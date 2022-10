Opinie: Museum Naturalis is fossiel in zijn denken over ons verleden

De Javamens, die deel uitmaakt van de collectie-Dubois in museum Naturalis. Beeld ANP

In de discussie die zich sinds afgelopen week ontspon over het lijstje van voorwerpen die Indonesië terugwenst van Nederland (waaronder de natuurhistorische fossielencollectie van Eugène Dubois) sloeg Naturalis, via zijn woordvoerder, de plank flink mis.

Over de auteurs: Andreas Weber is als historicus verbonden aan de Universiteit Twente, Caroline Drieënhuizen is als historicus verbonden aan de Open Universiteit en Robert-Jan Wille werkt als historicus bij de Universiteit Utrecht, Fenneke Sysling is historicus aan de Universiteit Leiden.

Aanvankelijk stelde Naturalis enkel verbaasd te zijn dat natuurhistorische objecten en ‘kunstschatten’ op dezelfde manier worden beschouwd, om vervolgens te stellen dat ze zelfs ‘onvergelijkbaar’ zijn (de Volkskrant, 18/10). Ergens anders werd beweerd: ‘Kunst is soms meegenomen uit tempels, terwijl natuurhistorische objecten vrij voor het oprapen lagen. In zeker zin kun je het vergelijken met het meenemen van een steen tijdens je vakantie, al ging Dubois natuurlijk iets gerichter te werk.’ (Trouw, 18/10).

Hiermee wekt Naturalis de indruk dat het niet op de hoogte is van het rijke museale en historische onderzoek naar de verwevenheid van natuurhistorisch verzamelen en Nederlands kolonialisme. En dat terwijl in de laatste jaren meerdere studies zijn verschenen die aantonen hoe sterk het museum vanaf de oprichting is geworteld in het koloniaal verleden waarin geweld en onderdrukking aan de orde van de dagen waren.

Javamens

Zo is bijvoorbeeld gebleken dat de ‘Javamens’ uit de Dubois-collectie pas na tien jaar graven met een leger aan ter beschikking gestelde Indonesische dwangarbeiders werd gevonden. Heel iets anders dan het oprapen van een steen op reis, zoals Naturalis beweert.

Een ander goed voorbeeld is de door koning Willem I in 1820 ingestelde Natuurkundige Commissie. De collectie hiervan is naast de Dubois- en Von Siebold-collecties één van de belangrijkste wetenschappelijke collecties van Naturalis uit de 19de eeuw. Uit dagboekaantekeningen en illustraties wordt duidelijk dat de vele objecten die vanuit Sumatra naar Leiden werden gestuurd ook niet voor het oprapen lagen, maar in een context van koloniale oorlogvoering verzameld werden. Zoals deze tekening van Pieter van Oort aantoont, verzamelde de Commissieleden vanuit forten die tijdens de Padri-oorlog (1821-1837) werden gebouwd:

Tekening van Fort De Kock (nu: Kota Bukittinggi). Potlood op papier. Getekend door Pieter van Oort in de zomer van 1833. Naturalis, archief Natuurkundige Commissie. Beeld .

Deze oorlog kostte tienduizenden mensen het leven. De natuuronderzoekers leunden zwaar op de militair-koloniale infrastructuur (zoals militaire bescherming en Indonesische dragers en gidsen). Ze droegen met hun kennis van natuur en geografie ook actief bij aan de aanleg van een koloniaal wegennet en de watervoorziening van forten.

Verzamelgeschiedenis

Uit deze en vele andere voorbeelden wordt duidelijk dat objecten uit de natuur nooit in een vacuüm verzameld werden en onlosmakelijk verbonden zijn met de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Niet alleen laat Naturalis door zijn reactie zien dat het de eigen verzamelgeschiedenis negeert, maar ook dat het museum er voor kiest voorbij te gaan aan Duitse en Britse natuurhistorische musea die wél proberen rekenschap te geven van hun (koloniale) verleden. Zij aanvaarden restitutie wel als één van de mogelijke consequenties.

Tevens lijkt Naturalis met zijn houding de cultuurhistorische waarde van voorwerpen als de Javamens voor het land van herkomst, Indonesië, te ontkennen. De Indonesische minister Mohammad Yamin kwam al twee jaar na de Indonesische soevereiniteitsoverdracht in 1949 met een lijst van voorwerpen die belangrijk waren voor de jonge staat en die het land van Nederland terug wilde. De Javamens stond toen al op die lijst. De afwijzende houding van Naturalis en de Nederlandse overheid duren dus al meer dan zeventig jaar.

Naturalis’ omgang met de huidige Indonesische restitutieverzoeken is betreurenswaardig. Juist een kritische duiding van het koloniaal verleden van collecties, het aanmoedigen en respecteren van herkomstonderzoek en het serieus omgaan met restitutieverzoeken zijn belangrijke voorwaarden voor een toekomstbestendige wereld. Hoe dan ook, natuurhistorische objecten verschillen in veel opzichten nauwelijks van kunstvoorwerpen.