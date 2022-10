Opinie: Nee, de premier is niet de baas van Nederland

Premier Mark Rutte in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer tijdens een openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Vandaag keert de Tweede Kamer terug van het herfstreces. Hopelijk hebben de Kamerleden hun tijd ook gebruikt om terug te kijken op de eerste weken van het nieuwe parlementaire jaar. Die stonden in het teken van de huidige, diverse crises en van de parlementaire enquêtes over vorige crises.

In veel publicaties ging het daarbij vooral over de rol van de minister-president. Mijn conclusie: zijn rol is te groot; we zien hem te veel en te vaak. Zowel in de Kamer als in de media.

Over de auteur Jaap van der Ploeg is voormalig chef politieke redactie van het NOS Journaal, oud-directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst en nu partner bij Schinkelshoek & Verhoog.

De debatten en verhoren de afgelopen weken gaven een aardig inzicht hoe in de Haagse keuken de maaltijden worden voorbereid. De recepten zijn bekend, maar wie roert er in de pannen? Ambtenaren nemen per jaar duizenden beslissingen waarvan verreweg de meeste niet worden voorgelegd aan een minister of staatssecretaris.

Het hangt af van de bestuurlijke en politieke sensitiviteit van de ambtenaar of politiek verantwoordelijken daarbij worden betrokken dan wel om een mening wordt gevraagd, zo bleek de afgelopen weken bijvoorbeeld bij de verhoren over Groningen.

Als dat laatste gebeurt, hangt het af van de bewindspersoon of hij of zij daarbij andere bewindspersonen betrekt of het zelfs in de ministerraad aan de orde stelt, omdat het onderwerp het kabinet als geheel raakt. En pas dán is de premier als voorzitter van de ministerraad aan zet. Eerder niet.

Optreden

Eind jaren ’60 begin ’70 was Piet de Jong premier. Als politiek redacteur van het NOS Journaal heb ik daar het staartje van meegemaakt. Hij verscheen één keer in de week op de televisie: op vrijdagavond tijdens het wekelijkse gesprek; een instituut dat nog steeds op dezelfde manier in stand wordt gehouden, zij het dat de premier en de interviewer nu staan in plaats van zitten. Ook in de Tweede Kamer trad de premier zelden op. Het optreden in de Kamer en de media was een zaak voor de vakministers en staatssecretarissen.

Natuurlijk: de verantwoordelijkheden van de minister-president zijn nationaal en internationaal – Europa – toegenomen en daar hoort parlementaire en publieke verantwoording bij. Maar het evenwicht is nu echt zoek.

Bij ieder wissewasje wordt de premier ter verantwoording geroepen, zowel in de media als in de Kamer, terwijl de primaire inhoudelijke verantwoordelijkheid in veel gevallen ligt bij de vakminister. De premier gaat op de stoel van de bewindspersoon zitten en de verantwoordelijke minister staat erbij als zijn assistent.

Bespottelijk

Het duidelijkst kwam dit naar voren bij de wekelijkse persconferenties over corona. Eerst kwam de premier met het nieuws – inclusief het voordoen van het niezen in de elleboog – daarna de vakbewindslieden en eventueel een deskundige (Jaap van Dissel). Een bespottelijke vertoning. Deze rol is de premier onwaardig. Eenmaal sprak hij vanuit het Torentje het volk toe. Dát paste bij wat ik de ‘waardigheid van het ambt’ noem.

De hoofdlijnen zijn voor de minister-president en al het overige behoort tot het pakket van de andere bewindslieden. De techniek van het niezen in de elleboog is trouwens de taak van de Jaap van Dissels van deze wereld.

Als we de waardigheid en de houdbaarheid van het premierschap willen waarborgen, moet de minister-president zich niet bemoeien met de taken van de vakbewindslieden. Dit is ook eerlijker voor de vakministers: zij zijn niet de assistent van de premier. Ze hebben hun eigen portefeuille en hebben het recht daarin autonoom te zijn. En als er een crisis is, hoeft het heus niet altijd de premier te zijn die coördineert. Het kabinet kan ook een van de vakministers als coördinerend bewindspersoon aanwijzen.

Dat voorkomt tevens de situatie dat de premier als coördinator kan schitteren als het goed gaat en zijn snor drukken (‘nee, dat is voor de vakminister’) als het lastig wordt. Voorbeeld: wel elke avond in beeld bij de coronacrisis, maar bij de toeslagenaffaire elke verantwoordelijkheid ontlopen.

Beter

En uiteindelijk is het ook beter voor hemzelf, want dan komt er een einde aan de ongewenste situatie dat de premier van de vroege ochtend tot de late avond van het ene naar het andere crisisberaad rent. Nu hebben we een premier die vrijgezel is, maar wellicht is zijn opvolger een man/vrouw die ’s morgens de kinderen in de bakfiets naar school wil brengen.

Communicatiedeskundigen van Ruttes partij zullen tegenwerpen: hoe vaker de premier in beeld is, des te beter scoren we electoraal. Maar kwantiteit gaat niet boven kwaliteit; ik denk zelfs dat een premier met een ‘waardig’ imago beter zal scoren – zeker in onzekere tijden.

Een beter evenwicht dus tussen de premier en de vakministers. Want nee, de premier is niet de baas van Nederland, zoals veel mensen in ons land denken. Hij is voorzitter van de ministerraad, maar verder is hij de eerste onder zijn gelijken, de primus inter pares.

En dan nog één ding: laten we alsjeblieft een voorbeeld nemen aan andere landen en de zittingstermijn van de premier beperken. Twee maal vier jaar is een mooie periode. Weet iedereen waar hij aan toe is.