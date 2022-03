Opinie: Niet-stemmen is óók een politieke daad

Medewerkers van een stembureau in Rotterdam tijdens het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld ANP

Toen ik in de vorige eeuw de straat op ging om te protesteren tegen van alles en nog wat, deden we dat onder het motto: ‘Kraak de staat! Fuck the system!’ Niet-stemmen was binnen onze beweging de norm. We waren niet voor of tegen een partij, we waren tegen het systeem als zodanig.

Inmiddels zijn we veruit de grootste partij van Nederland. Maar de politieke angel is eruit gehaald. Als niet-stemmer word je tegenwoordig op één hoop gegooid met gefrustreerden en afhakers met een ‘schijt-aan-alles-mentaliteit’, aldus de Volkskrant.

Dat is een miskenning van het probleem.

Ervaren insider

Vorige week gaf Pieter Omtzigt in deze krant een analyse van wat er mis is het met het huidige systeem. Vier gekozen partijen smeden een regering en maken een programma met maatregelen die in geen énkel verkiezingsprogramma stonden. Mensen stemmen op het ene, en krijgen iets anders. Dit is niet de analyse van een ultralinkse splintergroep, maar van een ervaren politieke insider.

Lokaal is het al niet anders. In mijn stad is GroenLinks al jaren de grootste partij. Ik kan u gerust- dan wel teleurstellen: hier is de revolutie niet uitgebroken.

Democratie moet meer zijn dan één keer in de vier jaar je stem geven op een partij of een poppetje dat daar vervolgens mee doet wat hem of haar goeddunkt om met uitkomsten te komen waar niemand om heeft gevraagd; in de praktijk is de macht van lobbyisten veel groter dan die van kiezers.

Opkomst populisme

Dat frustreert. Daarvan getuigt niet alleen het groeiend aantal niet-stemmers, ook de opkomst van het populisme kan gezien worden als een manier van kiezers om hun invloed te laten gelden, hoe onbeholpen dan ook.

Ik ben niet van het slag dat zegt dat politici zakkenvullers zijn. Integendeel: ik geloof dat de meeste politici integere mensen zijn die oprecht hun best doen. Maar het systeem deugt niet.

Ik heb geen pasklare oplossing voor hoe het precies anders moet. Maar ik weet wel dat er niets verandert als ‘de politiek’ niet bereid is macht te delen met burgers. Dat kan door volksraadplegingen op landelijk en lokaal niveau. Dat kan door wijkbewoners écht inspraak te geven bij de inrichting van hun buurt, en het geld daarbij te leveren.

Klimaatverandering

Een levende democratie betrekt burgers actief bij keuzes, niet één keer in de vier jaar, maar het hele jaar door. Waarom zouden we geen referendum houden over maatregelen tegen klimaatverandering of hogere belastingen voor multimiljonairs? Te ingewikkeld, wordt dan gezegd, dat kun je burgers niet aandoen. Wat je ze blijkbaar wel kunt aandoen is vuistdikke verkiezingsprogramma’s lezen van zeventien partijen om een verantwoorde keuze te maken.

Natuurlijk is er weer een onderzoek aangekondigd naar de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het zoveelste. En ik kan u nu al voorspellen: over een week gaat iedereen over tot de orde van de dag en horen we daar niets meer over.

Er verandert pas wat als de politiek bereid is naar zichzelf te kijken. In plaats van niet-stemmers te depolitiseren als een stelletje sneue ‘deplorables’ zouden politici de niet-stem ook serieus kunnen nemen als een politiek signaal dat er echt wat moet veranderen. Tot die tijd blijft niet-stemmen voor degenen die echt iets anders willen de enige optie. En bij uitstek een politieke daad.

Mac van Dinther is redacteur van de Volkskrant.