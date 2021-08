Opinie: Nu het tapijt in Afghanistan wordt weggetrokken, komt het vuil tevoorschijn

Talibanstrijders trekken de stad Herat binnen. Beeld AFP

Sinds het begin van de Nederlandse betrokkenheid in Afghanistan heeft een eenzijdig beeld van de Taliban gedomineerd. Ondanks uitgebreide kennis en journalistieke pogingen om de geschiedenis van het verzet tegen de bloedige anarchie van krijgsheren en drugshandelaren in kaart te brengen, hebben we eindeloos het beeld herhaald van een kwaadaardige beweging die uit middeleeuwse barbaren zou bestaan met als voornaamste doel het leven van vrouwen zo ellendig mogelijk te maken.

Na de aanslagen in de Verenigde Staten van 20 jaar geleden werd Al Qaida aangepakt en werd geprobeerd in één moeite door af te rekenen met regimes in Irak en Afghanistan. Die waren niet westers gezind, maar evenmin verantwoordelijk voor 9/11.

Pijnlijke ironie

De Amerikaanse zucht naar wraak is al vaak beschreven: de Afghaanse regering, in welke vorm dan ook, moest en zou onderworpen worden. Vredesvoorstellen werden afgeslagen en met de Taliban mocht niet worden gesproken. De pijnlijke ironie is dat de Amerikanen dat uiteindelijk wèl hebben gedaan om voor zichzelf een uitweg te creëren, en in dat proces de huidige Afghaanse regering nauwelijks serieus hebben genomen.

De Taliban, in welke samenstelling van splintergroeperingen dan ook, hebben vooral met elkaar gemeen dat ze geen buitenlandse inmenging in het eigen land willen. Daarin onderscheiden de Afghaanse strijders zich vooral van de andere Centraal-Aziatische milities zoals de Oeigoerse moslimrebellengroep Etim, de Pakistaanse Tehreek-e-Taliban Pakistan, de Islamitische Beweging van Oezbekistan (IMU) en Jamaat Ansarullah (Tadzjiekse Taliban).

Daar komt nog bij dat de Afghaanse Taliban mede een product zijn van de ambities van buitenlanders die Afghanistan wilden inzetten voor hun eigen belang. Vanaf de Engelse imperialisten, die handelsroutes veilig wilden stellen, tot de Russen die Afghaanse communistische loyaliteit wilden afdwingen, tot de Pakistanen, die op cynische wijze Afghanistan als controleerbare achtertuin nodig hebben voor hun conflict met India, tot de Amerikaanse inval die het Westen zou moeten beschermen tegen Afghanistan als ‘speeltuin voor terroristen’.

Het ging over van alles, maar nooit over het Afghaanse volk zelf.

Erecodes

En onder die voortdurende bedreiging was er maar één manier om verzet te organiseren: Mullah Omar (leider van de Taliban) deed een beroep op iets wat de verschillende groepen in elk geval met elkaar gemeen hebben: de combinatie van een streng conservatieve religieuze opvatting met de verschillende erecodes van de vele minderheden.

Dat was allemaal al lang bekend voor de inval na 9/11 en in de voorbereiding van de Nederlandse ISAF-missie zijn uitstekende studies gedaan waarin de stammenstrijd en de complexiteit van rivaliserende families goed zijn uitgezocht. Dat heeft de Nederlanders, zomin als de andere deelnemers aan ISAF en de nog gruwelijker operatie ‘Enduring Freedom’, er niet van weerhouden zich steeds weer te laten provoceren door lokale vechtersbazen. Die gevechten werden naderhand gepresenteerd als bijdragen aan de veiligheid. In werkelijkheid brachten ze het leven van veel Afghaanse burgers in gevaar.

En nu heeft ‘het Westen’ genoeg van de ellende die ze grotendeels zelf heeft veroorzaakt, en trekt zijn troepen terug. Dat is op zich prima, want ze hadden er nooit moeten zijn – beter laat dan nooit. Maar we zitten met de laatste resten: wat te doen met de Afghaanse medewerkers? We willen ze niet hebben in Nederland, want het zou toch eens tot een oncontroleerbare immigratie leiden.

Veilig heenkomen

Nu de mat wordt weggetrokken, komt het vuil tevoorschijn. Het zijn niet alleen de medewerkers van de buitenlandse militaire missies die zeggen gevaar te lopen. Ook de medewerkers van ngo’s proberen een veilig heenkomen te vinden, een visum voor het buitenland te bemachtigen. En geeft ze eens ongelijk. In Afghanistan zelf zal het vast nog erger worden voor het ooit beter wordt.

De terughoudendheid van de visumverstrekkers zal deels berusten op het onvermogen een onwenselijk en pijnlijk deel van de werkelijkheid onder ogen te zien. De oorlog in Afghanistan ziet er steeds heel anders uit als je inzoomt, en zo is ook de angst en dreiging vaak veel ingewikkelder dan het zwart-wit beeld dat we hebben geschetst.

Zo bleken waarschuwingsbrieven van ‘de Taliban’ die jarenlang ’s nachts op de deuren van gezondheidsposten werden gespijkerd bij nader onderzoek pogingen lokale ruzies te beslechten. Waarschuwingen over schuilplaatsen van ‘de Taliban’ bleken achteraf sluwe tactieken om een al lang betwist stukje land te bemachtigen. Het is voor de internationale civiele wereld (ambassades, VN-organisaties, ngo’s) niet leuk om te moeten toegeven dat er domme missers zijn gemaakt.

Tegenacties

De lokale mores zijn streng en zowel militairen als internationale hulpverleners vonden hun eigen manieren om ermee om te gaan. De gokholen in Kabul, de bordelen met Noord-Koreaanse prostituees, de intieme relaties die enthousiaste hulpverleners aangingen met vrouwen waarvan de familie dat niet kon accepteren, het opzetten van drankstokerijtjes en porno-netwerken: iedereen wist dat hiermee de erecodes werden uitgedaagd. En dat bleef niet zonder tegenacties, die dan weer aan de agressieve politieke islam werden toegedicht.

In al die activiteiten speelden ook Afghaanse medewerkers een rol. De afrekening, waarvoor zij vaak terecht bang zijn, zal soms binnen familiekring plaatsvinden, omdat elke Afghaanse familie meerdere loyaliteiten heeft: een broer bij de politie, een neef bij een militie, een andere bij een ngo. Los dat maar eens op.

Het enige wat zou kunnen helpen, is gewoon betalen. Gezien de ongelooflijke sommen geld die de oorlog heeft gekost, en de realiteitszin in Afghaanse families, zou je denken dat dit kan. Want van alle kwesties in dit verhaal die ongelooflijk klinken, is het gegeven dat de internationale gemeenschap in de laatste 20 jaar zo’n 50 duizend euro per Afghaan heeft uitgegeven aan het voeren van een zinloze oorlog misschien nog het meest onbevattelijk.

Willem van de Put is oud-directeur van de hulporganisatie HealthNet TPO en was actief in Afghanistan tussen 1998 en 2017.