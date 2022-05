Opinie: Nauwere samenwerking tussen PvdA en GroenLinks is hard nodig om linkse idealen te kunnen realiseren

23 mei: GroenLinks-partijleider Jesse Klaver en PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken tijdens een bijeenkomst over linkse samenwerking. Beeld ANP

Het zijn cruciale weken voor de steeds hechtere samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Begin juni stemmen leden van de PvdA over een motie die oproept tot het vormen van een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer en houdt GroenLinks een referendum onder zijn leden over dezelfde kwestie. Er is een historisch momentum.

Die samenwerking is hard nodig. Want links staat in Nederland op een kruispunt. Gaat het in een land waar rechts al jaren het initiatief heeft door op de oude voet? Of kiest het voor het hoopvolle vooruitzicht van een stevig verbond tussen rode en groene krachten dat mensen een wezenlijk alternatief kan aanreiken?

Klimaatvraagstuk

Want de ‘rode’ strijd voor een rechtvaardige samenleving en de ‘groene’ strijd voor een duurzame samenleving zijn één en dezelfde. We moeten het klimaatvraagstuk zo snel mogelijk en op een sociale manier oplossen. We moeten de rode idealen van bestaanszekerheid en gelijke kansen voor iedereen hand in hand laten gaan met de groene idealen van een duurzame samenleving en een fundamenteel andere economie.

En dat betekent dat GroenLinks en PvdA schouder aan schouders staan in de strijd tegen ongelijkheid, uitsluiting en het recht van de sterkste waar nog te veel mensen onder te lijden hebben. En schouder aan schouder in de strijd tegen de klimaatcrisis, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen op een leefbare aarde hun toekomst vorm kunnen geven.

Gedeeld verleden

Onze partijen zijn een middel om die gedeelde agenda vorm te geven. Dat de PvdA en GroenLinks nu naar elkaar toe bewegen om de krachten te bundelen – waarbij ze kunnen bouwen op het gedeelde verleden van hun voorlopers – komt voort uit die overtuiging: dat het de eigen ideeën verder helpt. En die ideeën zijn er. Nu nog een krachtige stem om ze uit te dragen.

Het getuigt van moed om te erkennen dat politieke versnippering links daarbij in de weg staat. Wij zijn er daarom van overtuigd dat onze partijen en kiezers baat hebben bij die steeds hechtere linkse samenwerking. Willen linkse en progressieve krachten écht een land waar werken loont en je kansen niet afhankelijk zijn van je achternaam of de achtergrond van je ouders, en waar we de naderende klimaatramp voortvarend en rechtvaardig oplossen, dan moeten ze de krachten bundelen. Want idealen zijn mooi, maar nog mooier als ze gerealiseerd kunnen worden. Een hergroepering kan de linkse, progressieve kiezer in een versplinterd politiek landschap dat ook daadwerkelijk in het vooruitzicht stellen.

Gezamenlijke fractie

De eerste mogelijkheid om daarin een serieuze stap in te zetten dient zich dus aan. In 2023 kiezen de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer. Als PvdA en GroenLinks daar een vuist maken en één gezamenlijke fractie vormen, kan dit links verbond een stevige stempel drukken op de koers van het land. En het kan inspireren tot het nemen van verdere stappen. Want daarna ligt er nog genoeg werk – waaronder de cruciale opgave door te bouwen aan een gezamenlijk verhaal dat óók een wenkend perspectief kan bieden aan andere bondgenoten op links en maatschappelijke krachten die onze idealen delen.

Laten we daarom in de Eerste Kamer onze krachten en idealen bundelen. Laat onze partijen daar bewijzen dat het ze menens is en dat een krachtig links blok kan leveren. En laten we vooral doorzetten. Nederland kan zich niet nog meer jaren van rechtse macht en linkse verdeeldheid veroorloven.

Diederik Samsom, politiek leider PvdA 2012-2017

Bram van Ojik, politiek leider GroenLinks 2012-2015

Job Cohen, politiek leider PvdA 2010-2012

Jolande Sap, politiek leider GroenLinks 2010-2012

Wouter Bos, politiek leider PvdA 2002-2010

Tof Thissen, fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer 2007-2015

Roos Vermeij, wethouder PvdA te Rotterdam

Linda Voortman,wethouder GroenLinks te Utrecht

Hedy d’Ancona, minister voor PvdA 1989-1994

Sharon Gesthuizen,lid Tweede Kamer voor SP 2006-2017

Paul Tang, lid Europees Parlement voor PvdA

Esmah Lahlah, wethouder GroenLinks te Tilburg

Jeroen Dijsselbloem, minister voor PvdA 2012-2017

Noortje Thijssen,directeur wetenschappelijk bureau GroenLinks

Anne Janssen,wethouder PvdA te Wageningen

Ineke van Gent,lid Tweede Kamer voor GroenLinks 1998-2012

Jet Bussemaker, minister voor PvdA 2012-2017

Diana de Wolff, fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer 2003-2007

Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter Tweede Kamer (namens PvdA) 1998-2002

Glimina Chakor,wethouder GroenLinks te Groningen

Michel van Hulten,staatssecretaris voor PPR 1973-1977

Rik Grashoff, lid Tweede Kamer voor GroenLinks 2010-2012/2015-2018

Eelke Kraaijeveld, wethouder voor PvdA te Gorinchem

Andrée van Es,fractievoorzitter PSP 1985-1989

Niesco Dubbelboer,lid Tweede Kamer PvdA 2003-2006

Dick Pels,directeur wetenschappelijk bureau GroenLinks 2010-2013

Julie d’Hondt,wethouder voor P21 te Bunnik

Fenneke van der Vegte, wethouder GroenLinks-PvdA in Leusden

Maarten van Poelgeest,wethouder GroenLinks te Amsterdam 2006-2014

Pieter Hilhorst,wethouder PvdA te Amsterdam 2012-2014

Lara de Brito, wethouder GroenLinks te Wageningen 2014-2018

Tineke Strik, lid Europees Parlement voor GroenLinks