er komen mensen dicht bij elkaar die niet voor elkaar gekozen hebben. Wie er in dezelfde flat woont, is net zomin een keuze als wie er op dezelfde avond een tafeltje heeft. En met wie de (on)gezonde lucht wordt gedeeld, is dus ook geen keuze.

Kieren in de meterkast

In hoeverre is de open lucht bovendien nog de open lucht als die direct van het balkon van de buurman de woonkamer inwaait, of via het trappenhuis en kieren in de meterkast jouw huis binnenkomt? Daar komt nog bij dat voor veel mensen de werkplek tegenwoordig thuis is. Hoe rookvrij is jouw werkplek als je zittend aan je bureau de rooklucht van de buurman inademt?

De overlast is het grootst in oudere flatgebouwen zonder goede ventilatie, waar meestal mensen wonen die het minder breed hebben. Verhuizen is dan geen optie, wat overigens ook vaak geldt voor mensen die het iets breder hebben.

Rookvrije appartementencomplexen zijn een goede start, maar niet voor iedereen een optie. Daarom mag de gezonde keuze van de niet-roker niet langer ten koste gaan van de ongezonde keuze van de roker. En de vrijheid om schone lucht in te ademen, moet gaan boven de vrijheid om de lucht te vervuilen. Daarom moet de niet-roker in de eigen woning gesteund worden door een wettelijk rookverbod, zodat hij bij overlast en onnodige gezondheidsrisico’s, volledig in zijn recht staat.