Opinie: Oekraïnecrisis toont ons een heel ander gezicht van onszelf dan we kenden

De coronacrisis was nog niet voorbij, of de volgende crisis diende zich aan met de oorlog in Oekraïne, de duizenden slachtoffers en verschrikkelijke verwoestingen daar en de effecten ervan hier: de dreiging van een uitbreiding van het conflict naar de rest van Europa en de wereld, de ongekende vluchtelingenstroom en de gevolgen van de economische sancties. De twee crises zijn totaal verschillend en er zijn redenen om te denken dat de vraag naar een vergelijking tussen beide onmogelijk en zelfs ongepast zou zijn.

Onmogelijk omdat we nog maar het begin staan van de tweede crisis terwijl de eerste al bijna vergeten lijkt te zijn. Ongepast omdat doden weliswaar geteld kunnen worden, maar het lijden van de nabestaanden zich niet vergelijken laat. Maar als een crisis ook een spiegel is, waarin we onszelf op een nieuwe of scherpere manier kunnen waarnemen, is er misschien toch een voorzichtige vergelijking mogelijk. Hoe zagen we eruit in de spiegel van de coronacrisis, en wat voor beeld van onszelf laat de spiegel van de Oekraïnecrisis zien?

De effecten van de coronacrisis waren zonder twijfel ingrijpend. Er werden circa 10 duizend extra sterfgevallen veroorzaakt door het virus, veel mensen hebben aanhoudende klachten overgehouden aan een besmetting en nog veel meer mensen leden en lijden aan de gevolgen van de maatregelen waarmee de pandemie bestreden werd. Nooit eerder hadden we zoveel aandacht voor zoveel persconferenties van een minister-president, nooit eerder werden zulke budgetten uit de nationale begroting vrijgegeven voor economische steun aan bedrijven en instellingen, zelden of nooit werd de berichtgeving in alle media zo lang en zo sterk beheerst door de crisis als in dit geval.

Omikron

Maar de snelheid waarmee alle ellende naar de achtergrond verdween nadat de omikron-variant de ziekte tot een min of meer onschuldige aandoening reduceerde, doet al vermoeden dat de crisis in het lange termijn geheugen geen heel grote plaats zal innemen. Het valt te betwijfelen of onze leefwereld er radicaal door veranderd is.

Er zullen ongetwijfeld veranderingen worden doorgevoerd in de organisatie van de gezondheidszorg en er zal nog enige tijd bij sommigen een zekere terughoudendheid blijven bestaan in het handen schudden of kussen, en mogelijk zullen de verwachte mutanten van het virus nog wel eens voor extra voorzichtigheid van individuen en extra maatregelen van de overheid zorgen. Dat volstaat echter allemaal niet om te verwachten dat deze crisis een keerpunt in de geschiedenis zal blijken te zijn.

Dat vermoeden wordt bevestigd als we kijken naar het beeld dat de crisis ons als een spiegel voorhield. Wat lieten onze reactie op en omgang met de crisis zien omtrent onszelf? We waren ten eerste zeer ongeduldig: ondanks de enorme snelheid waarmee een vaccin werd ontwikkeld en de pandemie beheersbaar werd, vonden we dat het erg lang duurde, drongen we aan op ‘perspectief’ en konden we niet wachten tot eindelijk weer kon wat we zo lang moesten missen.

Ongrijpbaar lot

We waren bovendien geobsedeerd door feiten en cijfers; zelden had ons land zoveel aandacht voor (al of niet zelfverklaarde) deskundigen en voor de dagelijkse cijfers en statistieken – alsof de kennis van de feiten ook ons gewone burgers enige grip zou kunnen geven op wat ons als een ongrijpbaar lot overkwam. Ten derde bleken we bijna ontwenningsverschijnselen te krijgen door de onthouding van zaken waarvan we tevoren niet wisten dat we er zo’n sterke behoefte aan hadden gekregen, omdat ze vanzelfsprekend beschikbaar leken: horeca, feesten en festivals bleken een eerste levensbehoefte te zijn geworden.

Maar als mijn beschrijving van dit spiegelbeeld (die natuurlijk vele verschillen en nuances weglaat) een beetje klopt, moeten we vaststellen dat de coronacrisis ons niet zozeer veranderde, maar eerder liet zien hoe we in de afgelopen decennia geworden waren. We zijn dan ook niet of nauwelijks geschrokken van dit beeld in de spiegel; we waren al gewend aan ons haastige en ongeduldige leven, aan ons (door de bank genomen) vanzelfsprekende vertrouwen in wetenschappelijke kennis en objectieve feiten, en voelden en voelen ons thuis in onze hedonistische levenswijze waar regelmatig ‘uitgaan’ of ‘er even tussen uitgaan’ gewoon bij horen. En dan is het niet vreemd dat we heel snel en gemakkelijk die draad weer opnemen als de pandemie wijkt.

