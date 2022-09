Opinie: Omhels Groningen, hinder Poetin en verbeter het klimaat – draai de gaskraan open

Elektriciteitscentrale in de Eemshaven, met steenkool en biomassa als brandstof. Beeld Kees van de Veen / ANP

Eén conclusie lijkt nu al onontkoombaar voor de deze week weer gestarte parlementaire enquêtecommissie naar aardgaswinning in Groningen: Den Haag is uiterst onzorgvuldig met de belangen van tienduizenden gedupeerde Groningers omgesprongen. Hier moet iets snel en rigoureus worden rechtgezet. Dat komt goed uit, want de actie die daarvoor nodig is, zal tegelijkertijd chantagepogingen van Poetin frustreren en het klimaat verbeteren. Den Haag moet nu leiderschap tonen en de Groningse gaskraan zo ver mogelijk openzetten, voordat het straks te koud en te laat is.

‘Meedogenloos’, zo noemde Jan de Jong, tot 2014 topman van het Staatstoezicht op de Mijnen, het besluit van de NAM, gesteund door het ministerie van Economische Zaken, om in 2013 de winning van aardgas met 13 procent op te voeren tot 53,9 miljard kubieke meter (kuub). De toezichthouder had juist vastgesteld dat er een lineaire relatie bestaat tussen productiesnelheid en de kans op aardbevingen. Daarom had hij geadviseerd de gaswinning ‘zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is’ terug te dringen. Den Haag luisterde niet.

Over de auteurs Stef Kranendijk is voormalig ceo van Desso en ex-voorzitter van De Groene Zaak. Jeroen Smit is schrijver van onder meer De prooi en Het Grote Gevecht.

Meedogenloos, en dus is het begrijpelijk dat de weerstand in Groningen tegen het openzetten van de gaskraan enorm is. Toch is dat precies wat moet gebeuren. Zes maanden duurt de oorlog in de Oekraïne al en iedere dag dreigt hij dichterbij te komen. Poetin gaat zijn gang, hij speelt met onze verslaving aan zijn gas. Midden in de zomer doet hij de Nordstream-gaspijpleiding dicht, dan weer 40 procent open, dan nog maar 20 procent open en nu weer dicht.

Peperduur

Over de inkomsten, nodig om zijn oorlog in Oekraïne te financieren, hoeft hij zich nauwelijks zorgen te maken. De gasprijs gaat immers door het dak. Dat peperdure gas zorgt nu al voor grote instabiliteit (gigantische kostenstijgingen, inflatie, etcetera), terwijl de winter nog moet komen.

Een snelle rekensom maakt duidelijk dat juist Nederland dit wapen voor een deel uit handen van Poetin kan slaan. Door die Nordstream-gasleiding kan volgens Gazprom maximaal 167 miljoen kuub per dag stromen. De aankondiging binnenkort weer (even?) voor 20 procent open te kunnen gaan, betekent een levering van 33 miljoen kuub per dag. Op jaarbasis is dat netto zo’n 10 miljard kuub. Even ging de Nordstream voor 40 procent open: zo’n 20 miljard kuub per jaar.

Volgens Theodor Kockelkoren, de huidige inspecteur-generaal der Mijnen, kan minstens 12 miljard kuub aan Gronings gas veilig (‘code groen’) worden gewonnen. Bijna 8 miljard kuub meer dan voor dit jaar is afgesproken. Hij stelde toen uitdrukkelijk: wij zijn aan de veilige kant gaan zitten. Wij kunnen ons voorstellen dat de dramatische actualiteit straks noopt tot een minder voorzichtige schatting. Hoe groot zijn de risico’s als we naar het niveau van een paar jaar terug gaan: 20 à 25 miljard kuub?

Klimaatminister Jetten

Als dat zou lukken, is de ‘40 procent’-levering door de Nordstream-leiding, waar klimaatminister Rob Jetten nu vanuit gaat, niet meer nodig. Jetten gelooft dat Nederland in combinatie met 15 procent energiebesparing en extra lng (vloeibaar gas) de winter goed door kan komen. In regeringskringen wordt gezegd dat als het deze winter toch misgaat, de Groningse kraan heus wel verder open wordt gedraaid. Maar dan is het te laat, de schade grotendeels aangericht.

