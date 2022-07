Opinie: Offerfeest? Het is juist de hoogste tijd voor een islamitische Veganmaand

Viering van het Offerfeest in Heerhugowaard. Beeld Jaco Klamer / ANP

Als kind mocht ik tijdens het Offerfeest een paar keer mee met vader naar een Brabants abattoir. Ik had weinig benul van het festijn, maar vond die lawaaierige mannen en al die blatende schapen in die enorme stallen waar een flink aroma van wol en schijt hing best een spektakel. De schapen hadden een nummertje in de oren geprikt, je kon er ter plekke een uitkiezen.

Met dranghekken werden de dieren in een rij gemanoeuvreerd die als een soort fuik diende en vervolgens verdwenen ze een voor een door een klapdeur. Daarachter sneed een mes onder het uitspreken van Gods naam de halsslagader door.

Eén schaap is me altijd bijgebleven, het stond in de rij en keek me lang en kalm aan. Het volgende moment biggelde een traan uit z’n oog, toen nog een, en nog een. Zijn ogen werden helemaal nat. Even later verdween ook hij door de klapdeur.

Doodsgeur

Later las ik dat schapen (maar ook koeien, varkens, bijen, vogels, vissen, et cetera) kunnen aanvoelen wat ze te wachten staat. Ze voelen de agitatie in de atmosfeer, de energie, ze herkennen de doodsgeur. Om die reden mag in de islam het mes niet zichtbaar zijn voor het te doden dier. Maar het mes verstoppen is niet genoeg, het dier weet allang wat ’m boven het hoofd hangt.

Op Bali maakte ik iets soortgelijks mee. Op een middag reed ik met mijn scooter over een landweggetje toen ineens mijn aandacht werd getrokken door luid gekrijs. Ik remde en toen ik omkeek zag ik hoe een gigantisch hangbuikzwijn met een touw om de hals werd voortgetrokken door een man en een vrouw. Het dier moest de weg oversteken, maar ze kregen hem nauwelijks in beweging, hoe het tweetal ook schreeuwde en mepte. Het dier had de hakken in het zand gezet en de kont naar achteren geheveld en dit alles met een gegil dat door merg en been heen ging. Ik begreep dit gebakkelei niet, tot een jongedame, die ook toekeek, tegen mij zei: ‘The pig knows.’

Een hindoeïstisch feest, zo bleek; op een speciale binnenplaats aan de overkant ging het dier ritueel onder het mes.

Massaslachting

Elk jaar rond deze tijd verschijnen verontwaardigde artikelen die tegen het Offerfeest ageren. Uit kringen van dierenbeschermers en lammetjesknuffelaars, en uit rechts-populistische hoek. Gruwelijk die islamitische massaslachting onder schapen!

Ik heb deze massaslachting even uitgerekend, dat zou in Nederland gaan om circa 56 duizend schapen. Elke dode ziel is er een te veel, maar als we dit getal afzetten tegen de aantallen die in onze bio-industrie dágelijks worden geëxecuteerd, circa 1,8 miljoen, zullen we onze verontwaardiging moeten herschikken.

Bio-industriekippen, -kalveren, -varkens hebben bovendien steevast een afschuwelijk leven achter de rug, eindigend in een keurig anoniem cellofaanpakketje spek of bout in de schappen van de Jumbo, zodat bijna geen consument nog de link ziet met het ooit ademende en spelende schepsel. Dan verdient Ahmet die z’n huis binnenstrompelt met een compleet gevild schaap over zijn schouder toch iets meer respect. Al helemaal als hij het dier eigenhandig in stukken hakt en niet één orgaan – pens, darmen, nieren, kloten – verspilt.

Bloedeigen zoon

Anderzijds, Abraham meende de stem van God te horen en was bereid zijn eigen zoon op te offeren. Als dank voor zijn gehoorzaamheid kreeg-ie een schaap cadeau. Vertel mij eens, welke Marokkaan, Turk, Afghaan of anderszins moslim is bereid om voor Allah zijn bloedeigen zoon op het hakblok te zetten en deze eigenhandig de hals door te snijden? Geloof niet dat ik er één ken. En mocht zo iemand tóch bestaan, dan verdient alleen híj het schaapoffer. De rest krijgt een wortel.

Met alle respect voor heilige boeken, maar gelovigen hebben ook de plicht tot zelfstandig nadenken. Eeuwenoude tradities en rituelen dienen telkens tegen het licht te worden gehouden en getoetst aan de toestand van vandaag.

De wereld van rond het jaar nul is niet de wereld van nu. De aarde raakt uitgeput en de zeespiegel stijgt sneller dan gedacht. Grote overstromingen in de winter, dodelijke hittegolven in de zomer. Rappe extinctie van diersoorten, bosbranden bij de vleet. Dure kunstmest maakt voedsel alsmaar duurder en de oorlogsdriften houden maar niet op. We kampen met een energiecrisis en een vluchtelingencrisis, terwijl de ijskappen smelten en tornado’s halve steden en landbouwgebieden verwoesten en voedselsystemen bezwijken. De wetenschap is unaniem: de (teugelloze) vleesconsumptie en dito -productie is een van de grootste boosdoeners.

Geestelijke aanvoerders

Nu, als het klopt dat de ware moslim zich bekommert om alles wat groeit en bloeit op deze wonderschone door Allah geschapen planeet, dan zou de planetaire crisis hem hevig moeten verdrieten, de geestelijke aanvoerders voorop. Ik zeg niet dat het Offerfeest moet worden afgeschaft, ik zeg: laat de geestelijken er ten minste iets tegenoverstellen. Ik heb wel een goed idee: minder vlees eten.

In concreto, stel dat komende nacht engel Gabriël aan mijn voeteneind verschijnt en mij aanwijst als de gloednieuwe boodschapper – mijn naam heb ik alvast mee, Mohammed –, dan zou mijn eerste boodschap luiden: één maand per jaar stoppen met vlees. En dan niet alleen tussen zonsopgang en -ondergang (zoals tijdens ramadan, en dan ’s avonds aan een rijkgevulde dis de boel weer smakelijk inhalen), neen: één hele onafgebroken maand geen ene gehaktbal of kotelet op het bord. Dus naast de Vastenmaand nu ook een wereldwijde islamitische Veganmaand. Kijk, dan krijgt het Offerfeest een volstrekt andere glans dan de toenemende antipathie die ik (en velen met mij) er nu bij voel. En wie weet, volgen erna ook de joden, christenen en hindoes. Dat tikt aan.

Mohammed Benzakour is socioloog en schrijver.