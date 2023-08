Opinie: Omtzigts dubbelslag kent een diep historisch verband, maar er zijn ook zwakkere kanten aan zijn verhaal

Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de weerbaarheid van de democratie, met Laurens Dassen (Volt), Pieter Heerma, (CDA), Jan Paternotte (D66), Thierry Baudet (FvD). Pepijn van Houwelingen (FvD), Sophie Hermans (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP). Beeld David van Dam / de Volkskrant

Met de lancering van Omtzigts verkiezingscampagne is het thema ‘macht en tegenmacht’ weer actueel. Na twee jaar stilstand, is er nu een nieuwe kans om de befaamde ‘nieuwe bestuurscultuur’ gestalte te geven. Maar hoe dan? Tijdens de lancering van Omtzigts partij Nieuw Sociaal Contract werd een tweede hoofdpunt naar voren geschoven: bestaanszekerheid. Goede zorg, onderwijs, wonen et cetera voor iedereen – daarmee begeeft Omtzigt zich ogenschijnlijk in traditioneel links vaarwater.

Maar er is een verband, een diep historisch verband tussen beide thema’s, dat voorbij links en rechts gaat. In hun meeslepende overzicht van de geschiedenis in The Narrow Corridor wijzen de economen Daron Acemoglu en James Robinson daarop. Kern is dat ‘staat’ en ‘samenleving’ altijd met elkaar op gespannen voet staan.

Als de staat te machtig is, dan krijgen we een tirannie. Dat kan een tirannie van een oppermachtige dictator zijn, maar ook van een kleine elite, oligarchen. De samenleving moet tegengas geven, en de staat bij de les houden. Als de samenleving te machtig is, dan krijgen we anarchie. Mensen raken dan opgesloten in private groepen die hun levenswijzen opleggen aan hun leden. Denk aan dominante clans en stammen, in landen met een zwakke centrale staat.

Over de auteur

Rutger Claassen is hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek aan het Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht.

Slachtoffers toeslagenaffaire

De kunst is zowel tirannie als anarchie te vermijden. In beide gevallen delft de individuele vrijheid het onderspit. In een anarchie zuchten we onder de macht van onze groepen. Om dat te voorkomen is een staat nodig die ons individuele vrijheid geeft, maar om te zorgen dat die staat niet tiranniek wordt, is een vitale civil society nodig, die democratische controle uitoefent.

Precies dat hebben liberale democratieën weten te doen. In dat type samenlevingen is enerzijds de macht van de staat over private groepen enorm toegenomen. De staat grijpt oneindig veel dieper in het persoonlijk leven van zijn burger in, dan driehonderd of vierhonderd jaar geleden. De slachtoffers van de toeslagenaffaire kunnen dat beamen.

‘Nauwe gang’

Maar tegelijk met dit proces van staatsmacht is de tegenmacht van de bevolking meegegroeid. Denk aan algemeen kiesrecht, denk aan de rol van verenigingen, kerken en andere maatschappelijke bewegingen en verbanden. Dit is essentieel, want anders waren we in een tirannie beland.

Het is een precaire balans, vandaar dat Acemoglu en Robinson spreken van een ‘nauwe gang’, waarin macht en tegenmacht allebei steeds groter worden, en elkaar tegenspel bieden. De toename van staatsmacht is nodig, omdat de samenleving steeds complexer wordt en voor nieuwe uitdagingen wordt geplaatst. Hoe om te gaan met artificiële intelligentie? Hoe klimaatverandering tegen te gaan?

Bestaanszekerheid is maar één van de thema’s. Zonder te investeren in een stevig staatsapparaat, met voldoende mankracht en middelen, zal dit niet gaan. Maar minstens zo moeilijk is de vraag hoe dit staatsapparaat adequaat tegenspel te bieden.

Macht uit handen geven

Omtzigts dubbelslag van een versterking van de overheid die bestaanszekerheid biedt, en versterking van de democratische controle, is dus in lijn met de historische ervaring van democratische rechtsstaten. Maar er zijn ook twee zwakkere kanten aan zijn verhaal tot nu toe.

Ten eerste komt de macht die de vrijheid bedreigt, niet alleen van staten. Zoals Acemoglu en Robinson laten zien, zijn het nu ook grote bedrijven die de economie naar hun hand zetten. Marktmacht en concentraties zorgen voor monopolies waartegen staten niet meer zijn opgewassen.

Zij pleiten voor een revitalisering van vakbonden en andere associaties, om daaraan tegenspel te bieden. Omtzigt noemt in zijn eerste notitie wel de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld, maar laat nog niet zien hoe een revitalisering zou kunnen plaatsvinden, en vooral ook: wat de overheid daaraan zou kunnen bijdragen. Waar moet de overheid bijvoorbeeld terugtreden om meer ruimte te laten voor deze bewegingen? Durft zij – in wijken, op scholen – ook macht uit handen te geven aan burgers?

Coalitie in de dop?

Ten tweede overtuigt Omtzigts agenda voor versterking van de democratische controle mij nog niet. Prominent noemt hij een Constitutioneel Hof, maar dat zal in de praktijk geen groot verschil maken, omdat in Nederland toetsing van wetten aan de grondrechten al via internationale verdragen plaatsvindt.

Verder prominent genoemd: een op regionale vertegenwoordiging gebaseerd kiesstelsel. Maar dat dwingt mensen om bij hun stem de regionale identiteit voorop te zetten, ten koste van andere vorming van binding met de volksvertegenwoordigers.

Er zijn andere en betere voorstellen gedaan voor meer effectieve parlementaire controle. Bijvoorbeeld om de fragmentatie tegen te gaan door de kiesdrempel te verhogen.

Interessant is dat Omtzigts prioriteiten in deze vroege dagen van de campagne dezelfde lijken te zijn als die van Timmermans (PvdA/Groenlinks) en Bontenbal (CDA). Een coalitie in de dop? Hoe dan ook, de uitwerking verdient nog meer finetuning. Bestaanszekerheid en democratische controle zijn prima prioriteiten; maar the devil is in the details.