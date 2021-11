Opinie: Nederland is kampioen meldpunten-voor-leed, maar dat helpt de samenleving niet

Beeld Getty

Meldingen: het is inmiddels dagelijkse werkelijkheid voor talloze mensen. ‘Maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Laat het ons weten’, schallen posters van zorgmeldpunten ons toe. Spotjes op radio en tv zetten mensen in de alertheidstand als het gaat om andermans veiligheid. Docenten en wijkverpleegkundigen zijn verplicht vermoedens van huiselijk geweld te melden. Medewerkers op de spoedeisende hulp hanteren een standaardregistratieformulier om onveilige situaties te melden. Zelfs kappers krijgen al instructies om te letten op verdachte situaties.

Het aantal meldpunten en meldingen neemt alsmaar toe. Over verward en overlastgevend gedrag, over iemands vermeende zorgbehoeften, over eenzaamheid, onveiligheid, publieke ergernissen.

Meldpunt voor meldpunten

Inmiddels zijn er al zoveel meldpunten dat er een overkoepelend meldpunt bestaat om meldpunten te melden. De onderlinge afstemming ter voorkoming van het rondpompen van meldingen kost zeeën aan tijd en aandacht. Heeft dit alles zin? Maar vooral, willen we in zo’n samenleving leven?

Om met de eerste vraag te beginnen: er zijn geen onderzoeken die aantonen dat landen met een stringente meldcultuur beter scoren op de aanpak van bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarentegen worden de negatieve effecten van een meldcultuur steeds zichtbaarder. Docenten zijn huiverig meldingen te doen omdat ze het vertrouwen van leerlingen en ouders kwijtraken. Ouders tonen zich op het schoolplein terughoudend over hun thuissituatie uit angst voor een (anonieme) melding. Verpleegkundigen hebben achteraf spijt van hun goedbedoelde melding omdat er door wachtlijsten geen opvolging was en het nettoresultaat vooral onzekerheid bij de gemelde is.

Ouders vechten hun scheiding via meldpunten uit. Onterechte meldingen zetten de wereld van gezinnen op hun kop en leiden tot kafkaiaanse situaties, met vernederende onderzoeken en dreigende uithuisplaatsingen.

Veiligheid en voorkomen leed

Veiligheid en het voorkomen van leed lijkt in dit alles de belangrijkste drijfveer. Daarvoor wordt tot het uiterste gegaan. Een ‘onterechte’ melding van kindermishandeling bestaat volgens het kabinet niet. Een melding moet in het belang van het kind altijd mogelijk zijn, ook als die achteraf ongegrond blijkt. De vraag is tegen welke prijs.

Een onderzoek naar de verplichte veiligheidscheck op de Eerste Hulp wees uit dat achteraf in drie van de honderd gemelde gevallen er daadwerkelijk sprake was van geweld. De nevenschade is intussen gigantisch.

Willen we zo met elkaar omgaan? Ondanks alle goede bedoelingen achter meldpunten: het is een heilloze weg. We noemen vier redenen. Het creëert ten eerste een schijnveiligheid. Meldpunten zijn een antwoord op ongemakkelijke incidenten en een wilsuiting om daaraan iets te doen. Maar in de praktijk melden we wel, maar hapert het daarna aan alle kanten.

Dat komt, ten tweede, omdat meldpunten naar hun aard de stut en steun buiten de gewone sociale relaties van inwoners en gewone professionals plaatsen. Melden leidt tot een route ernaast en gaat niet uit van wat mensen zelf kunnen. Melden gaat uit van dossiervorming en interventies op basis daarvan, een systeem van registratie en ingrijpen, niet van luisteren en terzijde staan.

Ten vierde: meldpunten gaan uit van normen (over goed ouderschap, goed buurmanschap) die steeds strakker worden en waarbij de tolerantie voor wat afwijkt afneemt. Begrijp ons goed: mishandeling, geweld en evidente situaties van onveiligheid moeten worden bestreden – de wet en de maatschappelijke norm zijn daarin helder. Maar intussen is de definitie van onveiligheid of van overlastgevend gedrag aan inflatie onderhevig.

Wat afwijkt, wordt al snel als lastig gezien, wat een meldpunt maar moet oplossen. Wat mensen in hun relaties voor elkaar kunnen betekenen, verdwijnt naar de achtergrond.

Ongemakkkelijke waarheid

Het is een ongemakkelijke waarheid en het tij is niet eenvoudig te keren. Hierbij een poging. Allereerst: het aantal meldpunten en meldingen moet drastisch lager en de kracht van de samenleving moet beter benut. Richt ‘meldpunten’ die overblijven (voortaan steunpunten) zo in dat je als contactopnemer altijd deel bent van de oplossing. Te vaak stroopt de professionele wereld de mouwen op en voegt onbedoeld leed toe.

Ten derde moet de verplichting tot melden voor professionals van tafel. Tot slot zullen politici en beleidsmakers zich fors moeten beheersen om bij maatschappelijke problemen (die er altijd zijn) weer een nieuw meldpunt in te richten.

Rienk Janssens, strateeg sociaal domein VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Gert Schout, als onderzoeker verbonden aan Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling psychiatrie, Bert Wienen, associate lector jeugd Windesheim.