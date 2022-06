Opinie: Nederland gaat steeds meer op Lagos lijken: een doe-het-zelfmaatschappij

Een standplaats voor particuliere ov-busjes in het centrum van Lagos, de grootste stad van Nigeria. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Op tien minuten fietsen van mijn huis in Lagos brommen dag en nacht de aggregaten van Nigerian Breweries. De Nigeriaanse dochter van Heineken wekt het grootste deel van haar stroom zelf op, om de simpele reden dat er geen peil valt te trekken op de Nigeriaanse elektriciteitsvoorziening. Het slecht onderhouden stroomnet is niet berekend op de hoeveelheid klanten in de miljoenenstad.

Hier moest ik aan denken toen ik onlangs een Nederlandse krant opensloeg en las dat in Noord-Brabant en Limburg nieuwe bedrijven geen stroomaansluiting kunnen krijgen omdat het net aan zijn maximale capaciteit zit. En dit is niet het enige moment dat ik de afgelopen jaren een overeenkomsten ontwaarde tussen ontwikkelingen in Nederland en Nigeria. Dat zou iedereen zorgen moeten baren.

Over deze auteur Femke van Zeijl is journalist en schrijver met als standplaats Lagos, Nigeria. Op 21 juni verschijnt haar boek De doe-het-zelfmaatschappij: Over leven in Lagos.

Van een afstand zijn geleidelijke veranderingen scherper te onderscheiden. Na tien jaar als correspondent in Nigeria bezie ik mijn land van herkomst met kritische distantie, en als vanzelfsprekend maak ik daarbij vaak een vergelijking tussen de twee landen.

Regel het zelf

Nigerianen wonen in een doe-het-zelfmaatschappij: de burger weet dat hij voor geen enkele voorziening op de overheid kan rekenen, dus regelt-ie het zelf, van water en licht tot veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg. Zeg maar de ultieme participatiemaatschappij, een samenlevingsvorm die mijlenver van onze verzorgingsmaatschappij is verwijderd.

Dat merkte ik aan den lijve toen er bij mij in Lagos ineens geen water meer uit de kraan kwam. Terwijl ik het telefoonnummer van het waterbedrijf nog aan het opzoeken was om te klagen, hadden mijn buren al twee privé-oplossingen bedacht en uitgevoerd om zelf in hun water te kunnen voorzien. En hoezeer ik dat ondernemende burgerschap ook heb leren bewonderen de afgelopen jaren, al te vaak ook heb ik dat zelfinitiatief jammerlijk zien falen.

Zo siddert heel Lagos voor de burgerwachten die de straten bewaken, omdat ze op heterdaad betrapten niet alleen arresteren maar ook standrechtelijk veroordelen. Ooit werden deze milities omarmd door de machteloze autoriteiten en een door onderfinanciering en corruptie uitgeholde politie, maar inmiddels zijn dit soort burgerinitiatieven uitgegroeid tot onbeheersbare krachten die er hun eigen wetten op nahouden. Veel van de wetteloze groepen, die inmiddels bijna heel Nigeria in de ban van geweld houden van Boko Haram in het noordwesten tot de kidnapbendes in het zuidoosten, waren aanvankelijk door de overheid gedoogde en zelfs aangemoedigde burgerinitiatieven.

Handje helpen

De harde kern van voetbalsupporters van FC Den Bosch kwam vorig jaar de politie een handje kwam helpen bij het handhaven van de orde in de stad. De politie West-Brabant twitterde: ‘Wij waarderen de steun die zij betuigen met hun wijze van burgerparticipatie.’ Ik zag in Lagos meermaals burgers in elkaar geslagen worden door zulke milities, zonder dat iemand er iets tegen kon doen. Het zal niemand verbazen dat mij de schrik om het hart sloeg toen ik de instemming las waarmee de Bossche politie deze ad-hocburgerwacht verwelkomde.

Ander voorbeeld. In Nigeria stuurt de elite, inclusief de minister van Onderwijs, zijn kinderen in het buitenland naar school en kiest de middenklasse voor privé-onderwijs. Het publieke onderwijs is er abominabel, maar dat zal de politiek een zorg zijn. Dat is toch alleen voor de armsten.

Daaraan denk ik als ik in een reclameblok op Radio1-spotjes voorbij hoor komen over bijlessen en privéscholen, waarvan het wemelt tegenwoordig. Hoe lang duurt het voordat in Nederland de middenklasse het drukker heeft met geld verdienen om bijlessen voor hun kinderen te bekostigen dan met een hoger niveau eisen voor het openbare onderwijs? En dat kun je je evenzeer afvragen over de Nederlandse gezondheidszorg met zijn wachtlijsten die welgestelden inmiddels naar privéklinieken of het buitenland drijven.

Amorele markt

Waar de overheid het laat afweten, vult de markt het gat, zowel in Nederland als in Nigeria. En de markt is amoreel en heeft er geen boodschap aan dat minder kapitaal- en daadkrachtigen buiten de boot vallen. De middenklasse die zich uit de ellende kan kopen, trekt zich dan steeds meer terug uit het gemeenschappelijk belang. En dan kan het heel snel gedaan zijn met het draagvlak voor fatsoenlijke publieke voorzieningen.

Nu zal ik niet beweren dat Nederland afzakt naar het Nigeriaanse voorzieningenniveau. Maar de beschreven voorbeelden zijn tekenen aan de wand, voorbodes van een tanend openbare voorzieningenniveau en een steeds verder verzwakte overheid.

In Nigeria zie ik van dichtbij hoe moeilijk het is om publieke voorzieningen en een functionerende overheid op te bouwen. Burgers blijven dat namelijk wel proberen, in straat-, wijk- of groepsverband. Want de meeste Nigerianen zouden ondanks hun uit nood geboren zelfredzaamheid stuk voor stuk tekenen voor meer sociale zekerheid, recht, onderwijs, zorg en een overheid waarop je kunt rekenen. De voorzieningen die Nederland beetje bij beetje aan het verkwanselen is. Het is tijd daaraan een halt toe te roepen.