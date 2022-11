Opinie: Nederlanders houden zichzelf voor de gek. Vrouwenrechten worden ook hier bedreigd, door christenen in pak

Poster tegen abortus op een reclamezuil bij Zaltbommel. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een dikke week geleden was er de Week van het Leven: de propagandacampagne van ‘pro-life’-organisatie Schreeuw om Leven. Met misleidende spotjes, websites en billboards en hun roemruchte ‘Mars’ proberen ze vrouwen hun zelfbeschikkingsrecht te ontnemen.

Over de auteur Annemieke van Straalen is bestuurslid bij belangenorganisatie AVA en oprichter van Baas In Eigen Buik 2022.

Christenfundamentalisten, onder wie prominente politici, proberen hiermee in ons land toe te werken naar de situatie zoals in de Verenigde Staten, waar hun christenbroeders het abortusrecht bijna tot een minimum hebben beperkt.

Nepnieuws

Machthebbers en burgers staan erbij en kijken naar hoe nepnieuws wordt verspreid, het maatschappelijke anti-abortusgeluid steeds harder klinkt en er door de extreem-christelijke lobby honderden miljoenen worden uitgetrokken om dit voor elkaar te krijgen. Dat dezelfde mensen vervolgens hun afgrijzen uiten over de uitholling van vrouwenrechten in Iran, is frappant. Daar zijn het eveneens religieuzen die de positie van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen ondermijnen. Zij beroepen zich hierbij alleen op een ander heilig boek.

Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, sprak eind september op Twitter nog zijn bewondering uit voor de vrouwen die in de straten van Iran hun leven riskeren om te vechten voor hun vrijheid. Zij strijden voor hun fundamentele zelfbeschikkingsrecht: om zich te mogen kleden zoals ze willen; om vrije keuzes te mogen maken over hun eigen lichaam.

Ingrepen basispakket

Ondertussen was het zijn partij die het, samen met de SGP, in 2004 voor Nederlandse verzekeraars mogelijk maakte om ‘sterk controversiële’ onderdelen weg te laten uit het verplichte basispakket, zoals abortus en (de meeste) ivf-behandelingen. Bovendien verspreidde zijn ChristenUnie-collega Don Ceder in 2020 tijdens de Mars voor het Leven-livestream nog desinformatie over de zogenaamde gevolgen van abortus.

Even opmerkelijk is het optreden van SGP-leider Kees van der Staaij, die in oktober, overigens samen met Segers, een motie indiende waarin werd opgeroepen tot nader onderzoek van de dood van de Iraanse feministisch activiste Jina Mahsa Amini.

Dit terwijl Van der Staaij zich hier in Nederland inzet om vrouwenemancipatie terug te dringen en feministen de mond te snoeren. Hij en zijn partij vinden dat vrouwen niet zelf over hun lichaam zouden mogen beslissen. Van der Staaij is een graag geziene gast bij de Mars voor het Leven en verkiest openlijk de ‘rechten’ van een onontwikkeld stukje weefsel boven die van de vrouw.

Hypocrisie

Los van de hypocrisie van beide heren, valt ook de Nederlandse burger iets aan te rekenen. Die distantieert zich luidkeels van het onrecht in Iran, maar doet niets tegen gelijksoortig onrecht hier in Nederland. Hoewel steun voor de feministische strijd elders belangrijk is, mag dat niet afleiden van de noodzaak voor opstand in ons eigen land.

Want de anti-abortuslobby en ‘anti-genderbeweging’ worden actief gesponsord door organisaties in onder andere de VS en Rusland. Tussen 2009 en 2018 investeerden tegenstanders van het zelfbeschikkingsrecht ruim 700 miljoen dollar in het bestrijden van onder andere het abortusrecht.

Vrouwen gaan overal ter wereld de straat op met de eis zélf te mogen beslissen over hun kleding, haardracht, lichaam en baarmoeder, zo herinnerde feministisch auteur Mona Elthawy mij deze week aan in een van haar essays.

Sluipmoordenaar

Nederlanders houden zichzelf voor de gek als ze zichzelf veilig wanen voor patriarchale en religieus gefundeerde krachten zoals die in Iran. Ook hier wordt als een sluipmoordenaar gemorreld aan onze mensenrechten, met campagnes zoals de Week voor het Leven als een van de weinige openbare signalen. Hier geen mannen met baarden, maar heren in pak.

Laten we ze leren herkennen en ook hier ons blijven verzetten tegen de inperking van het zelfbeschikkingsrecht. Een tegengeluid is noodzakelijker dan ooit.