Het gaat hier bovendien niet alleen om Nederland, maar ook om de Europese Unie en met name Duitsland, dat zeer van Russisch gas afhankelijk is. Nu aankondigen dat een fors (en wellicht zelfs nog groeiend) deel van het Groningse gas toch beschikbaar is, zal meteen een positieve, stabiliserende en prijsverlagende impact hebben.

Door de Groningse kraan maximaal open te zetten, wordt de verdeel- en heerstactiek van Poetin maximaal gefrustreerd. In combinatie met de bestaande sancties en de stop op de export van Russische kolen (per afgelopen augustus) en olie (per december), kan een stop op de Russische gasexport via Nordstream naar de EU en de daarmee gepaard gaande sterke daling van energie-inkomsten het Poetin flink moeilijk maken, juist ook om zijn kostbare oorlog door te zetten.

Methaanlekkage

Is de oorlogszuchtige Poetin op korte termijn levensbedreigend, de opwarming van de aarde is dat op langere termijn. Als de Groningse gaskraan opengaat, kan meteen weer een deel van de fors CO 2 uitstotende kolencentrales die in Duitsland en Nederland nu op volle toeren draaien, worden stopgezet. Bovendien neemt zo de enorme methaanlekkage af, die optreedt met het winnen en transporteren van Russisch gas. Duitsland zouden we als tegenprestatie voor onze gaslevering kunnen vragen hun kerncentrales voorlopig open te houden en zo snel mogelijk met een plan te komen om de bruinkoolcentrales te sluiten.

Tezamen met het huidige juiste Europese beleid om zon- en windenergie en waterstof enorm te stimuleren, zal de komende jaren de behoefte aan Gronings gas vervolgens steeds minder worden, terwijl we als EU afscheid hebben genomen van het Russische methaan lekkend gas.

Natuurlijk is er in Groningen grote weerstand tegen het inzetten van meer Gronings gas. Al jaren vechten ze voor een luisterend oor. Nog geen 10 procent van de 27 duizend huizen die als ‘onveilig’ zijn aangemerkt, zijn daadwerkelijk aangepakt. De ongeveer 50 duizend angstige bewoners ervan zijn verstrikt geraakt in eindeloze bureaucratische procedures. Ze kunnen geen kant op. Journalist Ineke Noordhoff, schrijver van het boek Ontaard land, de strijd van een Groninger tegen de gasregenten stelt terecht: geef juist deze mensen nu de regie om hun eigen woning te repareren en te versterken. Gun ze een ‘vrije hersteloperatie’ en financier deze ruimhartig.

10 miljard

Eens! Geld kan het probleem niet zijn: uitgaande van die 12 miljard kuub zullen de extra opbrengsten van ‘hun’ gas al snel 10 miljard euro per jaar bedragen. Genoeg om onmiddellijk alle ingediende claims voor beschadigde en te versterken huizen 100 procent uit te betalen en een garantie te geven dat ook de toekomstige schade meteen wordt gecompenseerd.

Voor 4 ton kun je een prachtig huis bouwen, voor 10 miljard euro kun je 27 duizend nieuwe huizen bouwen. De wetenschap dat ze hun huizen kunnen vernieuwen en tegelijkertijd de oorlogszuchtige Poetin kunnen frustreren, én het klimaat een dienst kunnen bewijzen, moet veel Groningers goed doen.

Voor stemmenverlies hoeven ze in Den Haag niet te vrezen. Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne stelde 61 procent van de Groningers al voorstander te zijn van het openen van de gaskraan tot de genoemde 12 miljard kuub per jaar. Met de hierboven voorgestelde, snel uit te betalen compensatieregeling zal die instemming alleen maar groter worden.

Waar wacht het kabinet nog op? Nederland heeft met Groningen de sleutel in handen om niet alleen het landsbelang, maar ook het Europees en wereldbelang te dienen.