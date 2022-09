Opinie: Nederland zit ook vandaag de dag tot over zijn oren in de slavernij

Een textielarbeider in in de buurt van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. De geverfde stoffen veroorzaken tal van huidziekten. Beeld Getty

‘Doe het Wilberforce, klaag ze aan! Blaas hun gore, smerige schepen uit het water. Doe het, in Godsnaam!’ Zo vuurde John Newton, voormalig kapitein van een slavenschip, in de 18de eeuw de Britse parlementariër William Wilberforce aan in diens strijd de slavernij bij wet te verbieden.

Over de auteur Gertjan de Jong werkt bij International Justice Mission Nederland.

Hoe ‘goor en smerig’ de trans-Atlantische slavenhandel was, wordt duidelijker nu er steeds meer feiten uit historisch onderzoek naar buiten komen. Historicus Gert Oostindie concludeerde na uitgebreid onderzoek in 2020 dat Rotterdam tot ‘over zijn oren in de slavernij zat’. ‘Burgemeesters, bestuurders, ondernemers en zeevaarders, ze deden allemaal mee aan het systeem van slavenhandel. Vrijwel niemand gaf blijk van ethische bezwaren.’

Het is terecht en van fundamenteel belang te erkennen welk gruwelijk leed tot slaaf gemaakten door de eeuwen is aangedaan – leed dat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Tegelijk staat er een olifant in de kamer: miljoenen niet-westerse arbeiders worden vandaag uitgebuit ten behoeve van onze welvaart. Zo berekenden de economen Paul Schenderling en Matthias Olthaar dat voor de Nederlandse economie 13,8 miljoen niet-westerse arbeiders aan het werk zijn. Omgerekend is dat 1,8 fte per Nederlands huishouden.

Verschillen

Uiteraard zijn er verschillen tussen de moderne slavernij en de trans- Atlantische slavenhandel. Er worden geen miljoenen mensen meer uit Afrika naar Europese koloniën versleept. Wel worden buiten het Europese zicht miljoenen niet-westerse kinderen, vrouwen en mannen uitgebuit ten bate van ons.

Onder moderne slavernij verstaan de onderzoekers van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (IAO): ‘Gevallen van uitbuiting, waarin een persoon niet kan weigeren of vertrekken door bedreigingen, geweld, dwang, misleiding en/of machtsmisbruik’. Recent IAO-onderzoek (Forced Labour and Forced Marriage, 12 september) meldde dat het aantal slachtoffers van moderne slavernij in vijf jaar tijd is gestegen van 24,9 miljoen mensen naar bijna 27,6 miljoen. Tot veel publiciteit of verontwaardiging leidde deze onthulling niet.

Dat is opmerkelijk. Je kunt namelijk moeilijk ontkennen dat die slavernijgroei niets met ons en onze economie te maken heeft. Blijkens het rapport zijn rijke landen volop verbonden met moderne slavernij en dwangarbeid in de lange productieketens. Uitbuiting komt vooral voor in de productie van ruwe materialen aan het begin van een productieketen, zoals het oogsten van cacaobonen.

In Bangladesh werken kinderen met levensgevaarlijke chemicaliën voor kleding die hier in de winkels hangt te pronken. Voor de Thaise visserij worden in arme dorpen in Cambodja mannen geronseld en op vissersboten gezet. Als slaaf, want als ze niet goed presteren, worden ze de oceaan in geduwd. ‘Er bevindt zich hier een berg van menselijke botten in zee’, vertelde een ervaringsdeskundige van deze slavenhandel in de documentaire Ghost Fleet (Spookvloot).

Weinig verontwaardiging

Hoe kan het dat er zo weinig verontwaardiging is over deze georganiseerde misdaad? Het probleem is: deze tot slaaf gemaakten blijven buiten ons blikveld. De timmerman die mijn rotte kozijndelen vervangt, die ik ken en zie, betaal ik vanzelf een eerlijke prijs. Maar ik heb er veel minder problemen mee voordelig voedsel, kleding en elektronica aan te schaffen waarvoor kinderen, vrouwen en mannen in den vreemde zijn uitgebuit.

Moderne slavernij is volop verweven met ons dagelijks bestaan. De laptop waar ik deze woorden op tik, is er niet vrij van. De kobalt in mijn laptopbatterij komt hoogstwaarschijnlijk uit Congo. Congolese kinderen graven voor een paar dollar per dag tunnels, op zoek naar dat kobalt. Geregeld storten die tunnels in.

Moderne slavernij is in feite overal – dat kan totaal verlammen, want wat kun je doen tegen zo’n veelkoppig monster? Toch loont het wel degelijk de moeite om, stap voor stap, de strijd met dit monster aan te gaan.

Binnenkort wordt een wet voor internationaal maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen (IMVO) ingediend. Dat is in vervolg op het op 14 september door de Europese Commissie gepubliceerde voorstel dat producten gemaakt met dwangarbeid verbiedt op de Europese markt. Want nu is het nog zo dat bedrijven die mensen in hun productieketen menselijk willen behandelen, zichzelf uit de markt prijzen. Eerlijkere wetgeving kan een einde maken aan deze scheve situatie.

Daarnaast is het fundamenteel om te investeren in rechtssystemen in productielanden. Straffeloosheid tegengaan is dé manier om moderne slavernij uit te bannen. Medewerkers van de International Justice Mission (IJM) merken dat bijvoorbeeld in Ghana. In samenwerking met de politie bevrijden ze kinderen uit slavernij, geven hen traumazorg, maar strijden ook voor de veroordeling van hun uitbuiters.

Ook in grote gebieden in Zuid-Azië blijkt de combinatie van bevrijdingen, traumahulp én het werken aan wetshandhaving effectief te zijn. De veelvoorkomende slavernij in steen- en kledingfabrieken is er drastisch teruggedrongen.

Burgeractie

Minstens zo belangrijk is het dat burgers zelf actie ondernemen. Heel eenvoudig: door te kopen bij bedrijven die de rechten van arbeiders in hun productieketens respecteren, of door te kiezen voor tweedehandsgoederen. Op de website goodonyou.eco is na te gaan hoe het ervoor staat bij internationale kledingmerken, ook Nederlandse. Met dagelijkse keuzes kunnen we stap voor stap bouwen aan een nieuw systeem.

Opdat later historici niet tot deze trieste conclusie hoeven te komen: ‘Ze deden allemaal mee aan het systeem van slavenhandel. Vrijwel niemand gaf blijk van ethische bezwaren.’