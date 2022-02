Opinie: Nederland moet wél inzetten op onderzoek naar innovatieve klimaattechnologie

Strand bij Scheveningen. Technieken om wolken witter te maken, zodat ze meer zonlicht terugkaatsen, zouden de opwarming van de aarde kunnen beperken. Beeld Bart Maat / ANP

Alle internationale klimaatakkoorden ten spijt, sneuvelden warmterecords de laatste jaren een voor een. Tegen deze achtergrond wordt soms ook ‘solar geo-engineering’ genoemd. Dat is een verzamelterm voor technieken die de potentie hebben om de temperatuurstijging tijdelijk te verminderen: het idee van ‘flatten the curve’, dat dankzij de coronacrisis nu bij iedereen bekend is.

Vooropgesteld, het aanpakken van de oorzaak van klimaatverandering – het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen – heeft de allerhoogste prioriteit. Maar wat als onze pogingen daartoe niet genoeg blijken te zijn? In zo’n geval zou solar geo-engineering van nut kunnen zijn om klimaatrampen te voorkomen.

Het idee van solar geo-engineering is gebaseerd op het weerkaatsen van een fractie (ongeveer 1 procent) van het zonlicht. Dit kan bijvoorbeeld door het witter maken van wolken boven zee door middel van het verstuiven van zeewater, het injecteren van een nevel van aerosolen (druppels of vaste deeltjes) op 20 kilometer hoogte, of zelfs het plaatsen van spiegels in de ruimte. Deze ingrepen hebben echter niet precies het tegenovergestelde effect van opwarming van de aarde door broeikasgassen. Om te begrijpen hoe het klimaat reageert op deze ingrepen, en wat de onzekerheden en risico’s zijn, is onderzoek nodig.

Natuurkundige mechanismen

Met modelsimulaties kunnen we analyseren wat de effecten zijn op de wereldwijde temperatuur, maar, belangrijker, ook wat de effecten zijn op het lokale klimaat. Ook fundamenteel onderzoek naar de natuurkundige mechanismen waarop ideeën voor solar geo-engineering gebaseerd zijn, is essentieel om in te schatten hoe effectief het zou zijn.

We moeten niet alleen het effect op het klimaat begrijpen, maar ook goed nadenken over de ethische en bestuurlijke aspecten van solar geo-engineering. Omdat de impact ervan onevenredig verdeeld kan zijn over de wereld, is mondiale regelgeving essentieel. Alle aspecten meewegen is complex en tijdrovend, en daarom is dit onderzoek nú nodig. Nederland zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen binnen de Europese Unie.

Jazeker, er zijn onzekerheden en risico’s verbonden aan deze technologieën. Echter, klimaatverandering zelf is ook onzeker en riskant. We moeten een afweging maken tussen de risico’s van een steeds warmer wordende wereld zonder de mogelijkheid om de schadelijke effecten van de opwarming te bestrijden, en de risico’s van een steeds warmer wordende wereld waarin we die mogelijkheid wél hebben.

Verbod op onderzoek

Op 17 januari publiceerde een groep wetenschappers een pleidooi voor een ‘international non-use agreement’. De auteurs suggereren dat landen, Nederland voorop, alles moeten weren wat met solar geo-engineering te maken heeft. Wat ze voorstellen komt neer op niet alleen een verbod op het gebruik van, maar ook onderzoek naar dit soort technologie. Dat zou betekenen dat we mogelijkheden om klimaatschade te voorkomen uitsluiten – hier, maar vooral ook in de minder geprivilegieerde delen van de wereld die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Dat kunnen we ons niet veroorloven.

Ook voeren de tegenstanders aan dat solar geo-engineering onbestuurbaar zou zijn, en een mogelijk excuus om minder ambitieus klimaatbeleid te voeren. Of deze technologie goed bestuurd kan worden, is een terechte zorg. Dat vergt een brede, transparante en wereldwijde discussie, met een kritische, maar open houding ten opzichte van geo-engineering – en dat is het omgekeerde van een verbod.

Uitstootvermindering

En inderdaad, solar geo-engineering mag nooit een excuus zijn om minder hard te werken aan de uitstoot van broeikasgassen. Er is echter geen bewijs dat dit excuus-effect optreedt. Integendeel, in landen die onderzoek naar deze technologieën steunen, is tegelijkertijd juist actief geïnvesteerd in uitstootvermindering.

Laat tot slot één ding duidelijk zijn: we pleiten niet voor het toepassen van solar geo-engineering. We pleiten alleen voor het openhouden van alle opties om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te beperken. Zoals de tegenstanders stellen, is de wereld tot nu toe niet in staat gebleken effectief klimaatbeleid te voeren, dus zullen we daar ook in de toekomst rekening mee moeten houden.

Iris de Vries is promovendus klimaatwetenschap, ETH Zürich, Martin Janssens is promovendus atmosferische wetenschap, Wageningen Universiteit/TU Delft, Herman Russchenberg is hoogleraar atmosfeeronderzoek, TU Delft, directeur TU Delft Climate Institute, Henk Dijkstra is hoogleraar dynamische oceanografie, Universiteit Utrecht, Maarten Krol is hoogleraar luchtkwaliteit en atmosferische chemie, Wageningen Universiteit, Jesse Reynolds is auteur van The Governance of Solar Geoengineering: Managing Climate Change in the Anthropocene, Behnam Taebi is hoogleraar energie- en klimaatethiek, TU Delft, Claudia Wieners, is universitair docent Earth System Modelling, Universiteit Utrecht