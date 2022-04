Opinie: Oekraïne zou voor zijn veiligheid meer hebben aan lidmaatschap van de EU dan de Navo

De Oekraïense president Zelenski spreekt het Europees Parlement toe op 1 maart. Beeld EPA

Terwijl in Navo-lidstaat Turkije onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne plaatsvinden, doemen verschillende scenario’s op over de toekomstige plaats van Oekraïne in de Europese veiligheidsorde. Stemt president Zelenski in met afzien van Navo-lidmaatschap dan staat EU- lidmaatschap nog steeds open. Dat biedt Oekraïne misschien wel meer veiligheidsgaranties.

De Europese veiligheidsorde bestond sinds het einde van de Koude Oorlog uit de Navo, de EU, de OVSE en de Raad van Europa, waar Rusland sinds 16 maart is uitgezet. Het idee was een orde, gebaseerd op gedeelde macht en verdeelde taken, door elkaar versterkende organisaties voor alle Navo- en voormalig Warschaupact-staten, oftewel van Anchorage tot Vladivostok.

Met name de staten die vooralsnog geen lid zouden worden van de Navo en de EU, zoals Oekraïne, bood deze architectuur een veilige haven. Hoogtepunt was de oprichting van de Navo-Rusland Raad (1997), met afspraken over troepenvrije zones aan beider grenzen en het respecteren van staatssoevereiniteit. In januari dit jaar heeft deze Navo-Rusland Raad nog een bijeenkomst gehad. Dieptepunt was de annexatie van de Krim in 2014, althans dat dachten we. Deze veiligheidsorde is nu kapotgeschoten.

Partnerschappen

Het is belangrijk om ons te realiseren dat tegelijk met de bouw van de Europese veiligheidsorde toen, zowel de Navo als de EU partnerschappen zijn aangegaan met de voormalige Warschaupact-staten. Sommige van deze partnerlanden zijn uiteindelijk lid geworden (Baltische Staten) en sommige niet (Moldavië, Georgië en Oekraïne).

De relatie tussen de Navo en de partnerlanden is geen lege huls gebleven; beide partijen sponnen er garen bij. Zo heeft Oekraïne als partnerland militairen geleverd aan de Navo-operatie in Afghanistan als gevolg van de terroristische aanslagen op de Verenigde Staten. Bovendien heeft Oekraïne de afgelopen jaren militairen geleverd aan de Navo-flitsmacht in de Baltische staten ter verdediging van het Navo-grondgebied. Nu Oekraïne zelf wordt aangevallen, reageert de Navo met materiaal, maar grijpt niet in.

Wat gebeurt er met dit Navo-Oekraïne-partnerschap als er een bestand wordt gesloten tussen Rusland en Oekraïne? Wordt Oekraïne neutraal terwijl De Navo-Rusland Raad, weliswaar in de pauzestand, blijft bestaan? Loopt Oekraïne daarmee nog meer gevaar? En, geldt dit ook voor Navo-partnerlanden Moldavië en Georgië als Rusland dreigt met een militaire aanval?

Collectief verband

Laten we eerst eens inzoomen op het veelbesproken artikel 5 voor Navo-lidstaten. Niet alleen heeft iedere staat, op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, het natuurlijke recht op zelfverdediging, dit kan volgens dit artikel ook in een collectief verband: zie daar artikel 5 van de Navo. Maar artikel 5 is geen keiharde garantie.

Artikel 51 van het VN Handvest stelt dat staten te allen tijde soeverein over hun eigen krijgsmacht zijn. Er is dus nog steeds consensus nodig van alle dertig lidstaten om artikel 5 ook daadwerkelijk te activeren wanneer een Navo-lidstaat wordt aangevallen.

Maar stel nu dat Oekraïne lid wordt van de EU, zoals Zelenski graag ziet? Minder bekend, maar sinds het Verdrag van Lissabon (2009) heeft de EU naast een economische en juridische competentie haar eigen artikel 5 voor collectieve verdediging van haar grondgebied: artikel 42.7. Ook dan is er dus sprake van collectieve verdediging. Sterker nog, op papier gaat dit artikel verder dan de Navo-garantie, omdat lidstaten zelfs een verplichting hebben elkaar te verdedigden. Vooralsnog zonder de slagkracht van de Verenigde Staten wel te verstaan, maar de EU is zich dankzij Poetin militair aan het versterken.

Staten kunnen zelf kiezen of zij partij willen worden van het EU-defensiebeleid. Zo neemt Denemarken tot nu toe een neutrale positie in. Maar nog belangrijker is: of een land lid wordt van de EU is in ieder geval niet iets wat Poetin beslist. Zou Poetin zich realiseren dat EU-lidmaatschap voor Oekraïne op zoveel meer vlakken veiligheid biedt dan Navo-lidmaatschap?

Sabine Mengelberg is universitair docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie. Zij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.