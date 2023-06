Opinie: Neem de macht van de ambtenaar serieus en voer tuchtrecht in

Ambtenaren van het ministerie van Justitie. Beeld ANP

Het debat over welke rol ambtenaren moeten vervullen is weer eens opgelaaid. Recent nog berichtte de rijksrecherche over criminele netwerken die steeds vaker en doelbewust ambtenaren corrumperen. In de toeslagenaffaire en in het Groningse gasdossier zouden ambtenaren doelbewust informatie hebben achtergehouden om hun minister ‘uit de wind te houden’. Bovendien wordt van ambtenaren heel wat verwacht om de politiek een duwtje in de rug te geven en snel de klimaatcrisis te verhelpen.

Wat is de rol van de ambtenaar? Moeten ambtenaren ‘activisten’ worden, zoals onlangs werd betoogd, of moeten ambtenaren louter uitvoerend werk verrichten aan de leiband van de minister? Dát er aandacht is voor de positie van de ambtenaar is goed. Het debat zou echter minder moeten gaan over de vraag óf ambtenaren macht uitoefenen en meer over de vraag hoe wij de ambtelijke invloed beter kunnen controleren.

Een vruchtbaar debat over de positie van ambtenaren begint met de erkenning dat ambtenaren reële macht hebben. Dit feit kent een aantal oorzaken: de optuiging van de sociale verzorgingsstaat en de daarvoor benodigde kennis en expertise die de wetgevende macht niet bezat en werd gevonden bij de uitvoerende macht. Daarnaast de verzelfstandiging van bestuursorganen, digitalisering, en de internationalisering en europeanisering van wetgeving en beleid. Deze constatering heeft zeker in het verleden nogal eens geleid tot een kramp over de ‘vierde macht’.

19de-eeuws parlement

Maar het willen terugdraaien van de huidige situatie getuigt van weinig werkelijkheidszin. Het is een romantisch idee van een 19de-eeuws parlement: alsof het Binnenhof niet allang in de schaduw van de Haagse ambtenarentorens is komen te staan. Het tegenovergestelde, het verder ontketenen van de ‘vierde macht’ door de ambtenaar als activist een persoonlijk moreel kompas te laten volgen, zonder daarbij serieus over controlemechanismen na te denken, is staatsrechtelijk onverantwoord. De erkenning van de ambtelijke invloed binnen ons parlementaire systeem stelt ons juist in staat om na te denken over verstandige manieren om die invloed te controleren. Alleen een macht die wordt erkend, kan als macht worden gecontroleerd.

Bij controlemogelijkheden wordt vaak gekeken naar de versterking van de parlementaire invloed, waarbij steevast wordt verwezen naar de verhoging van het aantal Kamerleden en de vergroting van de ondersteuning bij het voeren van beleidsdebatten in het Kamers. Nu is het aantal parlementariërs relatief laag en kan de ondersteuning zeker beter. Dit laat echter onverlet dat deze Kamerleden zelfs bij een verdubbeling alsnog ministeries met duizenden ambtenaren moeten controleren. En die ambtenaren zullen in kennis en mogelijkheden een nog steeds relatief beperkt aantal parlementariërs veruit overtreffen.

Wat het voeren van beleidsdebatten betreft valt evenmin veel heil te verwachten. De spreekwoordelijke duivel zit altijd in de details; details die in een dergelijk debat op hoofdlijnen niet aan bod kunnen komen.

Ambtelijk vakmanschap

Meer valt te verwachten van interne controlemechanismen. Ik noem twee mogelijkheden: ten eerste zou men helderder kunnen formuleren aan welke eisen ambtenaren en ambtelijk werk moeten voldoen. De discussie over ‘ambtelijk vakmanschap’ binnen en buiten ministeries biedt inspiratie. Die eisen zouden allereerst verwerkt kunnen worden in vacatureteksten en wervingscampagnes. Dat betekent: ambtenaren niet langer mede selecteren op ‘politieke sensitiviteit’, zoals De Groene Amsterdammer onlangs aantoonde, maar eisen dat ambtenaren een specialistische, relevante opleiding hebben gevolgd.

Kennis en kunde die zij kunnen inbrengen bij het vormgeven van beleid en het ontwerpen van wet- en regelgeving. Hiermee worden ambtenaren in staat gesteld om niet primair de politiek verantwoordelijken te dienen, maar ook om op inhoudelijk, kwalitatief hoogstaand beleid te worden beoordeeld. Daarmee wordt het gewenste probleemoplossend vermogen bovendien vergroot, omdat zij door hun expertise problemen herkennen en weten hoe deze opgelost kunnen worden. Dat lijkt mij, gezien de vele crises die ons land nu lijken te teisteren, een hoopvolle gedachte.

Ambtelijk tuchtrecht

Deze standaarden kunnen vervolgens opgenomen worden in een systeem van ‘ambtelijk tuchtrecht’. Dat klinkt heftig, maar in wezen verschilt het niet van andere bijzondere beroepen die hun eigen normen handhaven, zoals advocaten en artsen. Een dergelijk systeem stelt ons in staat aan de buitengewone democratische en rechtsstatelijke functie van ambtenaar buitengewone eisen te stellen. Eisen die niet alleen gaan over inhoudelijke kwaliteiten en de noodzaak van het bijhouden van kennis, maar ook over de ambtelijke omgang met de burger en op onderling gedrag.

Dat de rol en de positie van ambtenaren onderwerp van debat zijn, is aan te moedigen. De romantische kramp is daarbij onnodig; de activistische ambtenaar is een staatsrechtelijk dwaalspoor. Nodig is dat we de ambtelijke macht openlijker erkennen, om die macht vervolgens te kunnen onderwerpen aan verstandige en effectieve controlemechanismen. Daarover zou het debat over de ambtenaren moeten gaan.