Opinie: Nederlandse slavernijexcuses moeten ook gaan over genocide op indianen

De Nederlandse regering gaat excuses maken voor het slavernijverleden. Dat is los van het precieze moment een verstandig besluit; slavernij is onmenselijk, nu en toen, ook al kwam je er toen misschien makkelijker mee weg.

Over de excuses is lang nagedacht; compleet met een adviescollege en bezoeken van politici aan (voormalige) koloniën. Dat leverde twee begrenzingen aan de excuses op, die hier relevant zijn. Ten eerste beperkt het zich tot transatlantische slavernij en ten tweede betreft het uitsluitend slavernij die direct of indirect onder Nederlands gezag plaatsvond. Naast excuses gaat het om erkenning van het onrecht, herstel, bewustwording en versterking van kennis.

Over de auteur Serv Wiemers is internationaal jurist en schrijver van het boek Indianen, Beelden van een niet-verdwenen volk.

Met dat laatste is wat mis. Want weinigen zijn zich ervan bewust dat de eerste transatlantische slavenhandel niet van oost naar west (van Afrika naar Amerika), maar van west naar oost (van Amerika naar Europa) plaatsvond.

In de huidige rapporten over slavernij is vreemd genoeg weinig te vinden over de oorspronkelijke bewoners van Amerika. De Europese ‘ontdekking’ van hun wereld vormde het begin van de slavenhandel. Velen zien Christoffel Columbus, die in 1492 contact maakte met het Westelijk halfrond, als een held of in ieder geval een ontdekkingsreiziger. Indianen (de term waar ze zelf over het algemeen de voorkeur aan geven) kennen Columbus helemaal niet als held, maar als veroveraar, verkrachter, moordenaar, en, jawel, als slavenhandelaar.

Vriendelijk en minzaam

Het leek zo goed te beginnen. Columbus schreef nog: ‘Zo vredelievend zijn deze mensen, dat ik durf te zweren, dat er op aarde geen beter volk bestaat. Ze hebben hun naasten lief als zichzelf en in de omgang zijn zij altijd vriendelijk en minzaam. … Hun manieren zijn fatsoenlijk en lofwaardig.’ Dit vormde echter geen beletsel deze indianen onmenselijk te behandelen.

Columbus en zijn mannen begonnen al snel een handel in indiaanse meisjes als seksslaven. Volwassenen en kinderen werden voor de kolonisten aan het werk gezet of aan hun honden gevoerd. En Columbus bracht op zijn reizen honderden slaven mee uit Amerika naar Europa: transatlantische slavernij.

De onmetelijke grofheid van Columbus en de zijnen – binnen twee jaar vonden naar schatting 250.000 indianen op Hispanolia (het huidige Haïti en de Dominicaanse Republiek) de dood – maakte hem rijk, maar keerde zich ook tegen hem. Er was snel weinig slavenkracht meer over. En ook toen al kreeg Columbus kritiek op zijn barbaarsheid.

Genocide

Sommigen in Nederland zullen zich afvragen wat wij te maken hebben met de Spaanse grofheden. Maar er is ook direct of indirect onder Nederlands gezag genocide gepleegd op inheemse Amerikanen. Nederland was een van de koloniale mogendheden. Onder leiding van Willem Kieft, gouverneur van Nieuw Nederland (het gebied rond het huidige New York), vielen onze troepen in de 17de eeuw willekeurige dorpen aan en vermoordden honderden mannen, vrouwen en kinderen.

Die kolonie groeide uit tot de Verenigde Staten; het Nederlandse stempel bleef. Twee Amerikaanse presidenten van Nederlandse komaf spanden de kroon wat betreft de indiaanse genocide. Martin van Buren (1837-1841) liet indianen deporteren via de beruchte Trail of Tears; zeker tienduizend kwamen daarbij om het leven. Theodoor Roosevelt (1901-1909) stelde dat de enige goede indiaan een dode indiaan is.

Formele excuses

Het vloeit allemaal rechtstreeks voort uit de Nederlandse kolonisatiedrang. Onlangs zei een leider van de Lakota (Sioux): ‘Wij willen erkenning van de genocide en formele excuses. Ook van Europese landen. Vanuit Europa kwamen de mensen die onze wereld overhoop hebben gehaald.’

In de Nederlandse slavernijdiscussie wordt terecht gesproken over de voortdurende gevolgen ervan, in de vorm van achterstelling en racisme. De voortdurende gevolgen voor indianen zijn minder bekend, maar zeker zo heftig omdat daar de kolonisatie voortduurt.

Nog gemiddeld iedere maand sterft er een inheemse taal uit. Sociale problemen zijn nergens zo groot als binnen de inheemse gemeenschappen. Indianen hebben een grotere kans door de politie te worden gedood dan andere mensen van kleur.

Het buitensporige geweld tegen indianen die de aanleg van oliepijpleidingen door hun land willen voorkomen, is een ander voorbeeld. De kostscholen, waar indiaanse kinderen van hun ouders werden gescheiden en ‘beschaving’ werd bijgebracht, zijn inmiddels gesloten. Maar dat hoofdstuk is nog niet afgesloten. Het afgelopen anderhalf jaar werden in Canada duizend kinderlijkjes bij missiescholen gevonden – volgens onderzoekers slechts het topje van de ijsberg. In de VS is nu ook onderzoek gaande bij de kostscholen.

Superioriteitsgevoel

In bredere zin gaat het in de huidige discussie over het misplaatste superioriteitsgevoel van de Europeanen dat zo’n onnoemelijk leed heeft veroorzaakt in Afrika en Amerika. Dat is het echte probleem. Dus moet het in de excuses – en erkenning, bewustwording en herstel – gaan over de transatlantische slavernij, zowel oost-west als west-oost, en over de indiaanse genocide. Nederland doet nu een stap, maar zet die stap dan toch helemaal. Dit is het moment.