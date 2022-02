Opinie: Omarm het vrije woord, maar durf te handhaven

Massale demonstratie tegen de coronamaatregelen, de QR-code en 2G. Vanaf het Museumplein in Amsterdam trekt de groep in optocht door de stad. Beeld Joris van Gennip

In landen waar het vrije woord wordt gekneveld, begint het onrecht. Dat is mijn overtuiging, ingegeven door wie ik ben en door wat ik heb gedaan de afgelopen veertig jaar. Maar het is altijd goed om overtuigingen nog eens grondig te toetsen. Reden voor een persoonlijke zoektocht bij mijn afscheid als hoofdredacteur. Is de vrijheid van meningsuiting een zegen, of toch een gesel?

Die vrijheid begint namelijk behoorlijk te schuren, zelfs in democratische landen als Amerika en Nederland. Een enorm verschil met toen ik 42 jaar geleden als journalist begon. De wereld was redelijk overzichtelijk, de krant was een meneer en de digitale wereld moest nog worden ontdekt.

Als hoofdredacteur bij RTL Nieuws heb ik de maatschappij rond de eeuwwisseling op hol zien slaan. De oorzaak: door de digitale disruptie werd iedereen zijn eigen uitgever, verruwden de omgangsvormen in hoog tempo en accelereerde de verspreiding van desinformatie.

Maakte je ooit in beperkt gezelschap ruzie in de kroeg, nu kon iedereen online meebeleven wie door wie wordt beledigd, beschuldigd of belasterd. De betrouwbaarheid van instituties, die belangrijk zijn voor de samenhang in onze maatschappij, werd stelselmatig ondermijnd, met als gevolg dat grote groepen niks of niemand meer vertrouwen. Behalve dan leden van de eigen groep. En soms zelfs die niet meer.

Ik maak me dan ook zorgen over hoe de vrijheid van meningsuiting in de praktijk aan het uitpakken is. Was zij vroeger grotendeels voorbehouden aan een elite, nu heeft iedereen toegang tot iedereen. De ultieme doorbraak van het vrije woord. Een mooie democratische ontwikkeling, met niet altijd even prettige gevolgen.

Discussie

In het Rotterdamse gezin waarin ik ben opgegroeid, was vrijheid van meningsuiting een van de redenen van bestaan. Vader, moeder, broers, ikzelf, allemaal hadden we krachtige opinies. En die vlogen bijna iedere avond tijdens het avondeten over tafel. Soms vergezeld door de messen en vorken. Niet altijd gezellig, wel leerzaam. Je keek wel drie keer uit om hard een discussie in te gaan als je te weinig kennis van zaken had. Want dan wist je zeker dat het aan het einde van het avondeten wonden likken werd, tijdens de afwasbeurt met onze moeder.

Een goede les. Shakib Sana, een Rotterdamse huisarts die de wijken introk om zijn stadgenoten te informeren over Covid en de voors en tegens van vaccinatie, zei het onlangs in de Volkskrant zo: ‘Het belangrijkste in die gesprekken is luisteren. Echt luisteren. Daarmee bedoel ik: luisteren zonder je antwoord of oordeel al klaar te hebben. Als je meteen gaat oordelen, luister je niet. Dan ben je alleen aan het zenden en jezelf aan het verdedigen.’

Meneer Sana: U bent een wijs man.

Huisarts Shakib Sana in gesprek met een patient. Beeld Jiri Büller

In de vaderlandse politiek vonden de laatste tijd gebeurtenissen plaats met FvD en PVV die de vraag oproepen of de vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt. Buiten de Kamer dient iedereen zich te houden aan de wettelijke kaders. In de Kamer heerst sinds jaar en dag de opvatting dat daar eigenlijk bijna alles gezegd moet kunnen worden. Bijna alles, want er is wel een Reglement van Orde als richtlijn voor de leden en hun voorzitter.

