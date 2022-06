Opinie: Nogal brutaal om de klant te laten opdraaien voor het falen van de bank

Hoofdkantoor van ABN Amro aan de Amsterdamse Zuidas. Beeld Getty

Onlangs kondigde ABN Amro aan haar betaalrekeningen liefst 50 procent duurder te maken. De prijsstijging voor consumenten is onontkoombaar volgens de bank, vanwege hoge kosten voor het toezicht op dubieuze transacties.

Er schort inderdaad wel het nodige aan controle op witwassen bij ABN Amro: vorig jaar moest het bedrijf bijna een half miljard euro boete betalen. Maar dat is geen reden voor die onmatige kostenverhoging. De winst op de Nederlandse bedrijfsactiviteiten is in 2021 bijna verdubbeld.

Weerloze burgers

Zo bezien lijkt het er sterk op dat ABN Amro brutaalweg de burger wil laten opdraaien voor het feit dat de bank administratieve kernfuncties niet op orde heeft. Die burgers zijn weerlozer dan de aandeelhouders of directie en personeel, die de kosten eigenlijk zouden moeten dragen. De eersten krijgen immers de winst, de laatsten zijn verantwoordelijk voor de gestrafte feiten.

Het afwentelen van de kosten van een financiële basisvoorziening als betaalrekeningen is bovendien onredelijk. Het betalingsverkeer mag dan duur zijn om te organiseren, de klantinformatie is van onschatbare waarde voor het verkopen van andere financiële producten.

Over de auteurs Oscar Gelderblom is hoogleraar financiële geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen & Universiteit Utrecht. Joost Jonker is emeritus hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Kosteloos, met rente

Toen ABN en Amro in de jaren zestig begonnen met salarisrekeningen, boden ze conform een deal met de overheid het betalingsverkeer kosteloos aan. Klanten kregen zelfs rente over hun saldo. Daarvoor kregen de banken ook iets heel belangrijks terug: een vaste band met huishoudens die ze vervolgens, voorzien van details over financieel gedrag, allerlei andere, lucratieve diensten konden aanbieden.

Dat is nog steeds zo, banken verdienen goed aan hun particuliere klanten. Maar ABN Amro wil af van de lasten, met behoud van de lusten. Die intentie om betaalrekeningen als melkkoetje te gebruiken staat haaks op het sinds de financiële crisis van 2008 sterk gegroeide besef dat het moderne betalingsverkeer een nutsvoorziening zou moeten zijn: voor iedereen bereikbaar, risicoloos, neutrale aanbieder, werkt altijd.

Nutsvoorziening

In 2019 adviseerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Geld en schuld dan ook om deze basisfunctie bij De Nederlandsche Bank onder te brengen. Het rapport verdween stilletjes in een la omdat de grootbanken er niets voor voelden, immers die mooie klantenbinding willen ze niet kwijt.

Als een nationaal nutsbedrijf voor betalingsverkeer er door dat bankenverzet toch niet komt, moeten bankiers en politici zich wel bedenken dat een betaalrekening voor een huishouden inmiddels minstens 50 euro per jaar kost. Van dat geld kan een financieel kwetsbaar gezin één week eten.

Voor klanten met zo’n smalle beurs kan een simpele staffel uitkomst bieden: gratis betalingen tot een bedrag van bijvoorbeeld anderhalf keer het minimumloon of de AOW. Met hogere tarieven naarmate het gebruik van de betaaldiensten toeneemt. Op zo’n manier worden de kosten rechtvaardiger verdeeld.

Meerderheidsaandeel

De overheid bezit een ruim meerderheidsaandeel in ABN Amro en komt daar, naar het zich laat aanzien, voorlopig ook niet meer van af. Die voorgenomen tariefsverhoging valt dus makkelijk te schrappen en met een beetje aandrang moet een rechtvaardiger tariefsysteem ook mogelijk zijn. Uiteraard steeds in balans met de flinke verdiensten die particuliere klanten opbrengen.