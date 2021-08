Opinie: Nu onze binnenwereld naar buiten keert, is het voor de ggz dweilen met de kraan open

Ontspanningsruimte in ggz-instelling de Woenselse Poort in Eindhoven, waar mensen met meervoudige, complexe en langdurende psychiatrische problemen worden behandeld. Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Wachtlijsten kenmerken al jaren het beeld van de ggz in Nederland, nu is er bij een grote instelling als Parnassia ook een (tijdelijke) patiëntenstop ingevoerd. Patiënten met ernstige psychische aandoeningen werden in de ­gespecialiseerde ggz al langer van het kastje naar de muur gestuurd, ze kosten te veel tijd, vragen een te gespecialiseerde ­diagnostiek en behandeling en de financiering van deze hulp zorgt er niet voor dat ze gemakkelijk kans maken op zorg.

Deze week nog hadden we in onze particuliere praktijk contact met een complexe patiënt die bij een grote instelling te horen kreeg: zoek via internet zelf maar iemand voor schematherapie. Dit gaat niet lukken, want ook de particuliere praktijken van psychiaters en psychologen zijn allemaal overbelast. Natuurlijk is er een tekort aan goed ­opgeleide behandelaars in de ggz. Maar er is veel meer aan de hand. Hoe kan het dat de aanmeldingen voor psychische hulp jaar na jaar toenemen, en kunnen we dit wel oplossen door meer professionals op te leiden? Is dit niet het spreekwoordelijke dweilen met de kraan open?

Schaamte voorbij

In de 42 jaar die ik in deze sector werk, heb ik meegemaakt dat het vergoedingenstelsel sterk werd verruimd en mensen hun schaamte om hulp te vragen voor een psychische aandoening hebben overwonnen. In de jaren zeventig knokten we voor elke patiënt, nu knokken die patiënten voor elke professional.

De diagnostiek en behandelingen zijn verschraald door het proces van richtlijnen en protocollen, met als gevolg dat het aantal her-aanmeldingen enorm is toegenomen: meer dan de helft van de nieuw aangemelde patiënten die ik wekelijks zie, heeft op allerlei plekken al een korte of langere behandeling gehad en komt hiermee niet ver genoeg om het zonder hulp aan te kunnen. Dit ondanks het gegeven dat er meestal ook nog een coach, mediator of ­alternatieve therapeut in beeld is.

In de academische psychologie en psychiatrie blijft volstrekt onderbelicht wat er de laatste decennia veranderd is in de psychologische binnenwereld van mensen in deze tijd. Enkele constateringen.

In de jaren zestig zijn we in toenemende mate uit de zuilen getreden en hebben we de richtlijnen voor onze opvoeding en voor ons gedrag die voortkwamen uit geloofsovertuigingen, opvoedideologieën en dergelijke losgelaten. De vroegkinderlijke condities werden vrijer, veel druk op het kind om zich aan te passen, verdween. De uitvinding van Pampers maakte het mogelijk dat een snelle zindelijkheidstraining minder belangrijk werd. De materiële welvaart en het hogere opleidingsniveau van de ouders leidden ertoe dat de behoeften en wensen van het kind veel meer gehoor kregen.

Vrije expressie

We werden trots op onze kroost en ­genoten van de vrije expressie van de temperamentvolle kinderen. De generaties voor de Tweede Wereldoorlog bouwden een beschermend schild op in hun persoonlijkheid waarmee ze hun pijn en ­teleurstellingen konden weghouden. Deze introverte trekken werden in de generaties van de jaren zestig en zeventig veel minder noodzakelijk: de binnenwereld kantelde naar buiten. Er ontstond in psychologisch opzicht een lentecultuur, alles kon uit de knop komen.

Een voorbeeld dat dit illustreert is de lhbti-ontwikkeling: je kunt nu uitkomen voor je identiteit als transgender of als non-binair in plaats van dit weg te moffelen en je aan te passen.

Maar dit proces van ontplooiing van de binnenwereld vereist wel veel meer hulp en begeleiding. We kennen nu veel meer mensen die slachtoffer zijn en hulpvragen hebben vanwege hetgeen nu traumatische ervaringen worden genoemd. De categorie posttraumatische stressstoornis is aan ­menig keukentafel een gespreksonderwerp en deze diagnose wordt voortdurend in de ggz gesteld en behandeld.

Opmerkelijk gegeven: in de jaren vijftig en zestig, vlak na de oorlog, bestond ptss niet. Ons dagelijks leven is in onze hele geschiedenis feitelijk nog nooit zo veilig en geweldloos geweest als nu het geval is. Aangezien de kwetsbare psychologische binnenwereld nu aan de oppervlakte ligt en veel meer directe expressie krijgt dan zestig jaar geleden, komen in onze cultuur allerlei regels en wetten tot stand die de bescherming moeten bieden die de vroegere binnenwereld bood.

Psychologisering

De sterke psychologisering van onze cultuur vraagt om onderzoek en aandacht voor de persoonlijkheid en persoonlijkheidsveranderingen. Maar aan onze psychologiefaculteiten is de persoonlijkheidsleer afgeschaft en staan de hersenen meer in de belangstelling dan echt psychologische theorieontwikkeling over de totstandkoming van psychische kwetsbaarheden in de sterk veranderde samenleving.

In de door behandelingen overbelaste ggz hoor je niet veel meer over preventie van psychische aandoeningen, maar in feite zou juist dát topprioriteit moeten zijn.

Jan Derksen is emeritus hoogleraar klinische psychologie en schrijft een boek over de nieuwe versie van homo sapiens die de laatste zestig jaar tot ontwikkeling is gekomen.