Tijdens het debat over de regeringsverklaring rekte PVV-leider Geert Wilders in de ogen van velen de vrijheid van meningsuiting te ver op. Met zijn tirade tegen moslims, maar ook tegen links tuig zoals journalisten en collega-Kamerleden.

Ongekleurd

Ik botste zelf als hoofdredacteur op tegen de kwestie van onheuse politieke uitspraken van deze politicus, maar wel gedaan buiten de Tweede Kamer. Een van mijn taken bij RTL was dat nieuwsberichtgeving zo feitelijk en ongekleurd mogelijk moest zijn. Best lastig, omdat journalisten overal een opinie over hebben. Maar het RTL Nieuws is nu eenmaal niet geprofileerd. Hoofdcommentaren zal je bij RTL dan ook niet aantreffen.

Tot 20 maart 2014. De dag daarvoor waren de gemeenteraadsverkiezingen geweest en Wilders deed op de uitslagenavond zijn befaamde en beruchte ‘Minder Marokkanen’-uitspraak. Doorgaans ben ik een uitstekende slaper, maar die nacht wilde het niet lukken. De uitspraken van Wilders vond ik verschrikkelijk, maar de manier waarop vond ik zo mogelijk nog erger.

Wat te doen? Normaal gesproken beperkt RTL Nieuws zich in dit soort gevallen tot het halen van commentaren, vergezeld van vox pops, eventueel nog ondersteund door een spoedenquête. Maar nu besloten we om zelf een veroordelend standpunt in te nemen. Om niet jaren later met spijt te hoeven omkijken naar dit moment.

PVV Leider Geert Wilders in het Haagse cafe De Tijd tijdens de verkiezingsavond van de PVV. Geert Wilders liet zijn publiek scanderen dat er minder Marokkanen moeten komen in Nederland. Beeld Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

Terugkijkend sta ik nog steeds helemaal achter het besluit van destijds. Hoewel het eigenlijk indruist tegen mijn opvattingen dat journalisten zich toch voornamelijk moeten richten op de feiten. Om het oordelen over te laten aan de nieuwsconsument.

Ik hoop van harte dat een Kamermeerderheid ook in de toekomst het vrije woord zo onbeperkt mogelijk zal toestaan. Ga niet in op provocaties en discussieer op basis van feiten. Haal zo dommige aannames onderuit. Opereer niet vanuit angst, maar laat zien dat je de vrijheid van meningsuiting zo’n groot goed vindt dat je met een rechte rug en met volle overtuiging, zonder bang te zijn kiezers kwijt te raken, je oprechte verhaal vertelt.

En ga nooit het vrije woord in de Kamer inperken, dan sla je een gevaarlijke en doodlopende weg in. Maar spreek wel met elkaar af dat onderling respect en minimale beschavingsvormen worden geherintroduceerd en dat de Kamervoorzitter daar strenger op toe ziet.

Spinoza

Ik ben benieuwd hoe de Nederlandse denker en filosoof Spinoza, rabiaat voorvechter van de vrijheid van meningsuiting, zou aankijken tegen de ontwikkelingen in de wereld en in Nederland. Spinoza stierf hier in februari 1677. Berooid doordat hij in de ban was gedaan door een overheid die zijn uitspraken en theorieën te ondermijnend vond. ‘Het ultieme doel van de staat is het mogelijk maken van vrijheid.’ En: ‘Het is absoluut noodzakelijk om vrijheid van meningsuiting toe te laten, zodat de tegengestelde meningen van verschillende groepen hen niet beletten om vredelievend samen te leven.’

Ik moet hierbij weer aan Shakib Sana denken. Omarm het vrije woord, durf de regels die het vrije woord mogelijk maken te handhaven, zowel binnen als buiten de politiek, en sta ervoor waar nodig. Maar bovenal, luister naar elkaar, als in: echt luisteren.

Dit is een bewerking van de jaarlijkse Machiavelli-lezing die woensdag in Nieuwspoort werd uitgesproken door Harm Taselaar, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoofdredacteur van RTL Nieuws. De Tweede Kamer debatteert volgende week over de eigen omgangsvormen.