Navo-lidmaatschap

Dat lijkt anders in het geval van de crisis die ons nu bezighoudt. Hoewel de onmiddellijke gevolgen in ons alledaagse bestaan nog beperkt blijven tot stijgende kosten voor energie en enkele levensmiddelen, grijpen de radicale veranderingen op het politieke vlak diep in en zullen ze waarschijnlijk langdurige effecten hebben: neutrale landen willen Navo-lid worden, de terughoudendheid die Duitslands militaire opstelling sinds de Tweede Wereldoorlog kenmerkte is ineens voorbij, overal schieten defensiebegrotingen omhoog en de Europese eensgezindheid is groter dan ooit.

Deze ingrijpende veranderingen weerspiegelen zich ook in de houding van de Europese burgers. Maar de blik in de spiegel van deze crisis is verrassender en confronterender dan bij die andere crisis. Nu toont die spiegel niet het gezicht dat we van onszelf al kenden, maar juist een heel ander beeld. We blijken niet degenen te zijn die we meenden te zijn.

Het sterkst wordt dat zichtbaar in relatie tot de vluchtelingenstromen. Het zijn niet alleen de Polen en de Hongaren die met een grote vanzelfsprekendheid de vluchtelingen uit Oekraïne verwelkomen. Ook wij voelen een sterkere verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid op het leed van deze mensen uit ons eigen werelddeel, niet heel ver van ons vandaan, meer op ons gelijkend dan de vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, enzovoort.

Opvang in de regio

Wij meenden kosmopolieten te zijn en in moreel opzicht universalisten, overtuigd van de universeel geldende rechten van elke mens. De wereld heette een dorp te zijn geworden en elk mensenleven is uiteraard evenveel waard. Maar nu blijken we ‘particularisten’ te zijn en te beseffen dat nabijheid een morele betekenis heeft. ‘Opvang in de regio’ is plotseling niet meer een manier om een probleem van ons bord te schuiven, maar een morele plicht.

Ook op andere manieren is de blik in de spiegel van de crisis in Oekraïne confronterend. Wie herkent niet het conflict in zichzelf tussen twee tegenstrijdige verlangens. Enerzijds is er het gevoel van haat jegens Poetin en zijn kliek, een of andere behoefte aan wraak, het verlangen naar een voor hem zo pijnlijk mogelijke afgang, al of niet verwoord in termen van gerechtigheid die moet zegevieren; maar anderzijds verlangen we vóór alles naar een einde van de verschrikkingen waaraan de Oekraïners zijn overgeleverd en beseffen we dat dat alleen maar kan door een of ander soort van vergelijk, door overleg en dus door de erkenning van de autoriteit van die gehate persoon. We zijn niet alleen redelijke mensen die hebben geleerd dat geweld geen oplossing is, maar koesteren ook haat en wrok en woede.

We zijn plotseling weer doordrongen van de onvermijdelijkheid van de oorlog die we meenden door andere middelen te hebben vervangen. In tweede helft van de vorige eeuw leerden we eerst ons te beschermen tegen de oorlog door het afschrikkingsevenwicht. Vervolgens ontdekten we dat een nog effectievere bescherming bestond in een versterking van de economische en culturele interdependentie: als landen op al die gebieden van elkaar afhankelijk worden zouden ze geen oorlogen meer kunnen voeren.

Machtsblokken

Pacifisme leek niet meer nodig, omdat de oorlog nog slechts iets van vroeger en van elders was, iets waar wij aan voorbij waren. Maar de huidige oorlog heeft ertoe geleid dat we bijna alle verbindingen tussen de landen en machtsblokken hebben afgebroken in een fractie van de tijd waarin ze werden opgebouwd. Liefst willen we nog strengere sancties en hopen we dat ze goed gevoeld worden. En in de spiegel herkennen we ons universalistische en post-pacifistische zelfbeeld niet meer.

Het is niet mijn bedoeling hiermee een beschuldigend oordeel te suggereren; noch ten aanzien van ons oude zelfbeeld, noch van het beeld dat we nu in de spiegel zien. Ik denk dat het ons wel zou moeten aanzetten tot de vraag wie we eigenlijk willen zijn. Deze crisis lijkt niet alleen de politieke verhoudingen in Europa en de wereld, maar ook onszelf grondig te hebben veranderd.

Paul van Tongeren is Denker des Vaderlands.