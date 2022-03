Opinie: Nieuwe transgenderwet biedt mensen alleen maar meer veiligheid

Het genderneutrale toilet in het Groningse provinciehuis. Beeld Martijn Beekman

De discussie over transgender mensen is totaal ontspoord. De stroom van opinieartikelen waarin, ten onrechte, de suggestie wordt gewekt dat transgender mensen constant vrouwen lastigvallen, stigmatiseert deze kwetsbare groep en verslechtert hun maatschappelijke positie. De discussie wordt niet gedomineerd door experts, professionals en ervaringsdeskundigen, maar geridiculiseerd door waarschuwers voor een glijdende schaal die niet bestaat.

Vrouwentoilet

Zodra maatschappelijke veranderingen elkaar snel opvolgen, kan inhoudelijke onderbouwing zorgen wegnemen. Het voortdurend door angst gevoede meningen presenteren als feiten, draagt daar juist niet aan bij.

In een recent opiniestuk blijken Vasterman en Van der Zee zich zorgen te maken over de nieuwe transgenderwet. Met deze wet wordt het voor transgender mensen makkelijker gemaakt dat hun identiteitsbewijs overeenkomt met wie ze zijn. Maar de twee auteurs vrezen dat het hierdoor voor ‘mannen’ te makkelijk wordt om, bijvoorbeeld, naar het vrouwentoilet te gaan of vrouwenkleedkamers te betreden.

Waar zijn de auteurs zo bang voor?Je kunt nu al gewoon een wc of een kleedkamer binnenlopen: er is geen controle bij de deur. Als een man bewust ervoor kiest om een vrouw lastig te vallen, heeft hij daar echt geen ander paspoort voor nodig. In andere landen, waar dit soort nieuwe wetgeving al is ingevoerd, komt er niet meer misbruik voor van mannen in vrouwenruimten.

Gevaar

De transgenderwet is geen gevaar voor vrouwen; de huidige wetgeving is dat wel voor transgender mensen. Zij zijn buitenproportioneel vaak slachtoffer van seksueel geweld: bijna de helft maakt dit mee. Het niet hebben van een correct identiteitsbewijs leidt tot nog groter gevaar, omdat ze daardoor niet de juiste hulp kunnen krijgen en vaker in riskante situaties belanden.

Merijn Sommer, transgender persoon en mede-auteur van dit artikel: ‘Toen het nog zichtbaar was dat ik niet matchte met wat er op mijn ID stond, was ik constant bang dat ik hierop zou worden aangesproken of dat mensen agressief zouden worden. Ik vermeed situaties waarin ik mijn ID nodig had, om mezelf veilig te houden.’

Onderzoeken tonen aan dat de mentale gezondheid van transgender mensen sterk verbetert als hun gegevens kloppen met hoe zij zich voelen. De wet wordt veranderd om de behandeling bij de persoon te laten passen en heeft onder andere als streven de zorgwekkend hoge suïcidecijfers onder transgender mensen terug te dringen. Hierover wordt door Vasterman en Van der Zee helemaal niet gesproken.

Jules Declerieux, activist en student, Merijn Sommer, zzp’er; Marloes ten Ham, voorlichter seksuele- en genderdiversiteit,