Opinie: Natuurbeheer in grootschalig akkerland gaat om méér dan alleen wat akkerranden of keverbanken

Bij het melkveebedrijf van de familie Kinderman, dat melk levert aan Friesland Campina, wordt drijfmest uit de stallen over het eigen land uitgereden. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Landbouwminister Piet Adema cum suis zijn er (nog) niet uit. De kans dat dit kabinet eruit gaat komen acht ik vrij klein. Polderen in de polder heeft zo zijn nadelen. De analyse van Volkskrant-redacteur Yvonne Hofs (Ten eerste, 18/5) slaat een aantal spijkers ferm op de kop. Ik doe een poging een onderbelicht onderwerp in de schijnwerpers te zetten.

Landbouw en natuur kunnen in goede balans worden gebracht. Ik zag aan de hand van mijn onderzoek ten behoeve van de bescherming van akkervogels – kiekendieven in het bijzonder – veel van het boerenland in de Lage Landen. Ik zag het ook elders in Europa, in delen van Afrika en India. Met die referentie op zak is in mijn hoofd een beeld ontstaan geschraagd door cijfers, en vooral ook door vele gesprekken met boeren en andere partijen in de agrarische sector. Mijn belangstelling voor landbouw ontstond al in de tijd dat de lyrische veldleeuwerik nog redelijk talrijk was in agrarisch gebied.

Over de auteur

Ben Koks is liefhebber van veldleeuweriken en akkervogelonderzoeker. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Ik beperk mij tot het onderdeel waarop Adema, de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en andere deelnemers die werken aan het landbouwakkoord hopen tot afspraken te kunnen komen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mag het voor de vorm doorrekenen, iedereen blij, en dan kan Christianne van der Wal ( Natuur en Stikstof) haar tanden stuk bijten op de onhaalbaarheid van het natuurdeel van het Landbouwakkoord.

Onverstandige route

Boeren worden geacht naast de omvorming van hun bedrijf zich ook nog eens als professioneel beheerder van landschap en natuur te gaan manifesteren. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), maar dan met miljarden in plaats van honderden miljoenen. Een paar nulletjes meer dus. Een onverstandige route, zonder eerst de zwakke plekken in het agrarische beheer van cultuurnatuur aan de orde te stellen. ANLb is ruimschoots geslaagd als het gaat om het wegzetten van ingewikkelde geldstromen. Dat deze geldstromen slechts marginaal ecologisch renderen is iets waar slechts een kniesoor op let.

Zelf stond ik begin jaren negentig aan de wieg van een poging om via suboptimale vormen van natuurbescherming in grootschalig akkerland akkervogels te behouden. Het werd destijds het ‘Groninger Akkervogelmodel’ genoemd: natuurmaatregelen in akkerland die tot stand kwamen dankzij een succesvolle samenwerking tussen boeren, natuurbeschermers, onderzoekers, vrijwilligers en bestuurders. Niet alleen werd daarmee voorkomen dat de grauwe kiekendief als broedvogel in Nederland verdween, ook voor tal van andere soorten die in de gevarenzone verkeerden bleek de aanpak hoopvol.

Ecologische keuzes

Boeren, loonwerkers en groenvoederdrogerijen speelden gezamenlijk een belangrijke rol om dit (tijdelijke) succes mogelijk te maken, maar zonder de basis van pragmatische ecologische keuzes zou het niets zijn geworden. Zelf heb ik met stellige overtuiging meegewerkt aan de oprichting van tal van agrarische natuurverenigingen (de voorlopers van de agrarische collectieven) in zowel Nederland als daarbuiten. Ook daar bleek het principe van het geconcentreerd inzetten van geteste maatregelen (scienced based zoals u wilt) te werken.

Kortom: natuurbeheer in grootschalig akkerland gaat om méér dan enkel wat akkerranden of wat keverbanken of hier en daar een wintervoedselveldje aanleggen. En er is méér voor nodig dan wat boeren die met ziel en zaligheid hun best doen het tij te keren.

Het beoogde Landbouwakkoord van Rutte IV zal het Nederlandse cultuurland, waarin boeren proberen zowel uit de stikstofcrises te komen als ook serieus werk te maken van herstel van cultuurgebonden natuur, niet vooruithelpen. Het is gebaseerd op wensdenken, niet op een pakket aan geteste, doordachte maatregelen waarin alles met elkaar samenhangt. Hofs slaat deze spijker eveneens op de kop.

Bij de landbouwpartijen ontbreekt het vertrouwen dat deze gordiaanse knoop kan worden ontward. De nationale natuurorganisaties zijn in mijn optiek tot dusverre ook zwak vertegenwoordigd aan de polderende praattafels. Voorbeelden waaruit men hoop kan putten – ja, die zijn er – zouden eens vakkundig op een rij moeten worden gezet, met visie, om serieus te kijken waar de mogelijkheden liggen . : wat werkt wel en wat werkt voor geen meter, waar wordt het geld nodeloos over de balk gegooid.

Nieuwe concepten

Natuurpartijen – inclusief die handvol boeren die nu wel hun nek uitsteken – kunnen niet langer negeren dat het huidige beleid rond natuur- en landschapsbeheer in Nederland niet heeft gewerkt en dus ook niet als basis mag dienen van peperduur beleid dat mogelijk uit dit Landbouwakkoord zou kunnen voortvloeien.

Het ontwikkelen van nieuwe concepten die de uitstoot van stikstof reduceren, de biodiversiteit bevorderen én de boer een fatsoenlijke boterham opleveren is verre van eenvoudig. Toch kan het, de kennis is er in Nederland, en de urgentie is groter dan ooit. De door mij geliefde veldleeuwerik kan ons wellicht de weg wijzen naar betere scenario’s dan die nu voortvloeien uit een Landbouwakkoord waarin te veel op los zand is gebaseerd.