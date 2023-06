Opinie: Niet alleen dominees, ook koopmannen willen weten hoe hun product is gemaakt

Mijndelving door een kind in de Ambrosary-mijn in Madagaskar. Beeld Arie Kievit

Het sloeg in als een bom. In 2016 publiceerde Amnesty International een rapport over de arbeidsomstandigheden in de kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo. En die waren kortgezegd abominabel. In smalle, zelfgemaakte tunnels moesten mijnwerkers dagelijks de grond in om het voor batterijen zo broodnodige metaal te delven. Vaak liepen ze chronisch longletsel op. Intussen moesten kinderen de zakken met zware rotsstenen versjouwen. Grote elektronicabedrijven als Apple, Samsung en Sony bleken van niets te weten. De vraag hoe het kobalt dat in hun producten zat gewonnen was, stelden ze niet.

Over de auteurs

Maarten Biermans is partner bij Prow Capital, docent bij de Amsterdam Business School (UvA) en is gepromoveerd op morele onderbouwing van internationale arbeidsnormen. Arend Hulshof is journalist en oud-hoofdredacteur van mensenrechtenblad Wordt Vervolgd. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Op het eerste gezicht was dat misschien zo gek ook niet. De consumentenbedrijven waren immers zelf geen eigenaar van die mijnen, en waren zelfs geen directe klant. Het waren lokale handelaren die de metalen doorverkochten aan een Chinese mineralengigant, voordat het materiaal bij de elektronicaproducenten kwam waar Apple, Samsung en Sony zaken mee deden. En als er dan zoveel handen tussen de mijnbouwers en de consumentenbedrijven zitten, hoe kun je die laatste groep dan toch verantwoordelijk stellen?

Toch is dat wel wat al langer van hen wordt verwacht. Weliswaar stemde het Europarlement donderdag pas in met de komst van de wet die bedrijven daartoe verplicht, en werd een vergelijkbaar Nederlands wetsvoorstel eerder dit jaar op de lange baan geschoven. Richtlijnen van zowel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als de Verenigde Naties stellen al veel langer zulke eisen. Uit een eveneens donderdag verschenen rapport van Sdu bleek dat driekwart van de bedrijven inmiddels beleid heeft ontwikkeld over milieu en mensenrechten.

Toch maken multinationals zich kwaad over de ontwikkelingen. In Brussel voerden zij een felle lobby tegen de wet en in Nederland uitte het bedrijfsleven eerder dit jaar felle kritiek over de op handen zijnde regels. Boskalis-ceo Peter Berdowski dreigde zelfs met zijn bedrijf uit Nederland te vertrekken. ‘De dominee preekt steeds luider van de kansel, maar hij is de koopman inmiddels vergeten’, zei hij somber. Ook Heineken-topman Dolf van den Brink zei later in de Volkskrant dat er alleen nog een dominee dreigde over te blijven. En daar sneden ze een vermeende tegenstelling aan die al langer achterhaald is.

Misverstand

Laten we eerst een misverstand uit de wereld helpen: het is niet zo dat bedrijven diepgaand onderzoek moeten doen om vervolgens alle misstanden binnen de gehele keten in een keer te laten verdwijnen. Dat wordt wel beweerd, maar niemand kan en zal dat van hen verwachten. Bedrijven zijn alleen verplicht het gesprek met leveranciers aan te gaan om te kijken wat er mis is en daar een realistisch actieplan voor op te stellen. Dat alles in volledige transparantie.

Gesprekken met leveranciers en de vraag waar zij hun grondstoffen vandaan halen is niet alleen iets dat dominees voorschrijven. Zeker niet. Een goede koopman wil ook weten hoe er wordt gewerkt en hoe groot de risico’s zijn om zaken te doen met bepaalde partijen.

Het Amnesty-rapport over de Congolese kobaltwinning verdween daarom zeker niet zomaar in een lade. Westerse bedrijven maakten voortaan liever gebruik van kobalt uit Marokko of Australië. En diverse autofabrikanten deden alleen nog zaken met het Zwitserse Glencore.

Ook dat bedrijf beheert kobaltmijnen in Congo, en is zeker niet smetvrij. Het wordt beschuldigd van corruptie en het betalen van smeergeld aan Congolese overheidsfunctionarissen. Maar de arbeidsomstandigheden lijken er wel beter op orde te zijn, en in elk geval is het bedrijf er transparanter over.

Risicovol

Natuurlijk zal meespelen dat de Apple’s, Samsungs, BMW’s en Tesla’s van deze wereld liever niet in negatieve zin genoemd worden in Amnesty-rapporten. Maar minstens zo belangrijk zal het zijn dat zij liever geen zakendoen met schimmige bedrijven waarvan niet duidelijk is hoe ze te werk gaan. Dat is simpelweg te risicovol voor de handel.

Sterker nog: het is niet aannemelijk dat westerse banken hen zullen financieren voor de handel in andere Congolese kobaltwinning dan die van Glencore. De financiële risico’s zijn te groot. Zoals die ook te groot zijn voor de handel in kleding, voedsel of welke product dan ook: als er mensenrechtenschendingen aan kleven, zullen investeerders niet happig zijn om mee te doen.

Als westerse bedrijven er om zakelijke redenen goed aan doen wel die kritische vragen te stellen, waarom zijn sommigen dan toch tegen de nieuwe wetgeving? En waarom is er dan nog steeds een felle onderhandeling gaande over de precieze wettekst? Waarschijnlijk omdat iedere extra verplichting er voor hen één te veel is, dus ook de verplichting tot het stellen van deze vragen.

Maar grootste doorn in het oog is waarschijnlijk de verplichting tot transparantie. Want welke multinational wil nou toegeven wat er afgelopen jaar fout is gegaan? Je actieplan tot verbetering kan nog zo sterk zijn, je wilt als consumentenbedrijf liever niet dat klanten weten dat er misschien wel kinderarbeid aan jouw product kleeft.