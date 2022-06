Opinie: Nederland telt op termijn 20 miljoen inwoners, volgens het CBS. Is dat onvermijdelijk?

Nieuwe sociale huurwoningen worden gereedgemaakt in Nijmegen. Beeld ANP

In de brief van de dag (O&D, 27 juni) stelt Fred van Wijk dat ook in de Volkskrant de voor de hand liggende vraag ‘Wat betekent een verdere toename van de bevolkingsdichtheid voor al onze ruimtelijke problemen?’ niet wordt besproken. Net als de krant weigert volgens Van Wijk ook de politiek die vraag te stellen. De briefschrijver meent dat we de bevolkingsgroei ‘over de hele aarde’ makkelijk bespreken, ‘maar zodra het over ons eigen land gaat, wordt het doodstil’.

Over de auteur Ton van Rietbergen is economisch geograaf aan de Universiteit Utrecht.

Veel briefschrijvers voegen daar zelfs aan toe dat dit ‘de veelbesproken olifant in de kamer is’ waar niemand over durft te spreken. Dat laatste lijkt me onzin, want ons land heeft niet alleen een nationaal demografisch onderzoeksinstituut (NIDI) dat regelmatig rapporten en analyses uitbrengt, maar er wordt ook in brede zin veel over gedebatteerd. Ruwweg heb je daarbij een aantal invalshoeken.

Zo stelt bioloog Hans Meek in zijn boek Ecologica dat vanuit de benadering van de mondiale voetafdruk maximaal twee miljoen mensen kunnen leven in Nederland. ‘De Club van Tien Miljoen’ predikt al tijden dat onze bevolking dit voor hen heilige getal niet moet overtreffen. Inmiddels telt Nederland ruim zeventien miljoen inwoners en heeft iedereen te eten en zijn we zelfs de op één na grootste exporteur van agrarische producten ter wereld.

Grootkapitaal als kompas

Daar zit wellicht ook de crux van onze problemen, want de Nederlandse regering heeft nooit durven kiezen. Zo besloot de overheid in Singapore ooit de lonen van de stadstaat drastisch te verhogen, waarop ze alle ‘laagwaardige’ activiteiten zag verdwijnen naar het buitenland. Precies wat ze wilde, want zo kwam er ruimte voor sectoren met een hogere toegevoegde waarde.

Inmiddels is Singapore het centrum van de farmaceutische industrie en kent het de grootste kweekvleesfabriek van de wereld. Een aanpak die Alfred Kleinknecht, emeritus hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit, ook Nederland altijd heeft voorgehouden. De opeenvolgende Nederlandse regeringen kozen in samenspraak met de multinationale ondernemingen voor een consequent beleid van loonmatiging. Schiphol en het grootkapitaal vormen al lange tijd het kompas waar Nederland op vaart. Zo schamperde Mark Rutte ooit ‘dat we toch geen België willen worden, dat nauwelijks mondiale hoofdkantoren telt’. Wat betekent dit nu voor Nederland en de bevolkingsdichtheid? Daarvoor moeten we eerst naar de demografische trends kijken.

De lege planeet

In tegenstelling tot veel briefschrijvers wijzen de meeste demografen juist op de scherp dalende geboortecijfers in de wereld. Volgens een van de meest recente prognoses in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet zal de wereldbevolking in 2064 haar maximum kennen met 9,7 miljard, en in 2100 nog ‘maar’ 8,8 miljard. In Europa is dit proces nu al aan de gang. Europa telt nu immers nog 747 miljoen mensen, maar zal in 2050 nog 729 miljoen inwoners hebben. Het vruchtbaarheidscijfer ligt overal in Europa rond de 1,5, terwijl er 2,1 kind per vrouw nodig is voor een stationaire bevolking.

In Oost-Europa gaat het nog veel harder. Polen heeft nu nog 38 miljoen inwoners, maar in 2050 nog maar 34 miljoen. En Zuid-Korea gaat terug van 51 miljoen nu naar minder dan 39 miljoen in het jaar 2100. Japan: 120 miljoen nu, en 64 miljoen in 2100. Ook China, India en Rusland kunnen een stevige teruggang in hun bevolking verwachten. Geen wonder dat onderzoekers Darrel Bricker en John Ibbitson hun toonaangevende boek, dat in 2020 uitkwam, de titel Empty Planet gaven.

Krimp in Europa

Alleen het CBS voorziet bevolkingsgroei en voorspelt zelfs op termijn twintig miljoen inwoners in Nederland. De verklaring komt niet door andere cijfers over geboorte en sterfte. Ook het CBS wijst erop dat in Nederland het aantal geboortes vrijwel gelijk is aan het aantal overledenen en er dus geen sprake meer is van natuurlijke bevolkingsgroei. De aanhoudende groei komt omdat het domweg de migratiecijfers uit het verleden doortrekt naar de toekomst. Het CBS doet daarbij of dit een natuurlijk proces is, en niet ook een politieke keuze.

Kortom, in het licht van een krimpende bevolking in Europa, waardoor migranten van steeds verder moeten komen, wordt het tijd om na te denken welke toekomst we willen. In de lijn van Singapore en Kleinknecht kunnen we de lonen laten stijgen, zodat activiteiten die veel ruimte nodig hebben en arbeid uit het buitenland behoeven, ook naar het buitenland toe gaan. Ook is het de vraag of een land met nu al acht miljoen woningen en nog maar 2,1 persoon per huis, nog eens één miljoen huizen extra nodig heeft. In elk geval is het zinnig om net als Fred van Wijk na te denken over hoe we ons land leefbaar houden.