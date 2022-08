Opinie: Nederland handhaaft privacywetgeving veel strikter dan de EU beoogt

Camera's van VoetbalTV bij RKAV Volendam. Beeld Arie Kievit/Volkskrant

In de Volkskrant van 24 augustus hekelen de medische specialisten Martijn de Kruif en Martijn Beudel de wijze waarop de wet op gegevensbescherming (AVG) in Nederland wordt toegepast (Opinie&Debat, 24/8). De AVG heeft volgens hen een remmende werking op de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld corona. In hun eigen woorden: ‘wij vinden dat de interpretatie en mogelijk ook de wettekst zelf aan revisie toe zijn: aan juridische nuance gaat niemand dood, aan covid-19 wel.’

Over de auteur Ton van Rietbergen is economisch geograaf aan de Universiteit Utrecht.

Het deed me denken aan een lezing van een hoge Europese ambtenaar die me vier jaar geleden hoofdschuddend uitlegde dat het EU-beleid vooral was gericht tegen de techgiganten van deze wereld. Tot zijn verbijstering zag de ambtenaar dat juist in Nederland de interpretatie veel strikter was dan beoogd. Dit leidde ertoe dat wetenschappelijk onderzoek en ook allerhande maatschappelijke organisaties en sportclubs worden gehinderd door de te strenge toepassing van privacyregels.

Een mooi voorbeeld komt uit de sportwereld. De app voetbal.nl kreeg na de lancering in 2017 grote belangstelling. Het was geweldig dat je met één klik de uitslagen en opstellingen en wedstrijdverloop van alle amateurclubs kon volgen. Nog mooier was het toen VoetbalTV de lucht inging en we in staat waren de omhaal van de kleinzoon of de neef te bekijken. Inmiddels bestaat VoetbalTV niet meer. Onze privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde het bedrijf in 2019 een boete van 575.000 euro op. Omdat deze samenwerking tussen KNVB en Talpa toch al niet veel geld opleverde, vroeg het bedrijf faillissement aan. Exit VoetbalTV.

Inmiddels heeft de Raad van State door dat de maatregel te rigoureus was, want zij komt nu tot de conclusie dat de boete onterecht was. Het geld moet worden teruggestort. Voor VoetbalTV komt het geld te laat, maar de gang van zaken is wel een reden om een grondige discussie te voeren over privacyregels. Het bewijst ook dat we die discussie niet alleen aan juristen moeten overlaten.

Al tijden erger ik me eraan dat bij elke maatschappelijke vraag inmiddels wordt gesteld: ‘maar kan het juridisch?’ Niet langer overheerst de vraag of iets rechtvaardig is of tot een groter welzijn leidt, maar vooral of het juridisch kan en mag. Het doet me denken aan de anekdote over wat een jurist moet doen om aan werk te komen en te blijven: Zo snel mogelijk zorgen voor een concurrent.