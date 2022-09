Opinie: Niemand verlaat zomaar zijn thuis. Vluchten is een vorm van geloof

Het aanmeldcentrum in Ter Apel, juli dit jaar. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In de winter van 1993 belandden mijn broer en ik vanuit Syrië in Nederland. Ons vluchtverhaal was twee jaar daarvoor begonnen in Koeweit, toen Saddam Hoessein met zijn leger het land binnenviel. Via Jordanië en Syrië bereikten we uiteindelijk Nederland waar onze vlucht, zo hoopten we, zou eindigen. In het KLM-vliegtuig uit Damascus namen mijn broer en ik die nacht een drastische en noodzakelijke beslissing.

Het aangevallen Koeweit wilde ons niet meer hebben. En we wisten dondersgoed dat we niet terug konden naar Liberia, ons land van herkomst, waar een bloedige oorlog woedde. Onze toekomst was onzeker, ons hele bestaan stond op losse schroeven. Om ons verblijf in het land van aankomst, Nederland, te garanderen, was een buitengewone daad nodig.

Over de auteur Vamba Sherif is schrijver.

We besloten de documenten waarmee we onze identiteiten konden bevestigen, in dit geval onze Liberiaanse paspoorten, te vernietigen.

Vluchten is jezelf aan het onbekende overleveren; je zonder nadenken aan het gevaar blootstellen. De bestemming biedt geen zekerheid. Niets is zeker. Maar de vluchteling waagt de sprong toch. Vluchten is een vorm van geloof.

Trillende handen

Ik weet tot op de dag van vandaag nog hoe ik de twee paspoorten in mijn handen hield, hoe ik opstond uit mijn stoel en naar de wc liep. Er was angst voor het gevolg van mijn handelen, maar groter was de vastberaden overtuiging dat ik deze daad moest verrichten. In die benauwde smalle ruimte, verscheurde ik met trillende handen de documenten op grond waarvan we, mocht onze asielaanvraag in Nederland niet gehonoreerd worden, het land uit gezet konden worden. Teruggestuurd worden naar Liberia moesten we ten koste van alles zien te voorkomen. We hadden genoeg meegemaakt. We wisten hoe je als vluchteling langzaam je menszijn kunt verliezen.

Twee jaar eerder konden we in diepst van de nacht Koeweit verlaten door exorbitante bedragen aan smokkelaars te betalen. Ze brachten ons met een bus die voor goederenvervoer werd gebruikt naar de grens met Irak en Jordanië. Met een andere bus vluchtten we daarna richting Amman. Maar daar kwamen we niet terecht. We werden gedumpt in een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld, gesitueerd in een niemandsland. Daar was ik getuige van het ergste wat de mens kan overkomen: honger, wanhoop, dood, ellende. Met dat beeld voor ogen, besloten we onze paspoorten te vernietigen.

We wilden niet meer vluchten. We waren het vluchten zat. Nederland moest onze eindbestemming zijn.

Bek van een haai

‘Niemand verlaat thuis, tenzij thuis de bek van een haai is’, zong de Somalische dichter Warisan Shire, zelf ooit vluchteling. ‘Niemand verlaat thuis, tenzij thuis je achternazit.’ Het thuis dat mijn broer en ik hadden verlaten, Liberia en Koeweit, waren de mond van een haai geworden. Wat ooit thuis was, betekende nu de dood.

Ik moest aan dat alles denken toen ik afgelopen week het debacle zag dat de vluchtelingenproblematiek in Ter Apel is geworden. Ik zag mijn broer en mijzelf, toen ik naar de vluchtelingen keek die op de Nederlandse deur kwamen aankloppen, hopend op de zekerheid die hen ontnomen was in het land van herkomst. Elke vluchteling in Ter Apel en elders in het land heeft een verhaal, draagt een verleden mee dat erger is dan dat van mijn broer en ik.

Laatste strohalm

Het is een gevoel dat voorbij pijn gaat wanneer iemand zijn hele bestaan op één hoop, op een droom, op een geloof heeft gevestigd en die in rook op ziet gaan. Het is onbeschrijfelijk als iemand familie en geliefden heeft zien sterven, bij ons veiligheid hoopt te vinden en tot het besef komt dat we die veiligheid niet kunnen bieden. We moesten ons schamen als we hem of haar het geloof in een beter leven, die laatste strohalm, ontnemen.

Nederland moet een humaan vluchtelingenbeleid voeren. In plaats van vluchtelingen als probleem te beschouwen, moeten we naar hun verhalen luisteren en hun vertrouwen winnen. In de plaats van een lijst van regels en plichten voor ze uit te vouwen, is de eerste opdracht hen op hun gemak te stellen, ze het gevoel van veiligheid te geven. Je kunt niet verwachten dat omstandigheden waarin je zelf niet dagen of weken zou willen doorbrengen, het beste in een mens boven halen. Pas als je hen met respect en van mens tot mens benadert, zijn vluchtelingen in staat ons met hun talenten te verrassen en te belonen.

Een mens is een wonder. Laten we niet vergeten dat een vluchteling een mens is.