Opinie: Noem bezwaarmakers tegen woningbouw niet te snel nimby’s

De status quo mag niet veranderen. Dat is volgens Margriet Oostveen (Ten eerste, 4 februari) de voornaamste reden van bezwaarmakers om woningbouw tot aan de Raad van State te dwarsbomen. Instemmend haalt zij in haar column een essay uit Het Financieele Dagblad aan dat nimbyisme het belangrijkste motief, en remkracht het belangrijkste middel noemt bij het belemmeren van de zo broodnodige woningbouw. De tegenstanders van bouwprojecten schermen met bomen en stikstof, maar not in my backyard-motieven blijken hier veelal achter schuil te gaan.

Het behoeft geen betoog dat aanwonenden van woningbouwprojecten juridisch soms alles uit de kast halen om plannen te saboteren. Dat eigenbelang hierbij soms de boventoon voert, zullen weinigen ontkennen. Wanneer we echter met een onbevangen blik naar dergelijk verzet kijken, ontstaat hier en daar wellicht een wat genuanceerder beeld.

Ruim vijftien jaar geleden werden wij als inwoners van het kleine, rustieke dorpje Laag-Soeren, gelegen aan de rand van de Veluwe, opgeschrikt door de megalomane ambities van de gemeente Rheden om het dorp met 40 procent uit te breiden. De nieuwe wijk zou, vanwege schaal en karakter, scherp contrasteren met het omliggende landschap en de oorspronkelijke bebouwing. Verder zou een steenuilenpopulatie, een tamelijk zeldzame vogelsoort, door de nieuwbouwplannen ernstig in zijn voortbestaan worden bedreigd.

Kleine kavels

Na veel politiek en juridisch gesteggel stelden gemeente en projectontwikkelaar de ambities wat bij, al zou het project landschap en steenuilen blijven schaden. Ook leek de gemeente de projectontwikkelaar te willen faciliteren in zijn hang naar winstbejag; er werden slechts dure koophuizen gebouwd op kleine kavels. De uiteindelijke afwezigheid van huurwoningen werd in de gemeentelijke propaganda weggewuifd. Er zouden immers sociale koophuizen voor in de plaats komen: woningen die in de huidige markt voor niet minder dan drie ton van eigenaar verwisselen.

De gehele project werd geframed als maatschappelijk gewenst: de school zou blijven voortbestaan, het verenigingsleven een impuls krijgen en de sociale leefbaarheid worden gegarandeerd. Het zal niet verbazen dat in dit frame de bezwaarmakers al snel als nimby’s werden weggezet.

Er was nog wel een barrière te nemen. Het leefgebied van de steenuilen moest elders worden gecompenseerd. Na een falende zoektocht, bedacht de gemeente een truc: het nog resterende deel van het habitat zou dusdanig worden ‘geoptimaliseerd’, dat het wegvallen van het andere deel alle schade voor de steenuilen zou wegnemen. De list werkte: rechter en Raad van State gingen erin mee, en het afgeslankte plan kon onder de poëtische naam ‘Hof van Soeren’ worden gebouwd.

Kleinere beurs

Enkele jaren later zoeken lokale jongeren en mensen met een kleinere beurs nog altijd naar een geschikte woning, is de school verdwenen, de steenuilenpopulatie in de verdrukking en levert de gemiddelde nieuw gebouwde woning inmiddels een half miljoen euro op. De suggestie dat het plan heeft bijgedragen aan het oplossen van de lokale woningnood, geldt slechts zeer ten dele en dan uitsluitend voor een draagkrachtiger bovenkant van de bevolking.

De lessen die uit dit Soerense nieuwbouwproject kunnen worden getrokken, reiken veel verder dan deze lokale casus. Projectontwikkelaars hebben niet per definitie het goede voor met een lokale bevolking, maar hebben een financieel eigenbelang dat veelvuldig diametraal tegenover een breder sociaal belang staat. Overheden steunen projectontwikkelaars maar al te vaak in hun tomeloze ambities, waarbij natuurbelangen niet zelden worden verkwanseld. Ten slotte zijn het niet altijd de bezwaarmakers die uitsluitend vanuit een weloverwogen eigenbelang denken en handelen.

Juist nu een evidente noodzaak bestaat de woningcrisis met adequaat beleid op te lossen, is het zaak brede, sociaal en ecologisch verantwoorde afwegingen te maken.

Bob Bouhuijs is politicoloog en historicus.